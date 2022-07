MT4 e MT5: cosa sono e quali sono le differenze

Fin dalla sua comparsa, MT4 ha fatto un lavoro eccezionale collegando gli investitori al dettaglio con i broker. Tuttavia, dopo un lungo periodo di lancio e lo sviluppo del mercato, sono sorte gradualmente alcune limitazioni rispetto alle crescenti esigenze di trading degli investitori.

MetaQuotes ha lanciato un nuovo software (MT5) che si dice sia una versione migliorata di MT4 con funzioni aggiuntive. Quindi qual è la differenza tra MT4 e MT5? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Qual è la differenza tra MT4 e MT5?

Attività di trading

MT4 è appositamente costruito per i trader forex, mentre MT5 offre una vasta gamma di strumenti finanziari, coppie di valute, metalli e CFD e consente il trading di contratti futures futures, indici, ETF e azioni.

Inoltre, MT5 fornisce profondità di mercato, che mostra il numero di ordini di acquisto e vendita disponibili a prezzi diversi.

Indicatori tecnici

Se un trader sta pensando di utilizzare Metatrader4 o Metatrader5 , dovrebbe anche considerare gli indicatori tecnici forniti da ciascuna versione.

MT4 offre 30 indicatori tecnici integrati, 2.000 indicatori personalizzati gratuiti e 700 indicatori tecnici a pagamento.

Su MT5, i trader hanno un accesso più limitato agli indicatori tecnici integrati, solo circa 38 indicatori.

I trader possono anche acquistare un indicatore tecnico personalizzato utilizzando MT5.

Strumenti grafici

Metatrader4 e Metatrader5 sono entrambi ottimizzati con strumenti grafici. Ad esempio, MT4 fornisce 24 oggetti che supportano l’analisi dei grafici. Nel frattempo, MT5 fornisce fino a 44 cose analitiche. Questo è un vantaggio di MT5 rispetto a MT4 per i trader che amano analizzare i grafici con strumenti.

Quando si tratta di intervalli di tempo grafici, MT5 è superiore.

MT5 offre non meno di 21 intervalli di tempo, mentre MT4 offre solo nove intervalli di tempo. Sia Metatrader4 che Metatrader5 forniscono un numero illimitato di grafici che possono essere completamente personalizzati. Ciò consente di visualizzare l’azione dei prezzi su tutte le risorse adatte.

Linguaggio di programmazione

Un’altra differenza tra queste due piattaforme di trading è il linguaggio di programmazione utilizzato. MT4 utilizza MQL4, mentre MT5 utilizza MQL5. La differenza principale è che MQL5 è generalmente considerato più facile da programmare in quanto consente la programmazione “scatola nera”. Ciò significa che fornisce un quadro migliore per la creazione e l’utilizzo di robot di trading e EA forex.

Il linguaggio di programmazione MT5 ha una migliore funzionalità di backtesting, in modo da poter testare ed eseguire strategie programmate più velocemente su MT4. MQL5 consente di eseguire il backtest di coppie multi-valuta contemporaneamente, quindi nel complesso può essere più redditizio di un linguaggio di programmazione MT4.

Un’altra cosa da notare è che non esiste una compatibilità con le versioni precedenti per questi linguaggi, il che significa che i programmi scritti per MT4 non possono essere eseguiti su MT5. Questa potrebbe essere una limitazione per i trader che desiderano eseguire l’aggiornamento ed è importante notare che in futuro gli aggiornamenti del linguaggio del programma non saranno estesi a MQL4 o MQL5.

Broker compatibile con MT4 e MT5

Mentre si dice che MT5 sia dotato di indicatori più tecnici e strumenti di ricerca, senza dubbio MT4 è ancora la scelta preferita per i broker online. In effetti, ora ci sono più di 1.200 broker MT4.

Nel frattempo, i broker che supportano MT5 sono solo alcuni. D’altra parte, alcuni broker come quello offrono supporto sia per MT4 che per MT5, quindi puoi passare da uno all’altro come meglio credi.

Dovrei scegliere la piattaforma di trading MT4 o MT5?

Metatrader4 e Metatrader5 sono entrambe le due piattaforme di trading più popolari, quindi scegliere quale piattaforma utilizzare spetta al trader stesso.

MT5 è stato lanciato cinque anni dopo MT4. E la principale differenza tra le due piattaforme è che la piattaforma più recente supporta più mercati, non solo Forex. Pertanto, questa sarà un’opzione più flessibile per gli investitori che desiderano negoziare su più mercati. Inoltre, MT5 include anche alcune funzionalità non disponibili su MT4.

Tuttavia, la realtà è che il numero di trader che utilizzano MT5 è ancora dominante. Poiché non tutte le versioni migliorate sono adatte a te, a volte ti abitui a usare MT4 e così via, è più efficace fare trading che aggiornare.

Allo stesso modo, il numero di broker che supportano il trading MT5 non è tanto quanto MT4. E questo non vuol dire che non valga la pena esplorarlo.

Quindi, secondo me, in base alle tue esigenze di investimento, sia che tu voglia fare trading sul mercato forex o che tu voglia sperimentare con altri mercati, decidi di scegliere MT4 o MT5. Inoltre, una cosa più importante della scelta di una piattaforma è la ricerca di uno scambio affidabile perché influisce notevolmente sui risultati degli investimenti e sulla sicurezza dei tuoi soldi.

Domande frequenti

Posso utilizzare l’account MT4 su MT5?

Sebbene Metatrader4 e Metatrader5 siano entrambi prodotti Metaquotes, queste due piattaforme hanno sistemi separati e non sono compatibili. Se apri un conto MetaTrader 4, non sarai in grado di utilizzare MetaTrader 5 con il tuo login MT4 e viceversa. Se si desidera un account utilizzato sia per Metatrader4 che per Metatrader5, è necessario aprire un conto di trading separato per le due piattaforme.

MT4 sarà gradualmente eliminato in futuro?

Sebbene Metaquotes abbia annunciato alcuni anni fa che non avrebbe più supportato MetaTrader 4, fino ad ora, MT4 sta ancora soddisfacendo le esigenze di trading dei trader. MT4 è anche la piattaforma di trading più popolare e ampiamente utilizzata offerta da molti broker in tutto il mondo. Pertanto, l’eliminazione di MT4 è improbabile.

Quale broker MT4, MT5 è il migliore?

Attualmente, il numero di scambi che offrono di fare trading su Metatrader4 e Metatrader5 è enorme. In particolare, anche il numero di broker fraudolenti è piuttosto grande. Pertanto, è necessario fare attenzione durante la scelta di uno scambio. Alcuni scambi affidabili a cui puoi fare riferimento sono:

XM ·

Capital.com

ICMarkets

Hotforex ·

FXTM ·

HotForex

FxPro

L’interfaccia MT5 è abbastanza simile alla versione precedente di MT4. La differenza significativa tra MT4 e MT5 è il mercato che forniscono. A seconda delle tue esigenze, puoi decidere di scegliere Metatrader4 o Metatrader5 . Più importante della scelta di qualsiasi software è selezionare uno scambio affidabile, in cui si apre un conto e si deposita denaro per un trading redditizio. Ti auguro un trading di successo e sicuro!