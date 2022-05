NAGAX: cos’è e come funziona

In questa recensione, esamineremo la piattaforma NAGAX, uno scambio di criptovaluta di social trading web3. In particolare, considereremo le sue caratteristiche, i prodotti, i pro, i contro e il motivo per cui attrae gli investitori. Inoltre, forniamo un dettagliato tutorial passo-passo su come creare un account su NAGAX e acquistare criptovalute utilizzando una carta di credito o di debito.

Informazioni su NAGAX?

NAGAX è un innovativo scambio di criptovaluta lanciato nel marzo del 2022 dalla tedesca Fintech NAGA Group AG con i suoi uffici principali con sede a Tallinn, in Estonia. È il tentativo di NAGA di replicare il suo successo dirompente all’interno del campo finanziario tradizionale nel nascente settore blockchain.

NAGAX cerca di introdurre il social trading come una delle caratteristiche principali in cui principianti ed esperti si mescolano e condividono le loro strategie di trading attraverso una bacheca “News Feed”.

Come prodotto autonomo, NAGAX è in grado di offrire sia funzionalità di intermediazione che di trading rispetto alla sua società madre che offre solo intermediazione crittografica. I suoi utenti sono in grado di acquistare alcune delle principali risorse digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum, XRP e Litecoin pur essendo in grado di scambiare una gamma ancora più ampia di attività.

La piattaforma offre anche supporto per la NAGA Coin (NGC), un asset che è stato determinante durante l’ICO (Initial Coin Offering) del 2017 attraverso il quale NAGA Group AG ha finanziato il lancio del principale scambio NAGA.

Gli utenti NAGAX possono richiedere diversi vantaggi all’interno dell’ecosistema NAGA se utilizzano NGC per pagare le commissioni di trading, tra gli altri usi.

Lo scambio NAGAX offre le seguenti caratteristiche chiave agli investitori e ai trader di criptovaluta:

Supporto da Fiat a crypto – Gli utenti NAGAX possono depositare fondi sui loro conti tramite fiat o crypto con supporto per il dollaro USA e l’euro;

– Gli utenti NAGAX possono depositare fondi sui loro conti tramite fiat o crypto con supporto per il dollaro USA e l’euro; Interfaccia intuitiva – NAGAX prende in prestito la sua interfaccia dal suo fratello più affermato NAGA Exchange che è stato provato, ottimizzato e testato per un certo numero di anni per risultare in un’interfaccia utente senza soluzione di continuità e adatta ai principianti;

– NAGAX prende in prestito la sua interfaccia dal suo fratello più affermato NAGA Exchange che è stato provato, ottimizzato e testato per un certo numero di anni per risultare in un’interfaccia utente senza soluzione di continuità e adatta ai principianti; Altamente sicuro : NAGAX utilizza la sicurezza di livello bancario per proteggere la propria infrastruttura, mantenendo al contempo le risorse dei clienti in celle frigorifere. Inoltre, gli utenti possono impostare misure 2FA per rafforzare la sicurezza dei loro account;

: NAGAX utilizza la sicurezza di livello bancario per proteggere la propria infrastruttura, mantenendo al contempo le risorse dei clienti in celle frigorifere. Conforme alle normative – NAGAX è conforme agli standard e alle pratiche finanziarie globali in materia di rischi AML (Anti-Money Laundering), CFT (Counter-Terrorism Financing) e Proliferation Financing (“PF”). È inoltre conforme alle normative locali dell’Estonia, garantendo che operi pienamente nel rispetto delle leggi;

– NAGAX è conforme agli standard e alle pratiche finanziarie globali in materia di rischi AML (Anti-Money Laundering), CFT (Counter-Terrorism Financing) e Proliferation Financing (“PF”). È inoltre conforme alle normative locali dell’Estonia, garantendo che operi pienamente nel rispetto delle leggi; Supporto multi-asset e paese – Gli utenti NAGAX possono accedere a più di 80 criptovalute da oltre 150 paesi;

Gli utenti NAGAX possono accedere a più di 80 criptovalute da oltre 150 paesi; Commissioni di trading basse: le commissioni pagate dagli utenti NAGAX dipendono dalla quantità di token NGC detenuti all’interno del portafoglio di scambio, con sconti più elevati assegnati a quelli con partecipazioni più grandi.

Perché i trader utilizzano lo scambio NAGAX?

La più grande attrazione per NAGAX è la sua spinta verso il social trading. I principianti fanno particolarmente affidamento su tale caratteristica in base alla quale possono imparare e seguire le strategie di trading degli investitori esperti. Attraverso la funzione di social trading, gli utenti possono copiare e duplicare le operazioni nel proprio portafoglio o utilizzare queste strategie condivise come base per crearne di proprie.

Oltre all’ovvio vantaggio per i principianti del trading, gli esperti possono anche trarre vantaggio dall’esposizione e dalle opportunità di networking. Inoltre, incontrare persone che la pensano allo stesso modo sulla piattaforma porta al miglioramento delle competenze imparando gli uni dagli altri.

NAGAX è anche una piattaforma affidabile grazie alla sua relazione con NAGA Group AG. Quest’ultima è una società quotata in borsa alla Borsa di Francoforte che offre servizi come il trading di azioni tradizionali, forex, CFD e intermediazione per criptovalute. Dal suo lancio nel 2017, è cresciuto in popolarità e affidabilità che trasmette alle sue filiali.

Altre caratteristiche meno importanti sulla piattaforma che aiutano ad attirare gli investitori includono:

NAGAX Academy – qui principianti ed esperti possono imparare cose nuove o rispolverare le loro lacune di conoscenza, rispettivamente senza dover visitare diversi siti Web ed eventualmente interrompere le loro attività di trading;

– qui principianti ed esperti possono imparare cose nuove o rispolverare le loro lacune di conoscenza, rispettivamente senza dover visitare diversi siti Web ed eventualmente interrompere le loro attività di trading; News Feed – la schermata iniziale predefinita di NAGAX comprende una colonna di feed di notizie popolata da attività condivise dagli utenti NAGAX e altre informazioni dal più ampio settore delle criptovalute;

– la schermata iniziale predefinita di NAGAX comprende una colonna di feed di notizie popolata da attività condivise dagli utenti NAGAX e altre informazioni dal più ampio settore delle criptovalute; Economicità – NAGAX è in grado di fornire le sue strutture agli utenti a commissioni estremamente basse, fino all’87,5% di risparmio sulle commissioni di transazione sulle principali blockchain come Bitcoin ed Ethereum;

– NAGAX è in grado di fornire le sue strutture agli utenti a commissioni estremamente basse, fino all’87,5% di risparmio sulle commissioni di transazione sulle principali blockchain come Bitcoin ed Ethereum; Robusti servizi di portafoglio – come scambio di criptovaluta centralizzato, NAGAX fornisce servizi di portafoglio crittografico che consentono agli utenti di archiviare le proprie risorse in modo sicuro sulla piattaforma senza alcun costo. I fondi detenuti all’interno degli account utente sono tenuti al sicuro all’interno dei portafogli offline e le chiavi private sono crittografate per prevenire il furto.

Prodotti e caratteristiche dello scambio NAGAX

Lo scambio NAGAX include i seguenti prodotti e funzionalità che sono trattati in modo approfondito di seguito:

Trading spot di criptovaluta; Social trading; Intermediazione di criptovaluta; Portafoglio crittografico; NAGAX NFT; Moneta NAGA (NGC).

1. Trading spot di criptovaluta

Il prodotto principale offerto da NAGAX è il trading spot di criptovaluta. Come scambio, i suoi utenti possono acquistare, vendere e scambiare tra più di 50 coppie di principali attività supportate. All’interno della sua interfaccia di trading, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra vari tipi di ordine, che sono:

Limitare gli ordini di acquisto e vendita;

Ordini di acquisto e vendita sul mercato;

Stop agli ordini limite;

Fermare gli ordini di mercato; e

Ordini di mercato trailing stop.

Avere una vasta gamma di tipi di ordini offre ai trader il margine di manovra per creare una più ampia varietà di strategie di trading in base ai loro obiettivi di investimento.

All’interno dell’interfaccia di trading, c’è una disposizione per controllare i grafici di profondità in tempo reale e il libro degli ordini. Inoltre, NAGAX offre una perfetta integrazione con TradingView, il principale strumento di creazione di grafici di indicatori tecnici per i trader.

2. Trading sociale

Investire in risorse digitali (o anche in qualsiasi altro tipo di asset) può essere complicato, con la maggior parte dei principianti inclini a commettere numerosi errori costosi. NAGAX offre la funzione di social trading presa in prestito dal suo fratello maggiore, NAGA che consente agli utenti di condividere strategie di trading, tecniche e conoscenze pertinenti.

La piattaforma consente agli esperti di monetizzare il proprio feed richiedendo agli abbonati di pagare prima di visualizzare i post condivisi. Questo è un metodo pulito per monetizzare la conoscenza se i venditori hanno bisogno di ampliare le loro fonti di reddito.

Popolarmente noti come suggerimenti di trading, questi post di strategia possono essere:

Copiato a titolo definitivo senza modifiche, assicurando che il destinatario segua le mosse di trading di un esperto; o

Modificato per soddisfare gli obiettivi, le strategie e i fattori di rischio dei trader.

Gli utenti possono seguire i loro trader preferiti attraverso la funzione Feed sulla home page, dove possono commentare i post, porre domande, reagire o persino ricondividere le loro timeline nello stesso modo in cui funzionano le piattaforme di social media.

Ci sono due tipi di post visualizzati all’interno del feed: post degli utenti e post di notizie crittografiche. I primi sono elementi pubblicati dagli utenti all’interno della comunità NAGAX, mentre i secondi sono notizie aggregate da popolari siti Web di media incentrati sulla crittografia.

3. Intermediazione di criptovaluta

Una piattaforma di intermediazione in genere funge da intermediario che collega acquirenti e venditori e facilita le negoziazioni di criptovaluta. Facoltativamente, alcuni broker possono acquistare e vendere queste risorse digitali da e verso gli utenti, rispettivamente. NAGAX utilizza quest’ultimo approccio.

Supporta l’acquisto e la vendita delle principali criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC) utilizzando altre risorse digitali o una carta di pagamento come Visa e MasterCard.

Per acquistare criptovalute utilizzando la crittografia, NAGAX supporta i depositi nella maggior parte delle principali criptovalute. Nella sezione di follow-up di seguito, dimostreremo come acquistare criptovalute utilizzando una carta di credito. Pertanto, continua a leggere per il tutorial dettagliato passo-passo.

4. Portafoglio crittografico

NAGAX offre un portafoglio di criptovaluta ospitato con il supporto di oltre 20 blockchain e migliaia di token. Tuttavia, vale la pena notare che non tutte le attività conservate all’interno del portafoglio possono essere scambiate poiché la piattaforma potrebbe non supportarle come coppie di trading. Gli utenti possono quindi depositare, archiviare e prelevare solo la maggior parte delle risorse disponibili.

Lo scambio mantiene le chiavi private sicure attraverso una combinazione di MPC (Multi-Party Computation), archiviazione offline e crittografia. Questo rende il portafoglio sicuro da usare anche dai principianti.

Il portafoglio di NAGAX si fonde perfettamente con altri servizi offerti, comprese le funzionalità di trading e intermediazione. I fondi di trading sono facilmente accessibili dal portafoglio, mentre la criptovaluta acquistata tramite il broker viene automaticamente memorizzata all’interno del portafoglio.

5. NAGAX NFT

Questo prodotto di lancio imminente consente agli utenti NAGAX di acquistare, vendere e creare NFT unici (token non fungibili) basati sulla blockchain di Ethereum. La funzione consente inoltre agli artisti di creare vetrine virtuali per mostrare la propria arte, le proprie collezioni o quelle che hanno acquistato dal mercato.

NFTS può essere acquistato, venduto e scambiato su specifici mercati NFT e la piattaforma NAGAX è ora in grado di offrire come un mercato.

NAGAX attualmente supporta un Creator Fund o un trampolino di lancio della collezione attraverso il quale si impegna a sostenere gli artisti con un massimo di $ 100k in premi in denaro da utilizzare per le collezioni di marketing.

6. Moneta NAGA (NGC)

NGC è il token di utilità ERC-20 di NAGAX sulla rete Ethereum. La moneta è stata inizialmente creata per facilitare il NAGA ICO (offerta iniziale di monete) nel 2017, ma in seguito alla conclusione dell’ICO, l’utilità della moneta si è evoluta. NGC ora svolge molteplici ruoli all’interno dell’intero ecosistema NAGA, incluso NAGAX.

I titolari di NGC possono ora utilizzarlo per i seguenti scopi:

‘ Hodling ‘ – I possessori di NGC possono acquistare e mantenere i loro token a lungo termine per motivi speculativi o richiedere sconti commerciali. Dai un’occhiata alla sezione sulle commissioni e sui prezzi per capire di più su come puoi sfruttare NGC per pagare meno commissioni di trading NAGAX;

‘ – I possessori di NGC possono acquistare e mantenere i loro token a lungo termine per motivi speculativi o richiedere sconti commerciali. Dai un’occhiata alla sezione sulle commissioni e sui prezzi per capire di più su come puoi sfruttare NGC per pagare meno commissioni di trading NAGAX; Speculazione : i trader attivi possono acquistare, vendere o scambiare NGC a scopo di lucro sulla piattaforma;

: i trader attivi possono acquistare, vendere o scambiare NGC a scopo di lucro sulla piattaforma; Pagamento delle commissioni di trading – NAGAX consente ai suoi utenti di pagare le commissioni di trading utilizzando il token NGC e richiedere sconti mentre lo fa, a seconda del numero di token detenuti all’interno dei loro portafogli.

Prezzi e commissioni NAGAX

NAGAX addebita tre tipi di commissioni:

Commissioni di trading; Commissioni di deposito Fiat; e Commissioni di prelievo di asset.

Le commissioni di trading vengono addebitate su base maker / taker, in base al quale i maker sono partecipanti al mercato che portano liquidità sul mercato mentre gli acquirenti la tirano fuori. In effetti, i produttori creano ordini pubblicati nel libro degli ordini mentre gli acquirenti evadono questi ordini.

NAGAX addebita una commissione variabile a seconda della quantità di token NGC detenuti all’interno del conto di trading. Ecco un semplice programma che delinea queste commissioni:

Nota: puoi richiedere uno sconto su queste tariffe già competitive scegliendo di pagare le spese di traduzione utilizzando il token NGC. È una funzionalità a cui devi aderire abilitandola.

Le commissioni di finanziamento con carta di credito sono in genere più elevate su tutti gli scambi di criptovaluta che supportano questo metodo di pagamento. NAGAX non fa eccezione. È un modo conveniente per finanziare il tuo account a causa delle elevate velocità di regolamento, ma la convenienza ha un costo.

NAGAX addebita una commissione del 4,5% per i pagamenti con carta di credito / debito e dell’1% per i bonifici bancari. C’è un minimo di € 3.99 / £ 3.99 / $ 3.99 o il suo importo equivalente in qualsiasi altra valuta che lo scambio può elaborare.

La piattaforma non addebita alcuna commissione sui depositi di criptovaluta, il che lo rende il metodo più economico per finanziare il tuo account NAGAX. Tuttavia, le commissioni di rete si applicano ancora per ogni rispettivo token che invierai su una rete blockchain.

Le commissioni di prelievo variano a seconda dell’asset che stai prelevando dal tuo account. Visita la pagina del piano di deposito / prelievo e cerca l’asset che ti interessa inviare allo scambio per verificare la sua commissione specifica, ma ecco un esempio di quanto la piattaforma addebita per il prelievo di fondi.

Nota: Ricorda di tenere conto anche delle commissioni di elaborazione della rete in aggiunta alle commissioni di prelievo pubblicate poiché si tratta di spese di elaborazione NAGAX prima che la transazione venga inviata alla rete blockchain.

NAGAX è sicuro?

Il team NAGAX ha compiuto gli sforzi necessari per proteggere la propria piattaforma e le risorse dei propri utenti. Finora, dal suo lancio, non sono stati segnalati incidenti di sicurezza.

Alcune delle misure di sicurezza implementate dalla piattaforma includono:

Utilizzo di una tecnologia MPC (multi-party computation) multilivello per proteggere le chiavi del portafoglio freddo. La tecnologia MPC utilizza l’isolamento hardware per proteggere questi portafogli basati su offline;

Il portafoglio NAGAX è un portafoglio ospitato, il che significa che ha la custodia delle risorse dei suoi utenti. Le chiavi private dei vari wallet sono conservate in formati criptati per ridurre le possibilità di compromissione;

La piattaforma è conforme alle normative finanziarie internazionali e alle leggi locali pertinenti in Estonia, Alcuni di questi regolamenti impongono che lo scambio raccolga dettagli KYC e AML per combattere varie forme di attività online nefaste e migliorare la sicurezza delle piattaforme;

Gli utenti possono anche partecipare alla protezione dei propri account mediante l’uso di password complesse e l’impostazione dell’autenticazione a secondo fattore (2FA).

NAGAX Assistenza clienti

L’aspetto del social trading della piattaforma NAGAX aiuta a ridurre la maggior parte delle richieste al banco di assistenza clienti poiché chiunque può porre una domanda alla comunità e ottenere una risposta da qualsiasi membro della piattaforma. Gli utenti possono chattare tra loro utilizzando la sezione “Messenger”.

Inoltre, i trader NAGAX hanno la possibilità di seguire le attività di altri utenti sulla piattaforma attraverso la funzione Feed. Possono commentare, porre una domanda o persino reagire a un post, rendendo l’intera esperienza sulla piattaforma più adatta ai principianti e meno soggetta a errori.

NAGAX mantiene anche una sezione Academy ben attrezzata con articoli educativi e informativi per principianti ed esperti che potrebbero voler imparare qualcosa di nuovo o rispolverare la loro base di conoscenze esistente. Il centro assistenza è anche esaustivo su argomenti che potrebbero essere di interesse per gli utenti NAGAX. Qui puoi trovare qualsiasi informazione, da come creare un account a come utilizzare le chiavi API.

Infine, se esaurisci tutti questi canali e scopri di aver ancora bisogno di ulteriore aiuto da parte del team NAGAX, puoi raggiungerli attraverso:

Cinguettare;

Facebook;

Telegramma;

Canale YouTube;

Discordia;

Instagram; e

E-mail.

Come creare un account su NAGAX (passo dopo passo)

Ora che hai capito cosa NAGAX ha da offrire e quanto ti costerà utilizzare la piattaforma, scopriamo come creare un account. Ecco una guida dettagliata.

Passo 1 – Visita il sito web NAGAX.

La homepage di NAGAX può essere trovata qui. Fai clic sui pulsanti [Inizia] o [Iscriviti] come mostrato di seguito.

In alternativa, puoi scorrere verso il basso la home page, leggere la copia di vendita e fare clic su uno dei pulsanti [Crea un account] forniti.

Passo 2 – Fornisci un numero di telefono valido.

Prima ancora di fornire i tuoi dati KYC, NAGAX richiederà il tuo numero di telefono e i dettagli del paese di residenza a cui invierà un testo di conferma.

Compila il puzzle reCAPTCHA, quindi fai clic sul pulsante [Continua] per procedere.

La piattaforma invierà un testo di verifica al tuo numero di telefono. Controlla i messaggi del telefono e fornisci il codice di verifica nella schermata successiva.

Fare clic su [Continua] dopo aver fornito il codice.

Passo 3 – Fornisci i dettagli del profilo.

Nella schermata successiva, NAGAX richiederà dettagli identificativi tra cui il tuo nome e indirizzo e-mail. Inoltre, qui ti verrà richiesto di creare un nome utente e una password univoci.

Una volta fatto, fai clic sul pulsante [Invia] per procedere. A questo punto, hai creato con successo il tuo account NAGAX e verrai indirizzato al tuo account.

Sarai in grado di accedere al feed generale sulla home page dell’account dove puoi seguire insieme ad altri trader o leggere notizie di tendenza da vari siti Web multimediali incentrati sulla crittografia.

Passo 4 – Finanzia il tuo account.

Esistono più percorsi per accedere alla pagina di finanziamento crittografico.

Innanzitutto, puoi fare clic sul pulsante [Acquista criptovalute con carta di credito] nella feed / home page.

Nella schermata successiva, scegli quale criptovaluta desideri acquistare con una carta di credito.

Nel nostro caso, abbiamo scelto Bitcoin (BTC).

Il secondo modo per accedere alla pagina di acquisto della carta di credito è visitare la pagina “Crypto Wallet”. Nella home page, fai clic sul link [Crypto Wallet] nella barra di navigazione a sinistra.

L’opzione predefinita nella schermata di follow-up è quella di acquistare criptovalute con cripto. Clicca sul link in fondo al campo del modulo etichettato [Acquista BTC con Carta di Credito].

In alternativa, mentre sei all’interno della pagina Crypto Wallet, scorri verso il basso o utilizza la casella di ricerca per identificare l’asset che desideri acquistare. Fai clic sui tre punti corrispondenti all’asset per visualizzare un menu a discesa dal quale puoi selezionare l’opzione “Acquista BTC con carta di credito”.

Se è la prima volta che acquisti l’asset e non hai mai depositato o detenuto quel particolare asset nel tuo portafoglio, NAGAX genererà un nuovo indirizzo di portafoglio per te. Fare clic sul pulsante [Genera indirizzo di deposito] prima di procedere al passaggio successivo.

All’interno della pagina di finanziamento della carta di credito, fornisci l’importo di fiat che desideri spendere per il tuo acquisto.

Fai clic sul pulsante [Continua] per passare all’interfaccia Moonpay, dove fornirai ulteriori dettagli KYC come nome, indirizzo, nazionalità e verificherai il tuo indirizzo email.

Il Bitcoin (o l’asset che acquisti) verrà immediatamente depositato sul tuo conto wallet. La maggior parte delle transazioni con carta viene elaborata immediatamente.

Pro e contro di NAGAX Exchange

Pro

Le funzionalità di social trading sono interessanti per i principianti del trading;

Supporta sia i metodi di deposito fiat che quelli di criptovaluta;

La piattaforma è accessibile da oltre 150 paesi diversi;

Gli utenti NAGAX hanno accesso a oltre 80 diverse criptovalute;

Lo scambio è conforme alle normative finanziarie come l’utilizzo di KYC, AML;

Ci sono depositi di criptovaluta gratuiti;

Le commissioni di transazione sono competitive sul mercato e gli utenti possono ridurle ulteriormente utilizzando i token NAGACoin (NGC);

La piattaforma offre un’interfaccia utente intuitiva;

Il team NAGAX sta lavorando per migliorare l’offerta attuale con l’aggiunta di un mercato NFT, staking, launchpad del progetto e supporto per i derivati.

Contro

Attualmente non offre molte funzionalità al di fuori dei servizi di trading e intermediazione;

Supporta solo due valute legali: USD e EUR;

Alcune piattaforme concorrenti supportano più risorse digitali;

Non esiste ancora un’app mobile;

I portafogli ospitati sono generalmente meno sicuri dei portafogli di auto-custodia;

La piattaforma è relativamente nuova con poca storia sul mercato.

Considerazioni finali

Il trading di criptovaluta sociale sta guadagnando slancio poiché gli scambi nuovi ed esistenti offrono questa funzione ai loro utenti. I principianti lo apprezzano in quanto riduce il rischio di investimento consentendo loro di imparare dalla comunità mentre gli esperti possono ottenere visibilità per le loro abilità.

NAGAX non è solo uno scambio di trading di criptovalute sociali, ma anche un brokeraggio, un mercato NFT e un portafoglio crittografico, tutto in un unico pacchetto, che potrebbe essere conveniente per i nuovi arrivati crittografici. Inoltre, la piattaforma addebita commissioni di transazione interessanti ed è disponibile in oltre 150 paesi.

Inoltre, lo scambio è completamente regolamentato e ha uno standard di sicurezza elevato. Potrebbe essere una piattaforma relativamente nuova, ma è ben pronta a diventare un notevole scambio di risorse digitali mentre lavora per lanciare più funzionalità per coprire la domanda del mercato.

Per concludere, assicurati di fare le tue ricerche prima di imbarcare qualsiasi piattaforma coinvolta nel denaro.

Domande frequenti su NAGAX

Cos’è NAGAX?

NAGAX è una piattaforma di intermediazione e scambio di criptovaluta lanciata dalla società tedesca Fintech NAGA Group AG. Ha sede a Tallinn, in Estonia.

NAGAX è sicuro?

NAGAX è una piattaforma di trading sicura, altamente regolamentata e conforme a molteplici leggi finanziarie internazionali. Aderisce alle disposizioni KYC e AML, memorizza le versioni crittografate delle chiavi private dei portafogli crittografici dei propri clienti in celle frigorifere e ha implementato 2FA per aiutare a proteggere gli account utente.

Cos’è NAGACoin (NGC) e come viene utilizzato in NAGAX?

NGC è un token di utilità nativa ERC-20 (basato su Ethereum) all’interno dell’ampio ecosistema NAGA che include la piattaforma NAGAX. Può essere utilizzato per pagare commissioni di transazione, richiedere sconti, staking e crowdfunding launchpad (quando la piattaforma attiva questa funzione).

Quali sono le commissioni di trading su NAGAX?

Le commissioni di trading NAGAX sono relativamente competitive. La piattaforma utilizza un modello di prezzo maker / taker, ma finora entrambe le parti pagano commissioni uguali all’interno dei rispettivi livelli di prezzo. I livelli sono raggruppati in base al numero di token NGC detenuti dall’utente dell’account. Le commissioni variano a partire dallo 0,4% fino allo 0,05%, maggiore è l’NGC detenuto nel tuo account, minori saranno le commissioni che pagherai. A volte puoi risparmiare fino all’87% delle commissioni.