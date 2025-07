Najet Chouaou alla guida dello sviluppo retail di Carmignac in Italia

Carmignac ha appena annunciato un’importante novità: Najet Chouaou è stata nominata nuova Head of Retail Business Development.

Questo passo strategico mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato retail italiano. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’asset management, Najet sarà responsabile della crescita della clientela retail e riporterà direttamente a Fabio Zoccoletti, Head of Country per l’Italia. Ma cosa significa realmente questa nomina per gli investitori italiani?

Un percorso di successo in Carmignac

Najet Chouaou ha intrapreso la sua carriera in Schroders, dove ha lavorato tra Londra e Parigi, ma è nel 2003 che entra a far parte di Carmignac a Parigi, ricoprendo ruoli di prestigio fino al 2009. Ed è proprio quell’anno che segna un punto di svolta: si trasferisce a Milano per concentrarsi sullo sviluppo commerciale nel mercato italiano. Con un Master in Sales and Marketing Leadership conseguito presso l’International Business School di Parigi, Najet ha accumulato un bagaglio di esperienze nel promuovere fondi a una vasta gamma di investitori retail. Ti sei mai chiesto come una sola persona possa influenzare così tanto un intero mercato?

Nel corso dei suoi oltre 22 anni in Carmignac, Najet ha dimostrato di avere una competenza straordinaria nel gestire le relazioni con gli investitori, sfruttando le sue eccellenti capacità comunicative e gestionali. La sua esperienza internazionale le ha permesso di comprendere a fondo le dinamiche dei mercati e le esigenze degli investitori, rendendola una figura chiave nel rafforzamento delle relazioni con il segmento retail in Italia. Insomma, un vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia investire nel nostro paese.

Le dichiarazioni dei leader di Carmignac

Fabio Zoccoletti, Head of Country per l’Italia, non ha nascosto il suo entusiasmo: “Sono lieto di offrire questa opportunità di sviluppo professionale a Najet. Carmignac vanta una solida presenza nel mercato retail italiano e la profonda conoscenza del settore dimostrata da Najet, unita a un’esperienza consolidata, contribuiranno a rafforzare ulteriormente le nostre partnership.” Hai mai pensato a quanto possa essere importante la giusta leadership in un settore così competitivo?

Zoccoletti ha anche sottolineato come le capacità di Najet nello sviluppo e nella cura delle relazioni con la clientela rappresentino un elemento fondamentale per rispondere alle esigenze di questo segmento strategico. È chiaro: la strategia di Carmignac punta a solidificare la sua posizione e a rispondere in modo efficace alle sfide del mercato.

Entusiasmo per il nuovo ruolo

Nella sua dichiarazione, Najet Chouaou ha condiviso il suo entusiasmo per la nuova sfida: “Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida alla guida della distribuzione retail di Carmignac in Italia. La nostra società ha un’identità forte e un posizionamento distintivo nel mercato, offrendo soluzioni di investimento di alta qualità.” È interessante notare come la passione possa trasformarsi in risultati concreti nel mondo degli affari.

Concludendo, Najet ha affermato: “Insieme al mio team, non vedo l’ora di rafforzare ulteriormente il profilo del nostro brand e le relazioni con questo segmento di clientela fondamentale.” Questo nuovo incarico rappresenta un’importante evoluzione per Carmignac e il suo impegno nel mercato retail italiano. E tu, cosa ne pensi? Sarà interessante vedere come si svilupperanno queste dinamiche nel prossimo futuro.