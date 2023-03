Near Protocol NEAR raggiungerà $ 100?

L’obiettivo principale di Near Protocol è quello di eliminare la bassa velocità di transazione, il basso throughput e le scarse preoccupazioni di interoperabilità associate alla blockchain.

Inoltre, i token NEAR hanno trovato la loro utilità nel pagare le commissioni di transazione sulla rete e nello staking per guadagnare premi. I possessori di token possono persino votare su varie proposte per il miglioramento della piattaforma.

Inoltre, diamo un’occhiata a quanto bene ha funzionato Near Protocol rispetto a uno dei suoi principali rivali, Solana.

Vicino a Protocollo Vs Solana

Come sappiamo, Solana è anche una piattaforma blockchain il cui USP principale è la sua elevata velocità di transazione e l’elevato throughput. Quindi, facciamo un breve confronto tra i due:

Sia il Near Protocol che Solana supportano progetti Defi, NFT e protocolli Layer 1.

che Solana supportano progetti Defi, NFT e protocolli Layer 1. Il costo della transazione su Near Protocol è di $ 0,01, mentre il costo di transazione su Solana è di $ 0,00025.

Il Near Protocolha 24M + account attivi, in contrasto con gli 11.5M + account attivi di Solana fino ad oggi.

Nell’ultimo anno, il prezzo di Near è diminuito di 5,08, mentre il prezzo di Solana è diminuito di 3,7 volte.

Il prezzo del token vicino non ha mostrato alcun cambiamento netto negli ultimi tre mesi, mentre il prezzo di SOL è diminuito di 1,27 volte.

Il prezzo di NEAR è aumentato di 1,76 volte nell’ultimo mese. D’altra parte, il prezzo di Solana è aumentato di 2,15 volte.

Sebbene i dati affermino che il prezzo di SOL è aumentato in misura maggiore rispetto a NEAR, nell’ultimo mese, il Near Protocol ha chiaramente sovraperformato Solana per l’intera durata. Il motivo è che il prezzo di SOL ha raggiunto il suo minimo poche settimane fa e ora si sta riprendendo. D’altra parte, il prezzo di NEAR è in costante miglioramento.

Analisi della concorrenza: Near Protocol Vs Ethereum

Near Protocol è la blockchain di livello 1 che mira a eliminare i limiti delle blockchain concorrenti (tra cui bassa velocità di transazione, scarsa interoperabilità e basso throughput).

D’altra parte, Ethereum è la piattaforma ampiamente conosciuta per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e contratti intelligenti. Facciamo un breve confronto tra i due:

Ethereume Vicino al protocollo Pubblico importante Utenti alla ricerca di una tecnologia gestita dalla comunità che alimenta applicazioni decentralizzate. Sviluppatori alla ricerca di una piattaforma open source per accelerare lo sviluppo di applicazioni decentralizzate. Piattaforme supportate SaaS SaaS Categorie Blockchain, Crypto lending, Crypto staking, progetti Defi, protocolli Layer 1 e Smart contract. Protocolli Blockchain e Layer 1. Performance nell’ultimo mese +1,27x +1,76x Andamento degli ultimi tre mesi Nessuna variazione netta -22.8% Performance nell’ultimo anno -36.8% -80.1%

Come possiamo vedere Ethereum ha più categorie da fornire ai suoi utenti ed è in realtà la piattaforma più utilizzata per lo sviluppo di DApp. Inoltre, Near Protocol non è certamente riuscito a sovraperformare Ethereum nell’ultimo anno. Tuttavia, il suo prezzo sta migliorando dall’ultimo mese.

Previsione dei prezzi del Near Protocol

Layer-1 POS Blockchain

Più veloce ed economico della maggior parte delle altre Blockchain [100.000 TPS]

Tecnica di partizionamento orizzontale proprietaria che consente un ridimensionamento più rapido[Claim]

Amichevole con i creatori [Rivendicazione]

Carbon Neutral

Rainbow Bridge per collegarsi con Ethereum Blockchain

Aurora Layer-2 che consente di lanciare Ethereum Apps su NEAR

Prima di prevedere se NEAR Coin dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di ripercorrere la sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il suo grafico per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato della criptovaluta NEAR un anno fa, era di $ 15. Quindi, c’è un calo dell’89,6% del suo prezzo in un anno, considerando il suo prezzo attuale di $ 1,56. Inoltre, ci sono stati numerosi alti e bassi affermando che l’escursione non era davvero continua. Ha persino raggiunto il suo valore più alto di tutti i tempi durante quel periodo.

Il prezzo di NEAR è diminuito di oltre il 55,6% in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente), tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 3,51. Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto il prezzo più basso di $ 1,2 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Si noti che il valore più alto di tutti i tempi di NEAR è $ 20,18 che ha raggiunto nel gennaio 2022. Successivamente, il prezzo ha iniziato a scendere e attualmente ha un prezzo di $ 1,56 (ancora una volta il calo non è stato coerente durante l’intero periodo). Inoltre, il suo prezzo di mercato un mese fa era di $ 1,69. Significa che da allora è diminuito di oltre il 7,7%.

Inoltre, NEAR crypto è inferiore del 92,3% rispetto al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Near Protocol Price Prediction 2023, 2025 e 2030

Previsione Prezzo Protocollo Vicino 2023

Il prezzo massimo aggregato per i token NEAR per l’anno 2023 è $ 4,18, mentre il prezzo minimo aggregato è $ 2,89.

Near Protocollo Prezzo Previsione 2025

Secondo la previsione del prezzo, il token NEAR dovrebbe raggiungere un prezzo minimo di $ 7,59 e un livello di prezzo massimo di $ 9,01 entro la fine del 2025.

Previsione Prezzo Protocollo Vicino 2030

Entro la fine del 2030, il prezzo del token NEAR dovrebbe raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 44,09. Inoltre, può raggiungere un livello di prezzo minimo di $ 38.05.

Il Near Protocol raggiungerà $ 10?

Per raggiungere un prezzo di $ 10, NEAR deve crescere di 6,41 volte considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 1,56.

Si noti che la criptovaluta NEAR ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 20,18 nel gennaio 2022, dove è cresciuta di 11,59 volte in soli 6 mesi (dal valore più basso di $ 1,74 a luglio 2021). Quindi, è cresciuto di circa 1,93 volte in un mese.

Pertanto, NEAR richiede solo 3,32 mesi per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Tuttavia, l’attuale situazione di mercato di liquidità e inflazione non è sicuramente a favore del mercato delle criptovalute. Pertanto, non può nemmeno raggiungere $ 10 nel tempo calcolato come sopra. Tuttavia, raggiungere $ 10 è un obiettivo relativamente facile per la crittografia NEAR se seguiamo i suoi movimenti di prezzo passati

Il Near Protocol raggiungerà $ 100?

NEAR crypto deve crescere di 64,1 volte per raggiungere $ 1000, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 1,56.

Poiché ha mostrato una crescita di 1,93 volte in un mese (come calcolato sopra), la criptovaluta NEAR avrà bisogno di circa 33,21 mesi (meno di 3 anni).

Ancora una volta, i fattori macroeconomici e le condizioni di liquidità non sono simili a quelli quando ha raggiunto il suo massimo storico. Pertanto, non ci si può aspettare che NEAR mostri una crescita simile a quella che è stata mostrata durante quel periodo.

Pertanto, avrà sicuramente bisogno di molto più tempo per raggiungere un livello di prezzo di $ 100, anche quando i fattori economici si attenueranno.

Near Protocol può raggiungere $ 1000?

Il token NEAR ha attualmente un prezzo di $ 2,34 e, quindi, dovrà crescere di circa 427 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000.

Inoltre, il valore massimo storico di NEAR è di $ 20,18, durante il quale è cresciuto di 11,59 volte in 6 mesi.

Quindi, considerando la sua crescita di 1,93 volte in un mese, possiamo dire che Near Protocol avrà bisogno di un minimo di 221 mesi (più di 18 anni) per raggiungere $ 1000.

Tuttavia, ciò dipenderebbe anche dalle condizioni macro e microeconomiche di quel tempo e, quindi, potrebbe richiedere ancora più tempo per raggiungere quel valore.

Partenariati Near Protocol

Near Protocol ha recentemente annunciato la sua partnership con Dropt con l’obiettivo di incorporare la tecnologia Web3 nei programmi di fidelizzazione dei clienti.

Dropt costruirà il suo stack tecnologico e gli strumenti sulla piattaforma Near e consentirà alle aziende di introdurre meccanismi di coinvolgimento basati su blockchain per il loro percorso del cliente. Pertanto, intende aumentare il coinvolgimento, la fidelizzazione e il lifetime value delle imprese.

Vicino a Protocollo Reddit Discussioni

In una recente discussione su Reddit, gli utenti stanno discutendo che il Near Protocol avrà successo perché ha più di 12 milioni di sviluppatori java. Analizziamo il discorso.

Un utente ha commentato che non ha senso perché Java e JavaScript sono completamente diversi. Un altro utente ha scritto che avere un pool di 12 milioni di sviluppatori non significa che siano interessati a costruire su Near Protocol e, quindi, il protocollo deve concentrarsi maggiormente sulla sua utilità.

Tuttavia, Near Protocol non supporta e quindi, gli utenti (secondo la discussione Reddit) non stanno dando molto clamore sul fatto che la piattaforma ha gestito un pool di 12 milioni di sviluppatori Java.

Vicino al protocollo Tokenomics

Il Near Protocol è una blockchain di livello 1 che mira a eliminare i limiti delle piattaforme blockchain, tra cui bassa velocità di transazione, scarsa interoperabilità e basso throughput.

NEAR è il token nativo della piattaforma Near e ha una fornitura massima di 1.000.000.000 di token NEAR, di cui l’84% sono già in circolazione. Di seguito sono riportati i casi d’uso principali dei token NEAR:

Gli utenti possono pagare le commissioni di transazione sulla piattaforma Near utilizzando la crittografia NEAR.

I token NEAR vengono utilizzati come garanzia per la memorizzazione dei dati sulla rete.

I token NEAR possono essere puntati per guadagnare ricompense.

I titolari di token NEAR possono partecipare alla governance della piattaforma.

Come acquistare Near Protocol Coin?

Prima di passare alla piattaforma che fornisce monete Near Protocol, discutiamo come acquistare, moneta Near Protocol:

Trovare uno scambio crittografico con monete Near ProtocolToken elencate Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Dove posso acquistare token vicino?

I token vicini possono essere acquistati su numerosi scambi centralizzati e decentralizzati, tra cui Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, Bitstamp, OKX, Huobi, Gate.io, PancakeSwap, BabySwap, Nomiswap e 4swap.