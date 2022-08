“Nessuna transazione gratuita” in Ronin Wallet: come risolvere l’errore

Come tutti gli altri portafogli crittografici decentralizzati, esiste una commissione di transazione per l’invio di risorse da Ronin Wallet.

Ma puoi trasferire / inviare criptovalute, come i token ERC20 e ERC721 gratuitamente in Ronin Wallet.

Ronin Wallet offre 20 transazioni gratuite e più transazioni gratuite mensili agli utenti di Ronin Wallet in tutto il mondo in base ad alcuni criteri.

Ma, il più delle volte devi aver notato che hai zero transazioni gratuite (Free x0) durante il trasferimento di risorse, come RON, AXS, SLP e WETH.

Il messaggio di errore effettivo è “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi”.

In questo articolo, imparerai a correggere “Nessuna transazione gratuita” e come ottenere ulteriori transazioni gratuite giornaliere in Ronin Wallet.

Per correggere l’errore “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi”, devi andare su Axie Infinity Marketplace.

Quindi, accedi con Ronin Wallet.

Passaggi per correggere “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi” / Nessun errore di transazione gratuita nel portafoglio Ronin

1. Vai su Axie Infinity Marketplace

Axie Infinity Marketplace è un marketplace NFT che consente il trading di risorse NFT in-game, come creature, oggetti e terra.

Come primo passo, devi visitare Axie Infinity Marketplace.

2. Accedi con Ronin Wallet

Dopo aver visitato Axie Infinity Marketplace, sarai in grado di vedere un pulsante “Accedi” in basso a sinistra della pagina web.

Fare clic su di esso.

Facendo clic sul pulsante Accedi, puoi vedere Accedi con Ronin Wallet, Accedi tramite codice QR e Accedi con e-mail e password.

Per ottenere le transazioni gratuite, è necessario “Accedi con Ronin Wallet”.

Fai clic su “Accedi con Ronin Wallet”.

Ora, il pop-up Ronin Wallet apparirà con la richiesta di firma.

Fai clic su “Conferma“.

3. Imposta e-mail e password

Al momento dell’accesso riuscito, atterrerai sulla dashboard.

Ora devi configurare il tuo account per ottenere transazioni gratuite.

Fai clic su “Configura e-mail e password“.

Il processo di configurazione dell’account include l’inserimento dell’indirizzo e-mail e l’impostazione di una nuova password.

Infine, fai clic su “Conferma“.

4. Verifica l’e-mail per ottenere una transazione gratuita

Facendo clic su Conferma, è stato inviato un codice di verifica al tuo indirizzo email.

Devi inserire quel codice qui nella casella indicata e fare clic su “Conferma“.

Questo è tutto. Hai 20 transazioni gratuite in Ronin Wallet.

Queste 20 transazioni gratuite una tantum non hanno alcuna data di scadenza.

Passaggi per ottenere transazioni mensili gratuite in Ronin Wallet

Oltre alle 20 transazioni gratuite, puoi ottenere più transazioni gratuite mensilmente in base alle risorse che possiedi, come Axies e Land.

Tieni uno o più ASSI MEO, Origin o Mystic Axies Detieni una o più savannah, foreste, artiche o terre mistiche

Transazione gratuita per assi:

Tipo Axie Transazioni gratuite 1 o più Axie Normale 0 Transazione gratuita/mese 1 o più MEO Axie 2 Transazioni gratuite/mese 1 o più Origin Axie 10 Transazioni gratuite/mese 1 o più Mystic Axie 80 Transazioni gratuite/mese

Transazione gratuita per terreni:

Tipo di terreno Transazioni gratuite 1 o più Savannah Land 8 Transazioni gratuite/mese 1 o più terreni forestali 26 Transazioni gratuite/mese 1 o più Terra Artica 72 Transazioni gratuite/mese 1 o più Mystic Land 160 transazioni gratuite/mese

Nota: se detieni più tipi di attività, verrà preso in considerazione il valore più alto dell’attività. Ad esempio, se detieni MEO e Mystic Axies, riceverai 80 transazioni gratuite, non 82.

È essenziale tenere un asset per l’intero mese nel tuo Ronin Wallet per ottenere le ulteriori transazioni mensili gratuite. In caso contrario, è necessario detenere più risorse per alcuni giorni.

La formula per calcolare la transazione gratuita è: (1 Mystic Axie * 1 giorno) / 30 = 0 (il decimale viene ignorato).

Questa transazione mensile gratuita non si aggiungerà mensilmente ma verrà ripristinata.

Il calcolo e il reset delle transazioni gratuite avverrà il primo giorno di ogni mese.

Conclusione

Per ottenere gratuitamente 20 transazioni in Ronin Wallet, devi accedere ad Axie Infinity Marketplace con Ronin Wallet e verificare il tuo indirizzo email.

Inoltre, riceverai transazioni mensili gratuite se detieni Axies e Lands sul tuo portafoglio Ronin.

Una volta che hai utilizzato tutte le transazioni gratuite, hai bisogno di RON per pagare la commissione di gas / transazione.

Puoi acquistare RON direttamente all’interno di Ronin Wallet utilizzando Ramp. Altrimenti, puoi acquistare RON in qualsiasi scambio centralizzato (CEX) e inviarlo a Ronin Wallet.