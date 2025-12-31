NewPrinces acquisisce Plasmon da Kraft Heinz: un nuovo capitolo nel business alimentare

In un’importante mossa strategica, NewPrinces S.p.A.

ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Plasmon S.r.l., un marchio storico italiano, da Kraft Heinz Italia S.p.A.. Questa operazione, del valore di 124,3 milioni di euro, rappresenta un passo significativo nel panorama alimentare italiano, rafforzando la presenza di marchi tradizionali nella nutrizione infantile.

Annunciata il 9 luglio 2025, questa acquisizione consolida il controllo di NewPrinces su un portafoglio di marchi di alimenti per l’infanzia, inclusi Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, oltre allo stabilimento produttivo situato a Latina.

Dettagli dell’acquisizione

Il prezzo finale dell’operazione è stato interamente corrisposto in contante, con Plasmon che ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro e un EBITDA di 17 milioni di euro nel 2025. Questa acquisizione è parte della strategia di Kraft Heinz volta a stimolare una crescita sostenibile tramite le sue piattaforme Accelerate, che includono prodotti iconici come HEINZ Tomato Ketchup e altre salse e condimenti.

Impatto sul mercato italiano

In Italia, il marchio HEINZ ha visto un incremento costante della propria quota di mercato, non solo nel canale Retail ma anche in quello Away from Home, evidenziando l’importanza di questa acquisizione nel contesto più ampio del settore alimentare. Secondo le dichiarazioni di Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces, riportare in Italia marchi così radicati nell’identità nazionale come Plasmon e i suoi affini è un elemento chiave per rafforzare la posizione della società nel segmento degli alimenti per l’infanzia e della nutrizione specializzata.

Strategia futura e sinergie

La visione strategica di NewPrinces prevede di integrare Plasmon nel proprio portafoglio, sfruttando le sinergie industriali e commerciali già esistenti. Questo approccio mira a generare valore non solo per l’azienda, ma anche per tutti gli stakeholder coinvolti. Carmela Bazzarelli, amministratore delegato di Kraft Heinz Italia, ha sottolineato che il business di Plasmon è ben posizionato per crescere sotto la direzione di NewPrinces, il quale è identificato come partner ideale per il futuro di questi marchi storici.

Previsioni di crescita

Le previsioni indicano che il fatturato di Plasmon potrebbe aumentare con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3% nei prossimi anni, insieme a un miglioramento progressivo del margine EBITDA fino al 15%. Tali incrementi sono previsti grazie a una maggiore efficienza operativa e all’implementazione di iniziative commerciali strategiche da parte del gruppo.

In aggiunta, è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda tra Plasmon e Princes Italia, che entrerà in vigore dal 1° gennaio. Questo accordo prevede un canone annuale di 3 milioni di euro e una componente variabile pari all’1,5% dei ricavi generati dall’attività.

Supporto legale e finanziario

NewPrinces è stata affiancata da BonelliErede come consulente legale e da Vitale & Co. per le operazioni di M&A. Inoltre, BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena hanno fornito supporto finanziario. Dall’altra parte, Kraft Heinz si è avvalsa di Houlihan Lokey per consulenze finanziarie e di EY Parthenon per la due diligence.

L’acquisizione di Plasmon da parte di NewPrinces non solo segna un ritorno di un marchio iconico in Italia, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare ulteriormente il mercato della nutrizione infantile, creando sinergie e potenzialità di crescita per il futuro.