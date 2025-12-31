NewPrinces acquisisce Plasmon per 124 milioni

Recentemente, il panorama alimentare italiano ha assistito a un’importante manovra strategica con l’acquisizione di Plasmon da parte di NewPrinces S.p.A.

. L’operazione, del valore di 124,3 milioni di euro, segna il ritorno sotto bandiera italiana di un marchio emblematico nel settore della nutrizione infantile. Questa acquisizione è stata completata a seguito di un annuncio precedente, avvenuto il 9 luglio 2025, confermando l’interesse di NewPrinces nel rafforzare la propria posizione nel mercato alimentare.

Dettagli dell’acquisizione

NewPrinces ha acquisito il 100% delle azioni di Plasmon S.r.l., una nuova entità che gestisce la produzione e la commercializzazione di alimenti per l’infanzia. Tra i marchi rientranti nell’operazione, vi sono Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. Inoltre, l’acquisizione include anche lo stabilimento produttivo di Latina, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’azienda.

Informazioni finanziarie

Il prezzo finale per l’acquisizione è stato interamente pagato in contanti. Nel 2025, Plasmon ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro e un EBITDA di 17 milioni di euro, dimostrando la solidità e il potenziale di crescita dell’azienda. Questa operazione si inserisce nella strategia di Kraft Heinz, che continua a puntare su una crescita profittevole attraverso le sue piattaforme alimentari, tra cui il famoso HEINZ Tomato Ketchup.

Il futuro di Plasmon sotto NewPrinces

La presenza storica di Plasmon nel mercato italiano, iniziata nel 1902, segna un capitolo fondamentale nella storia dell’alimentazione infantile. Come marchio di riferimento, Plasmon è sinonimo di fiducia e qualità per le famiglie italiane. La sua acquisizione da parte di NewPrinces non solo riafferma l’importanza del marchio, ma offre anche l’opportunità di sviluppare sinergie industriali e commerciali. Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces, ha espresso entusiasmo per l’integrazione di Plasmon, sottolineando come questa acquisizione rafforzi la posizione dell’azienda nel segmento degli alimenti per l’infanzia.

Strategie di integrazione e sviluppo

NewPrinces intende ottimizzare il potenziale di Plasmon, mirando a una crescita sostenuta del fatturato e a miglioramenti progressivi della marginalità. Si prevede che il marchio possa crescere con un CAGR di circa 3% nei prossimi anni, supportato da efficienze operative e dall’implementazione di strategie commerciali innovative. Il sito produttivo di Latina, con la sua capacità di produrre circa 1,8 miliardi di biscotti all’anno, continuerà a garantire un flusso costante di prodotti di alta qualità per il mercato italiano.

Riflessioni finali e impatto sul mercato

Il ritorno di Plasmon sotto il controllo di un attore italiano rappresenta una tappa importante non solo per NewPrinces, ma anche per l’intero settore alimentare del Paese. L’acquisizione non solo consolida la leadership di NewPrinces nel mercato della nutrizione infantile, ma contribuisce anche a rafforzare l’identità dei marchi storici italiani. Carmela Bazzarelli, amministratore delegato di Kraft Heinz Italia, ha dichiarato che l’azienda rimarrà focalizzata sulla crescita della piattaforma Taste Elevation, continuando a investire nel mercato italiano.

In sintesi, l’acquisizione di Plasmon da parte di NewPrinces non è solo un affare commerciale, ma rappresenta un ritorno alle origini per un marchio che ha segnato la storia dell’alimentazione infantile in Italia. La sinergia tra NewPrinces e Plasmon promette di generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti, rafforzando ulteriormente l’impegno verso l’eccellenza nel settore alimentare.