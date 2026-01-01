NewPrinces Completa l’Acquisizione di Plasmon da Kraft Heinz: Ecco Cosa Significa per il Mercato

Nel settore dell’alimentazione infantile, si è recentemente conclusa un’operazione di grande rilevanza: NewPrinces S.p.A.

ha acquisito il 100% del capitale di Plasmon S.r.l., un marchio storico nella produzione di alimenti per i più piccoli. Questa operazione, del valore di 124,3 milioni di euro, rappresenta una mossa strategica significativa nel settore e consolida il ritorno dei marchi italiani sotto la gestione di una società nazionale.

Dettagli dell’acquisizione

Il 9 luglio, NewPrinces ha annunciato l’intenzione di acquisire Plasmon da Kraft Heinz, una delle principali compagnie alimentari a livello mondiale. Con la conclusione dell’affare, NewPrinces esercita ora il controllo totale sulle attività legate alla produzione, confezionamento e distribuzione di alimenti per l’infanzia, inclusi marchi noti come Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba.

Performance economica di Plasmon

Alla fine del , Plasmon ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro e un EBITDA di 17 milioni di euro. Questi dati evidenziano la solidità del marchio nel mercato, rendendolo un acquisto strategico per NewPrinces, che intende ampliare la propria presenza nel settore dell’alimentazione infantile e della nutrizione specializzata.

Strategia di NewPrinces e Kraft Heinz

La decisione di Kraft Heinz di vendere Plasmon si inserisce in una strategia più ampia di razionalizzazione delle proprie attività. L’azienda si concentra su piattaforme di prodotto di successo come HEINZ Tomato Ketchup e altri articoli della categoria Taste Elevation. Questo approccio mira a garantire una crescita sostenibile e proficua, focalizzandosi su marchi in grado di generare un forte ritorno economico.

Visione a lungo termine per il mercato italiano

Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces, ha affermato che questa acquisizione rappresenta il compimento di una visione strategica. L’obiettivo è riportare marchi iconici nel contesto italiano, rafforzando così la posizione di NewPrinces come leader nel segmento degli alimenti per l’infanzia. Ciò avverrà creando sinergie industriali e commerciali con le capacità già presenti nel gruppo.

Prospettive future per i marchi acquisiti

Il futuro di Plasmon e degli altri marchi acquisiti si presenta promettente sotto la guida di NewPrinces. L’amministratore delegato di Kraft Heinz Italia, Carmela Bazzarelli, ha sottolineato l’importanza della partnership con NewPrinces, considerata strategica per garantire la crescita e lo sviluppo di marchi storici. Kraft Heinz continuerà a investire nel mercato italiano, focalizzandosi sull’espansione della sua piattaforma Taste Elevation.

Con l’acquisizione di Plasmon, NewPrinces non solo riporta in Italia marchi storici, ma si posiziona anche come un attore chiave nel panorama europeo dell’alimentazione infantile. La strategia di integrazione e valorizzazione delle sinergie è destinata a generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti, contribuendo a un’ulteriore crescita nel settore.