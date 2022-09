NFT Binance: cos’è e come funziona

in

Cos’è NFT Binance? È una nuova funzionalità apparsa sulla piattaforma Binance da giugno 2021. Come viene creato e scambiato NFT Binance? In questo articolo, daremo un’occhiata più da vicino a questa funzione.

Cos’è NFT Binance?

NFT è l’acronimo di Non-fungible Token (NFT), ovvero un token digitale che rappresenta una singola risorsa.

Può essere una risorsa completamente digitale o una versione tokenizzata di un acquisto nel mondo reale. Gli NFT possono variare da dipinti / giochi d’arte a musica e sport.

NFT Binance è una funzionalità che ti consente di creare o acquistare / vendere / scambiare NFT sull’infrastruttura blockchain di Binance. La piattaforma NFT su Binance ha attualmente 3 linee di prodotti, tra cui:

Mercato di trading: estrazione mineraria, vendita, vendita all’asta e acquisto di NFT.

Eventi Premium: Acquista NFT premium ed esclusivi creati dai migliori artisti del mondo e dai nomi e marchi più influenti. Gli eventi includono produzioni di artisti e musicisti digitali, nonché atleti e celebrità.

Mystery Box: Ogni Mystery Box è garantito per avere un NFT casuale all’interno. Sblocca la possibilità di vincere un NFT regolare (N), raro (R), super raro (SR) o super raro (SSR).

Il mercato NFT di Binance ha un potenziale?

NFT Binance è una forma globale di proprietà digitale. Con i prodotti NFT, il proprietario dimostra la sua unica proprietà.

La proprietà sta diventando sempre più importante nella vita. Pertanto, NFT promette un eccellente potenziale di crescita.

Questo mercato sarà attraente sia per gli artisti creativi che per i collezionisti. I titolari di NFT hanno l’opportunità di scambiare opere esclusive in tutto il mondo.

Come fare trading con NFT Binance?

Passo 1: Per iniziare a fare trading con NFT, è necessario aprire un conto Binance completare la verifica dell’account.

Passo 2: Per scambiare NFT, è necessario depositare criptovaluta (BNB o BUSD o ETH) nel portafoglio Spot.

Passo 3: Quindi accedere alla funzione NFT sulla barra degli strumenti ed eseguire la transazione al link: https://www.binance.com/en/nft/home

Attualmente, il conio (generazione di NFT non è popolare tra tutti gli utenti, ma Binance promette che tutti useranno questa funzione in futuro.

Di seguito è riportata una guida dettagliata per l’acquisto e la vendita di NFT.

Come acquistare NFT Binance?

Visita la pagina NFT: https://www.binance.com/en/nft/home

Trova il tuo NFT preferito

Fai clic sul suo nome per accedere alla pagina di quella NFT. Qui potrete visualizzare informazioni dettagliate su NFT: Descrizione, modulo di transazione, prezzo…

Se l’NFT di tua scelta deve essere messo all’asta, procedi come segue:

Puoi scorrere verso il basso per vedere le offerte piazzate.

Quindi fai clic su “Fai un’offerta” per fare un’offerta.

Se hai il prezzo master più alto, possiedi quel NFT.

Viene visualizzata una finestra e devi inserire il prezzo che hai offerto per questo NFT.

Se la quantità di monete che hai attualmente non è sufficiente, fai clic su Crypto / Deposit per ricaricare.

Quindi fai clic su Fai un’offerta per completare l’asta.

Se l’NFT che scegli ha un prezzo fisso.

Fai clic su Acquista ora.

Quindi, viene visualizzata la finestra della transazione. Fare clic su Conferma per completare.

Come vendere NFT Binance?

Attualmente, la funzione di vendita NFT di Binance è disponibile solo per artisti selezionati. Dopo questo, Binance abiliterà la parte di vendita per tutti.

La vendita di NFT è per la persona che ha creato la NFT o ha acquistato la NFT. Ci sono due opzioni per vendere NFT: asta o prezzo fisso. I passaggi sono i seguenti:

Vai a Raccolte.

Fai clic su Elenco di NFT per selezionare NFT che desideri vendere.

Con un’asta, esegui le seguenti operazioni:

Seleziona Offerta più alta (offerta più alta)

Nella casella Offerta minima, inserisci il prezzo di partenza per il tuo NFT.

Compila la descrizione per l’NFT in modo che l’acquirente possa imparare e decidere di spendere soldi per acquistare quel NFT.

Quindi fai clic su Invia

Se vuoi vendere NFT immediatamente, procedi come segue:

Seleziona Imposta prezzo.

Quindi inserisci l’importo che desideri vendere NFT nella casella Prezzo

Compila la descrizione per l’NFT in modo che l’acquirente possa imparare e decidere di spendere soldi per acquistare quel NFT.

Fare clic su Invia per completare.

Dovresti scegliere una data di fine per questa vendita NFT, fino a 30 giorni dalla data di acquisto. Più dettagliata è la descrizione NFT, più facile è per te essere approvato da Binance e dagli utenti interessati.

Se tutte le informazioni corrispondono ai requisiti, Binance ti invierà un’e-mail di conferma in 4-8 ore.

Sommario

NFT Binance, sebbene nuovo, dimostra l’elevata applicabilità della tecnologia blockchain. È una caratteristica di spicco, con un buon potenziale per lo sviluppo futuro. In particolare, dopo che Binance avrà completato le funzionalità che consentono a tutti di avere uguali diritti di coniare e scambiare NFT, questo mercato sarà molto attivo e attirerà molti utenti in tutto il mondo.