Introduzione a NIWA

In un’epoca in cui la tecnologia sta rivoluzionando ogni settore, il mondo della finanza non fa eccezione. NIWA, la nuova piattaforma sviluppata da Banca Investis in collaborazione con Bain & Company, rappresenta un passo avanti significativo nell’offerta di consulenza finanziaria. Questa innovativa applicazione sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per fornire ai clienti ad alto patrimonio netto un’esperienza bancaria personalizzata e in tempo reale.

Caratteristiche principali di NIWA

NIWA è progettata per fungere da “junior banker digitale”, un assistente virtuale che offre supporto e consulenza su misura. Tra le sue funzionalità più avanzate spicca un chatbot interattivo che fornisce risposte immediate a domande relative ai portafogli di investimento. Questo strumento non solo migliora l’interazione tra clienti e banca, ma consente anche un monitoraggio costante delle performance finanziarie.

Un’innovazione rapida e mirata

La piattaforma è stata sviluppata in soli sette mesi, un tempo record che dimostra l’impegno di Banca Investis nell’adozione di tecnologie all’avanguardia. Luca Giacobbe, Chief Operation Officer di Banca Investis, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che l’app analizza quotidianamente oltre 500 informazioni e ricerche, adattandosi alle caratteristiche e alle preferenze dei clienti. Questo approccio consente di offrire un servizio altamente personalizzato, aumentando il coinvolgimento e la soddisfazione del cliente.

Il futuro della consulenza finanziaria

Con l’introduzione di NIWA, Banca Investis non solo migliora l’esperienza utente, ma si posiziona anche come leader nell’innovazione nel settore bancario. La collaborazione con Bain & Company rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari, un trend che si prevede crescerà nei prossimi anni. L’adozione di tecnologie avanzate come NIWA potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui i clienti interagiscono con le loro banche, rendendo la consulenza finanziaria più accessibile e reattiva.