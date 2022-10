NLY Stock Forecast: tutte le novità

Recentemente, Annaly ha dichiarato un dividendo trimestrale che sarà pagato il 31 ottobre. Questo sarà pagato agli azionisti registrati il 30 settembre 2022. Il dividendo per azione è di $ 0,88. Ha aumentato il suo dividendo da $ 0,22 per azione nel trimestre precedente a $ 0,88 in questo trimestre.

Ciò costituisce un dividendo annualizzato di $ 3,52 e un rendimento del 19,00%. Il rapporto di distribuzione dei dividendi di Annaly Capital Management è attualmente del 34,92%. Questo può essere visto come una delle ragioni principali per l’aumento del prezzo delle azioni oggi.

Frazionamento azionario inverso 1 per 4: Recentemente, Annaly Capital Management ha approvato un frazionamento azionario inverso delle sue azioni ordinarie con un rapporto di 1 per 4.

La società era sopravvalutata prima di questo, quindi si aspettavano che le loro azioni ordinarie raggiungessero in linea con le società simili presenti sul mercato. Si aspettavano che le loro azioni ordinarie fossero ridotte da circa 1,8 miliardi a circa 445 milioni. Credevano che questo potesse risolvere la volatilità del prezzo delle azioni nel tempo. Il titolo è sceso di circa il 10% dopo il frazionamento azionario.

Annaly è entrata a far parte di S&P midcap 400: nell’agosto di quest’anno, Annaly è entrata a far parte di S&P Midcap 400.

Questo aiuta l’azienda a ottenere una domanda a breve termine.

Poiché Annaly è un REIT ipotecario (fondo di investimento immobiliare) e investe in beni materiali grazie ai quali il titolo è sensibile ai tassi variabili del mercato. Annaly è in calo del 61% rispetto agli ultimi 5 anni. Il rialzo dei tassi della Fed è dannoso per l’intero mercato immobiliare in quanto riduce la domanda di acquisto. L’aumento dei tassi ipotecari e l’imminente recessione sono i principali ostacoli per l’azienda.

La diffusione di vari titoli garantiti da ipoteca e altri problemi hanno portato a una diminuzione del valore contabile. Il valore contabile di Annaly è diminuito del 26% e del 50% negli ultimi 5 anni.

NLY Stock Forecast: obiettivo di prezzo

Media complessiva US$ 22,5 Piper Sandler $19 Gruppo Credit Suisse 26 dollari

NLY Stock Forecast: Risultati Q 2

NLY ha rilasciato il suo Quarter 2 (che si è concluso il 30 giugno 2022) nell’agosto 2022. I ricavi totali sono stati dichiarati pari a 952,7 milioni di dollari, in crescita del 505% su base annua. Il margine di profitto netto è stato del 90,9%, in calo del 27,6% su base annua. Le spese operative totali sono state di 42 milioni di dollari, in calo del 25,2% su base annua. Il reddito operativo totale è stato di 910,7 milioni di dollari, in crescita del 412,7% su base annua. L’utile netto è stato registrato a 866,7 milioni di dollari, in crescita del 396,2% su base annua. L’utile diluito per azione (EPS) è stato di 2,20 dollari, in crescita del 339% su base annua.

Previsione del prezzo delle azioni NLY : prospettive a breve termine

Tendenza Grembiule Neutrale 1. La saggezza del mercato Negativo 1a. Dati di mercato Abbassare Volume Abbassare Performance vs NASDAQ (Ultimi 5 giorni) Abbassare 1b. Tecnico Vendere 2. La saggezza della folla Positivo 2a. Ricerca Google Superiore 2b. Sentiment sui social media Superiore

Previsione delle scorte NLY: conclusione

Le azioni NLY sono diminuite del 45% negli ultimi 1 anno. Le condizioni attuali non sono favorevoli al mercato immobiliare. Dati gli alti tassi della Fed, la recessione e i prezzi dei mutui, il dividendo della società potrebbe essere ridotto nel prossimo anno. La società può vedere profitti se la Fed diminuisce i tassi di interesse. Quindi, gli investitori dovrebbero considerare tutti i rischi ed essere consapevoli prima di investire.