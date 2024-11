Le novità del cedolino pensione di dicembre 2024

Il mese di dicembre 2024 si preannuncia ricco di novità per i pensionati italiani. L’INPS ha comunicato importanti aggiornamenti riguardanti il cedolino della pensione, che includerà variazioni significative negli importi erogati. Tra le principali novità, spicca il pagamento della quattordicesima mensilità per coloro che non l’hanno ricevuta nella tranche di luglio e un bonus straordinario di 155 euro per le pensioni inferiori al minimo. Queste misure sono state introdotte per sostenere i pensionati in un periodo di crescente difficoltà economica.

Data di pagamento e modalità di accredito

Il pagamento delle pensioni di dicembre 2024 è previsto per lunedì 2 dicembre. Questa data sarà unica per tutti i pensionati, sia per coloro che ricevono l’accredito tramite Poste Italiane sia per chi utilizza le banche. I pensionati che optano per il ritiro in contante presso gli sportelli postali dovranno seguire un calendario basato sull’ordine alfabetico dei cognomi. È importante notare che il pagamento in contante è consentito solo per importi fino a mille euro netti; per somme superiori, sarà necessario fornire un IBAN per l’accredito.

Dettagli sui bonus e sulla tredicesima

La pensione di dicembre sarà ulteriormente arricchita dalla tredicesima mensilità, che sarà automaticamente inclusa nella rata mensile. Oltre 400.000 pensionati con redditi bassi riceveranno un’integrazione di 154,94 euro, esente da imposte, come previsto dalla Legge n. 388/2000. Per quanto riguarda la quattordicesima, questa sarà erogata d’ufficio, ma i pensionati che non la ricevono e ritengono di averne diritto possono presentare domanda all’INPS. È fondamentale che i pensionati controllino attentamente il loro cedolino per verificare eventuali variazioni e comprendere le motivazioni alla base di tali cambiamenti.

Controllo delle risultanze contabili

Inoltre, a dicembre proseguono le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili relative ai modelli 730 rettificativi e integrativi. I pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto d’imposta possono consultare le risultanze contabili della loro dichiarazione accedendo al servizio online “Assistenza fiscale (730/4)”. Questo servizio è disponibile sia sul sito ufficiale dell’INPS che tramite l’app mobile, garantendo un facile accesso alle informazioni necessarie. È fondamentale che i pensionati siano informati e preparati per queste novità, in modo da poter gestire al meglio le proprie finanze e diritti.