in

Introduzione alle novità pensionistiche

La manovra di bilancio 2025 sta prendendo forma e con essa emergono importanti novità nel campo delle pensioni. Tra le misure più significative, si segnala la possibilità di andare in pensione a 64 anni, combinando la previdenza obbligatoria con quella complementare. Questa iniziativa, approvata grazie a un emendamento della Lega, rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità nel sistema previdenziale italiano.

Dettagli sulla nuova misura pensionistica

Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha annunciato che per la prima volta sarà possibile cumulare i contributi della previdenza obbligatoria e complementare per ottenere un assegno pensionistico che possa raggiungere fino a tre volte il minimo. Questo provvedimento mira a risolvere il problema delle pensioni povere, che si prevede aumenteranno a causa di un sistema contributivo sempre più predominante. Tuttavia, per accedere a questa opportunità, sarà necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Requisiti per la pensione anticipata

Per poter beneficiare di questa nuova misura, i lavoratori dovranno essere pienamente nel regime contributivo. Ciò significa che la somma dei contributi previdenziali, unita a quelli complementari, dovrà soddisfare i requisiti necessari per accedere alla pensione. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato che chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 avrà la possibilità di uscire a 64 anni, ma solo se ha accumulato tra i 25 e i 30 anni di contributi e l’assegno pensionistico rispetta il limite stabilito.

Impatto della misura e reazioni

Attualmente, si stima che questa misura riguardi un numero limitato di lavoratori, principalmente coloro che sono stati assunti dopo il primo gennaio 1996. Le proiezioni indicano che l’effetto significativo di questa riforma si manifesterà a partire dal 2030. Tuttavia, la reazione dei sindacati è stata immediata e critica. La segretaria confederale della CGIL, Lara Ghiglione, ha espresso preoccupazione, affermando che il governo non sta affrontando le disuguaglianze strutturali del sistema previdenziale, ma sta solo proponendo soluzioni temporanee che non risolvono il problema alla radice.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, la manovra di bilancio 2025 introduce importanti novità nel panorama previdenziale italiano, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità ai lavoratori. Tuttavia, le critiche sollevate dai sindacati evidenziano la necessità di un intervento più profondo e strutturale per affrontare le disuguaglianze esistenti. Sarà fondamentale monitorare l’implementazione di queste misure e valutare il loro impatto reale sui lavoratori e sul sistema previdenziale nel suo complesso.