Una partnership strategica per il futuro dei pagamenti

CRIF, una delle principali società globali nel settore del credit bureau e delle soluzioni digitali, ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con FlowPay, una fintech fiorentina specializzata in soluzioni di pagamento innovative. Questa alleanza ha come obiettivo principale quello di rafforzare l’offerta di servizi digitali nel settore dei pagamenti in Italia, un mercato in continua evoluzione e sempre più orientato verso la digitalizzazione.

Combinare esperienze per un servizio migliore

La sinergia tra CRIF e FlowPay si basa sulla combinazione dell’esperienza consolidata di CRIF nello sviluppo di soluzioni avanzate di open banking e sull’agilità e l’innovazione che FlowPay porta nel settore dei pagamenti. Grazie a questa collaborazione, la piattaforma di Financial Management di CRIF sarà arricchita con la tecnologia all’avanguardia di FlowPay, permettendo di offrire soluzioni di pagamento più sicure, rapide e user-friendly. Questo rappresenta un passo significativo per migliorare l’esperienza dell’utente finale, rendendo le transazioni più semplici e accessibili.

Strumenti finanziari per le PMI

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane, che spesso affrontano sfide significative nel gestire le proprie finanze, potranno beneficiare di strumenti finanziari avanzati grazie a questa partnership. Le piattaforme PFM (Personal Financial Management) e BFM (Business Financial Management) di CRIF e FlowPay offriranno a PMI e clienti retail la possibilità di ottimizzare la gestione delle proprie finanze, fornendo una visione completa dei conti e facilitando le transazioni online. Questo non solo migliorerà l’efficienza operativa, ma contribuirà anche a una maggiore competitività nel mercato.

Funzionalità avanzate per una gestione semplificata

Una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova offerta è la possibilità di ricevere notifiche automatiche per scadenze di pagamento e potenziali stress finanziari. Gli utenti potranno gestire le proprie finanze in modo più efficace, trasferendo denaro tra conti per bilanciare le spese o saldando fatture in scadenza, tutto all’interno di una singola soluzione. Questo approccio integrato non solo fa risparmiare tempo, ma permette anche di ottimizzare i costi associati alla gestione delle finanze.

Licenza PISP: un vantaggio competitivo

Un ulteriore vantaggio della partnership è rappresentato dalla licenza PISP (Payment Initiation Service Provider) di FlowPay. Questa licenza semplifica l’implementazione dei servizi di pagamento per i clienti che non dispongono di tale licenza o che desiderano ottimizzare i tempi di attivazione. Questo aspetto è cruciale in un contesto in cui la rapidità e l’efficienza sono fondamentali per il successo delle operazioni commerciali.