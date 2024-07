Nuova Sabatini 2024: come funziona, quanto rimborsa, come richiederla

La Nuova Sabatini 2024 è stata rifinanziata con fondi aggiuntivi, offrendo maggiori aiuti per gli investimenti nel Mezzogiorno e per quelli green.

Questa misura, gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), supporta le micro, piccole e medie imprese (MPMI) nell’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche tramite leasing.

Cos’è la Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini facilita l’accesso al credito delle imprese, incrementando la competitività del sistema produttivo italiano. Supporta l’acquisto o il leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Istituita dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, questa agevolazione è stata aggiornata con la Legge di Bilancio 2024.

Linee di Finanziamento 2024

Nuova Sabatini Capitalizzazione: Per le PMI che aumentano il capitale sociale di almeno il 30% e investono in beni strumentali. Domande dal 1° ottobre 2024. Nuova Sabatini Green: Contributo del 3,575% per le PMI che investono in macchinari a basso impatto ambientale. Domande valide anche nel 2024. Nuova Sabatini Sud: Maxi contributo del 5,5% per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno. Le istruzioni specifiche sono ancora in attesa di pubblicazione.

Come Funziona la Nuova Sabatini 2024

La misura prevede finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari aderenti all’Addendum tra il MIMIT, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Il finanziamento deve:

Coprire l’intero investimento.

Essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80%.

Avere una durata massima di 5 anni e un importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro.

Dal 2024, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione o in più quote annuali, in base alle risorse disponibili.

A Chi Si Rivolge

Possono accedere alla Nuova Sabatini tutte le PMI dei settori produttivi, agricoltura e pesca inclusi, escluse le attività finanziarie e assicurative. Le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, e non devono avere ricevuto aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Cosa Rimborsa

La Nuova Sabatini rimborsa le spese per beni nuovi riferiti alle immobilizzazioni materiali, software e tecnologie digitali. Non sono ammissibili terreni, fabbricati, beni usati o rigenerati, e immobilizzazioni in corso.

Come Richiedere la Nuova Sabatini 2024

Le domande devono essere presentate telematicamente tramite la procedura indicata dal MIMIT. Una volta firmata digitalmente, la domanda deve essere inviata via PEC alla banca o all’intermediario finanziario prescelto. Per Nuova Sabatini Capitalizzazione, le domande sono aperte dal 1° ottobre 2024, mentre per Nuova Sabatini Sud la procedura non è ancora attivata.

Come Si Calcola il Contributo

Il contributo è calcolato in base al finanziamento richiesto, con un’intensità di aiuto del 20% per le micro imprese e del 10% per le medie imprese. Maggiorazioni sono previste per specifici settori e zone rurali.

A Quanto Ammonta il Contributo

Il contributo ministeriale è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento di 5 anni:

2,75% per investimenti ordinari.

3,575% per investimenti in tecnologie digitali e green.

5,5% per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

Contributo Maggiorato Nuova Sabatini Green

Per Nuova Sabatini Green, gli aiuti sono maggiorati del 30% rispetto a quelli ordinari. È richiesta una certificazione ambientale di processo o di prodotto.

Esempio Pratico

Se un’azienda beneficia di un contributo del 5% su un investimento di 100.000 euro, riceverà un rimborso di 5.000 euro. Con la maggiorazione del 30%, il contributo per Nuova Sabatini Green sarà di 6.500 euro.

Scadenza Nuova Sabatini 2024

Le domande possono essere presentate fino a esaurimento fondi. La procedura per Nuova Sabatini Sud non è ancora attivata, mentre quella per Nuova Sabatini Capitalizzazione sarà disponibile dal 1° ottobre 2024.

Documenti Necessari

È necessario presentare fatture corrette e specifici documenti allegati alla domanda, tra cui il Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare nelle fatture elettroniche.

Novità 2024

Nuova Sabatini Capitalizzazione offre contributi per le PMI che aumentano il capitale di almeno il 30% e realizzano un programma di investimento.