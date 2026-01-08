Nuove Nomine ai Vertici di Givenchy e Christian Dior Couture: Cambio di Guardie nel Lusso Fashion

Nel mondo della moda, i cambiamenti ai vertici delle aziende possono segnare un nuovo inizio.

Recentemente, il gruppo LVMH ha annunciato una serie di nomine che interesseranno due maison di grande prestigio: Givenchy e Christian Dior Couture. Questi cambiamenti si preannunciano cruciali per il futuro di questi marchi iconici.

Nuove nomine a Givenchy

A partire dal 9 gennaio 2026, Amandine Ohayon assumerà il ruolo di Amministratrice Delegata di Givenchy, succedendo ad Alessandro Valenti. Ohayon, con una carriera consolidata nel settore, riporterà direttamente a Pietro Beccari, attuale Presidente e CEO del Fashion Group di LVMH e di Louis Vuitton. Questo passaggio segna una fase di continuità e innovazione per il marchio francese.

Il contributo di Alessandro Valenti

Alessandro Valenti, dopo aver guidato Givenchy in un periodo di transizione fondamentale, è stato nominato Vice Direttore Generale di Christian Dior Couture a partire dal 12 gennaio 2026. Qui, Valenti avrà la responsabilità delle attività commerciali e riporterà a Pierre-Emmanuel Angeloglou, che è il Vice CEO della maison. Questo spostamento riflette la fiducia riposta nella sua esperienza e nelle sue competenze.

La visione di Amandine Ohayon

Pietro Beccari ha elogiato le capacità di Amandine Ohayon, sottolineando il suo talento nel lavorare con i creativi e la sua esperienza nel settore del retail. Questi aspetti saranno determinanti per guidare Givenchy verso una nuova era di crescita. Ohayon, nota per il suo approccio collaborativo e inclusivo, ha già dimostrato il suo valore in posizioni di leadership precedenti, tra cui il ruolo di CEO di Stella McCartney.

Un percorso di successo

La carriera di Amandine Ohayon è iniziata nel 1998 presso LVMH, dove ha lavorato nel settore retail per Christian Lacroix a New York. Da allora, ha accumulato una vasta esperienza nel settore della moda e della bellezza, contribuendo in modo significativo alla crescita dei marchi con cui ha collaborato. La sua laurea all’Essec di Parigi ha fornito una solida base per la sua carriera imprenditoriale.

Il futuro di Christian Dior Couture

Allo stesso tempo, Pierre-Emmanuel Angeloglou ha manifestato la sua fiducia nel lavoro di Valenti, evidenziando la sua capacità di migliorare le performance sia retail che digitali per Christian Dior Couture. Con l’industria della moda in continua evoluzione, queste nuove nomine arrivano in un momento strategico e ambizioso per la maison, pronta a sfruttare le opportunità del mercato globale.

Le sfide del settore

Il mondo della moda affronta sfide significative, dalle crescenti aspettative dei consumatori alla necessità di innovazione costante. Le nuove nomine in Givenchy e Christian Dior Couture rappresentano non solo un cambio di guardia, ma anche un’opportunità per affrontare queste sfide con visione e creatività. Entrambi i leader, Ohayon e Valenti, portano con sé una ricca esperienza che promette di guidare queste maison verso un futuro luminoso.