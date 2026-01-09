Nuove Nomine Strategiche in Newcleo per Promuovere una Crescita Sostenibile

Newcleo, un innovativo sviluppatore europeo di tecnologie nucleari avanzate, ha annunciato un cambiamento significativo nella sua struttura dirigenziale.

La cofondatrice Elisabeth Rizzotti è stata promossa a Vice Amministratore Delegato, mentre Jon Stranske è stato nominato Direttore Finanziario del Gruppo. Queste nomine evidenziano l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria leadership e nella strategia di crescita.

Il percorso di Elisabeth Rizzotti

Elisabeth Rizzotti ha assunto il ruolo di Chief Operating Officer e Managing Director per l’Italia di Newcleo sin dal suo avvio. La sua carriera ha preso il via presso il CERN di Ginevra, dove ha approfondito le sue competenze nel campo della fisica. Successivamente, è entrata in Accenture, accumulando oltre un decennio di esperienza nella consulenza strategica, con particolare attenzione ai servizi finanziari. Questo background le consente di avere una visione unica e un approccio innovativo nel settore.

Competenze e responsabilità

Nel nuovo ruolo di Vice CEO, Rizzotti avrà la responsabilità di supervisionare le operazioni globali di Newcleo. Collaborerà strettamente con l’Amministratore Delegato, Stefano Buono, per definire le linee guida strategiche dell’azienda. La sua esperienza nel retail banking e nelle comunicazioni, maturata in aziende come UBI Banca, la rende una figura chiave per il futuro dell’organizzazione.

Il profilo di Jon Stranske

Jon Stranske porta con sé un significativo bagaglio di esperienza nel settore della finanza aziendale. Prima di unirsi a Newcleo, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President di Financial Planning and Analysis presso Certara, una società quotata al NASDAQ. In questa posizione, ha dimostrato capacità nella creazione di strutture finanziarie scalabili e nella promozione della trasformazione digitale all’interno dell’azienda.

Successi e traguardi

La carriera di Stranske è segnata da numerosi successi, tra cui la guida di GeneDx verso una quotazione di 500 milioni di dollari, che ha portato l’azienda a una valutazione complessiva di 3 miliardi di dollari. Inoltre, ha svolto un ruolo significativo in Univision Communications, dove ha gestito le relazioni con investitori e sponsor di private equity, coordinando anche la preparazione dei risultati finanziari trimestrali.

Una visione condivisa per il futuro

Con l’ingresso di Rizzotti e Stranske nel team dirigenziale, Newcleo sta rafforzando la propria posizione in un mercato in continua evoluzione. Entrambi i leader condividono una visione strategica finalizzata a innovare e sviluppare ulteriormente le tecnologie nucleari, contribuendo a un futuro più sostenibile. La sinergia tra le loro competenze e l’impegno dell’azienda costituiscono un passo fondamentale verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi.