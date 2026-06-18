Nuovo accordo tra Avio e MBDA per la produzione di motori a propellente solido

Avio e MBDA hanno stretto un accordo quadriennale per la produzione di motori a propellente solido destinati al sistema di difesa ASTER 30, con un investimento di oltre 35 milioni di euro.

Nel panorama della difesa europea, un nuovo capitolo si è aperto con la firma di un accordo strategico tra Avio e MBDA. Questo accordo, che si inserisce nel contesto di un contratto quadro già esistente, rappresenta un passo significativo per il settore della propulsione per la difesa.

L’intesa, formalizzata il 18 giugno 2026riguarda la fornitura di motori a propellente solido e relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa ASTER 30. Il valore dell’ordine supera i 35 milioni di euro e si svilupperà su un quadriennio produttivo.

Un accordo che rafforza la collaborazione tra Avio e MBDA

La firma di questo nuovo ordine conferma il momento positivo per il settore della propulsione per la difesa di Avio. Questo accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra la società italiana e il gruppo MBDA, supportando la difesa europea in risposta alla crescente domanda per il sistema di difesa antimissile SAMP/T NG.

L’accordo non solo consolida la partnership tra le due aziende, ma rappresenta anche un passo avanti significativo per il settore della difesa europea. La produzione di motori a propellente solido è un elemento cruciale per il sistema ASTER 30, che è progettato per affrontare le sfide sempre più complesse della difesa antimissile.

L’importanza del sistema ASTER 30

Il sistema ASTER 30 è un componente chiave della difesa europea, progettato per contrastare minacce missilistiche di varia natura. I motori a propellente solido forniti da Avio sono essenziali per il funzionamento efficiente di questo sistema, garantendo prestazioni elevate e affidabilità operativa.

La produzione di questi motori richiede competenze tecniche avanzate e un elevato livello di precisione. Avio, con la sua esperienza nel settore della propulsione, è in grado di fornire componenti di alta qualità che rispondono alle esigenze specifiche del sistema ASTER 30. Questo accordo rappresenta quindi un riconoscimento delle capacità tecnologiche di Avio e della sua capacità di rispondere alle esigenze del mercato della difesa.

Le prospettive future

L’accordo tra Avio e MBDA non solo ha un impatto immediato sul settore della difesa, ma apre anche prospettive interessanti per il futuro. La collaborazione tra le due aziende potrebbe estendersi ad altri progetti, contribuendo ulteriormente allo sviluppo della difesa europea.

In un contesto geopolitico sempre più complesso, la capacità di rispondere alle minacce missilistiche è diventata una priorità per molti paesi europei. Il sistema ASTER 30, con i suoi motori a propellente solido forniti da Avio, rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per affrontare queste sfide. Questo accordo è quindi un passo importante verso una maggiore sicurezza e stabilità per l’Europa.