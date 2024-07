Nuovo Bonus Assunzioni Giovani Under 35 nel 2024: Guida Completa

Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 è stato introdotto con l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile stabile in Italia.

Questo incentivo, previsto dal Decreto Coesione e convertito in legge, offre uno sgravio contributivo per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni a tempo indeterminato. In questa guida analizzeremo in dettaglio cos’è, a chi spetta, come funziona e quando sarà disponibile.

Cos’è il Bonus Assunzioni Giovani Under 35 del 2024

Il bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 prevede un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono giovani con meno di 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Dettagli del Bonus

Importo dello Sgravio: Lo sgravio è riconosciuto fino a 500 euro al mese, per un massimo di 24 mesi. Tuttavia, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’importo può arrivare fino a 650 euro al mese.

Lo sgravio è riconosciuto fino a 500 euro al mese, per un massimo di 24 mesi. Tuttavia, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’importo può arrivare fino a 650 euro al mese. Durata: Il beneficio ha una durata massima di 24 mesi.

A Chi Spetta il Bonus Assunzioni Giovani Under 35

Il bonus è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

Requisiti dei Beneficiari

Età: I lavoratori devono avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione.

I lavoratori devono avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione. Occupazione: Non devono mai essere stati occupati con contratto a tempo indeterminato.

Come Funziona il Bonus Assunzioni Giovani

Il bonus consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Le aliquote contributive per fini pensionistici (IVS) sono generalmente pari al 33%, con 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.

Limiti e Regole

Esclusioni: Non sono inclusi nello sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente, premi e contributi dovuti all’INAIL.

Non sono inclusi nello sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente, premi e contributi dovuti all’INAIL. Inapplicabilità: L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, tranne nei casi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, tranne nei casi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Condizioni: Il beneficio è revocato se il datore di lavoro effettua licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti o successivi all’assunzione incentivata.

Il beneficio è revocato se il datore di lavoro effettua licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti o successivi all’assunzione incentivata. Non cumulabilità: L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Tempistica del Bonus

Il bonus sarà operativo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Sono stati stanziati fondi anche per gli anni successivi fino al 2027.

Come Richiedere il Bonus

Le modalità di richiesta del bonus non sono ancora state definite. L’INPS sarà l’ente preposto alla gestione delle procedure e delle istanze. Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli, verranno aggiornati i datori di lavoro interessati.

Fondi Stanziati

Il Governo ha previsto i seguenti stanziamenti per il bonus:

2024: 34,4 milioni di euro

34,4 milioni di euro 2025: 458,3 milioni di euro

458,3 milioni di euro 2026: 682,5 milioni di euro

682,5 milioni di euro 2027: 254,1 milioni di euro

Questi fondi derivano dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

Conclusione

Il bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 rappresenta un’importante opportunità per incentivare l’occupazione giovanile in Italia. I datori di lavoro interessati sono invitati a seguire gli aggiornamenti per conoscere le modalità di richiesta e le ulteriori specifiche operative.