Nuovo sistema di pagamento in criptovalute di Affidaty rivoluziona il mercato

Il panorama dei pagamenti digitali in Italia è pronto a subire una vera e propria rivoluzione grazie a un innovativo sistema ideato da Affidaty Spa.

Questo nuovo approccio unisce criptovalute e valute tradizionali in un’unica piattaforma, promettendo di semplificare l’uso quotidiano delle criptovalute. Non solo, ma assicura anche la sicurezza e la conformità alle normative vigenti, un tema di fondamentale importanza in un’epoca di rapidi cambiamenti economici e tecnologici.

Un sistema all’avanguardia

Il brevetto di Affidaty rappresenta un’importante innovazione nel settore delle transazioni digitali. Immagina di poter pagare al tuo negozio di fiducia in Bitcoin o stablecoin, mentre il commerciante riceve immediatamente l’importo in euro, anche se la conferma della transazione sulla blockchain richiede un po’ di tempo. Questo è esattamente ciò che offre il sistema di Affidaty. I commercianti possono così operare senza ansie, sapendo di ricevere i fondi in modo certo e rapido.

Ma come funziona tutto questo? Il sistema si basa su una pre-autorizzazione bancaria in valuta fiat, che funge da garanzia durante il pagamento. Se la transazione in criptovaluta si completa entro i tempi stabiliti, la pre-autorizzazione viene annullata e il pagamento viene ricevuto in criptovaluta. In caso contrario, l’operazione si conclude automaticamente in euro. Una soluzione che offre protezione totale per il venditore e libertà di scelta per il cliente. Non è fantastico avere questa flessibilità?

Conformità e facilità d’uso

Questo sistema è stato progettato per rispettare tutte le normative europee, il che significa che i commercianti possono selezionare direttamente dal POS la criptovaluta desiderata. E per i clienti? Hanno la possibilità di completare il pagamento entro 48 ore utilizzando il proprio wallet digitale. Questa flessibilità rende le criptovalute più accessibili nella vita quotidiana, non credi?

Dane Marciano, fondatore e CEO di Affidaty, ha dichiarato: «La nostra missione è rendere le criptovalute realmente utilizzabili nel mondo quotidiano, senza compromettere sicurezza, semplicità o legalità». Le sue parole sottolineano l’intento dell’azienda di costruire un ecosistema di fiducia attorno alle valute digitali, dimostrando che esse possono integrarsi nel commercio senza sacrificare la sicurezza e la tracciabilità.

Il futuro delle criptovalute in Italia

La crescente diffusione delle criptovalute a livello globale è un fenomeno inarrestabile. Previsioni recenti indicano oltre 560 milioni di utenti nel 2024. I commercianti, sempre più attratti da questa nuova forma di pagamento, si aspettano che l’uso delle crypto diventi una prassi comune nei prossimi anni. I vantaggi economici per i commercianti che adottano questo metodo sono evidenti, con un ritorno medio sugli investimenti del 327%, stimolato dall’aumento del valore medio degli scontrini e dall’acquisizione di nuova clientela. Pensi che questo possa cambiare le dinamiche del mercato?

Con l’introduzione di questo brevetto, l’Italia si posiziona come un protagonista nel settore fintech, offrendo un modello concreto e regolamentato per la diffusione delle valute digitali nell’economia reale. L’innovazione apportata da Affidaty rappresenta un’opportunità non solo per i negozi, ma anche per i consumatori, che possono ora approfittare di un sistema di pagamento più versatile e sicuro. Non è il momento giusto per esplorare questa nuova frontiera dei pagamenti?