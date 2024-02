NVIDIA e Google: Novità Tecnologiche e Successi di Mercato

Benvenuti nel mondo della tecnologia, dove le ultime novità riguardano due giganti del settore: NVIDIA e Google. Entrambi hanno recentemente fatto grandi passi avanti, con NVIDIA che ha riportato risultati finanziari eccezionali e Google che ha lanciato nuovi strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo nel panorama tecnologico globale.

NVIDIA riporta risultati finanziari eccezionali

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ha recentemente pubblicato i risultati del quarto trimestre fiscale del 2024, superando le aspettative del mercato. Le entrate trimestrali hanno raggiunto un record di 22,1 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto al trimestre precedente e del 265% su base annua. I guadagni sono stati trainati dalle entrate del centro dati, che sono aumentate del 27% rispetto al trimestre precedente e del 409% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 18,4 miliardi di dollari. Gli utili non GAAP per azione diluita sono aumentati del 28% rispetto al trimestre precedente, superando le aspettative degli analisti.

Reazioni del mercato e impatto sull’industria tecnologica

Il mercato ha risposto positivamente ai risultati di NVIDIA, con un aumento dell’11,27% nel trading after-hour. Le azioni hanno superato gli 800 dollari, generando il più grande guadagno giornaliero mai registrato, aggiungendo 272 miliardi di dollari alla capitalizzazione di mercato della società. Questo ha avuto un impatto significativo sull’intero settore tecnologico, con altre aziende leader come Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Amazon (NASDAQ:AMZN) sperimentando volatilità.

Google presenta la famiglia Gemma di modelli di intelligenza artificiale

Google ha introdotto la famiglia Gemma, una serie di modelli di intelligenza artificiale open source all’avanguardia progettati per sviluppatori e ricercatori. Questi modelli offrono nuovi strumenti per la costruzione di sistemi AI etici e sicuri, ottimizzati per varie piattaforme hardware e integrati con popolari strumenti di intelligenza artificiale esistenti. Gli sviluppatori possono utilizzare Gemma gratuitamente tramite Kaggle, con incentivi aggiuntivi per i nuovi utenti di Google Cloud.

Legislazione sulla regolamentazione dell’IA in California

Il senatore della California Scott Wiener ha presentato il disegno di legge SB-1047, mirato a regolamentare lo sviluppo e l’attuazione dell’intelligenza artificiale nello stato. Questa proposta, una delle più complete tra le 400 presentate in 44 stati, mira a garantire la sicurezza e la responsabilità nell’uso dell’IA, con protocolli di test e guardrail efficaci.

Nuove prove nel caso Nakamoto

Nuove prove sono emerse nel caso legale contro Craig Wright, che sostiene di essere Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin. Le prove includono e-mail tra Nakamoto e Adam Back, CEO di Blockstream, che sembrano confutare le affermazioni di Wright. Il caso, aperto dalla Crypto Open Patent Alliance, è in corso e attira l’attenzione della comunità crittografica.

Atterraggio lunare di Intuitive Machines

Intuitive Machines ha fatto la storia atterrando il primo veicolo spaziale commerciale sulla luna, segnando il primo atterraggio lunare degli Stati Uniti in 50 anni. Questo evento fa parte dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services della NASA e contribuirà agli sforzi di esplorazione spaziale umana sulla luna nel quadro del programma Artemis.