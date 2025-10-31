Obamacare: le proiezioni sui premi per il 2026 e l’impatto dei crediti fiscali

Con l’arrivo del 2026, il panorama dei premi dell’Obamacare, ufficialmente noto come Affordable Care Act (ACA), si preannuncia complesso e potenzialmente costoso.

Secondo recenti studi, le polizze assicurative acquistate attraverso i mercati ACA potrebbero vedere un incremento medio dei premi del 26%. Tuttavia, l’assenza di un’estensione dei crediti d’imposta ampliati, introdotti durante la pandemia, potrebbe portare a un incremento addirittura del 114% per molti assicurati.

Impatto dei crediti d’imposta sull’assistenza sanitaria

I crediti d’imposta ampliati sono stati una salvaguardia cruciale per gli americani con redditi modesti, consentendo loro di accedere a coperture sanitarie a prezzi più contenuti. Se questi crediti non vengono prorogati, il costo medio dei premi aumenterebbe drasticamente. Un rapporto della Kaiser Family Foundation ha evidenziato che, nel 2025, circa il 92% degli assicurati ha beneficiato di qualche forma di aiuto economico, rendendo le polizze più accessibili. Senza questo supporto, molti potrebbero trovarsi di fronte a spese insostenibili.

Dettagli sui premi e sul mercato

Il confronto tra i vari stati mostra una notevole varietà nei premi. Gli stati che gestiscono i propri scambi ACA potrebbero vedere aumenti meno drammatici rispetto a quelli che si affidano al mercato federale. Ad esempio, i premi per le polizze nel mercato federale potrebbero salire di una media del 30%, mentre negli stati con scambi autonomi si prevede un incremento del 17%.

Le conseguenze per i consumatori

Se non si interviene per estendere i crediti d’imposta, il risultato sarà un vero e proprio doppio colpo per i consumatori: da un lato, si troveranno a fronteggiare premi più alti, dall’altro, una diminuzione del supporto governativo. Secondo le proiezioni, una coppia di sessantenni con un reddito annuale di 85.000 dollari potrebbe vedere i propri costi annuali per la sanità salire da 7.225 dollari a 31.846 dollari, un aumento del 341%.

Situazione negli stati

In alcuni stati come l’Idaho, già in fase di iscrizione per il 2026, i premi sono incrementati del 75% rispetto all’anno precedente. Questo scenario si traduce per una famiglia di quattro persone con un reddito superiore a 128.600 dollari in un aumento di circa 17.000 dollari nelle spese out-of-pocket. Tali aumenti stanno alimentando un dibattito acceso tra i legislatori, con i democratici che chiedono il rinnovo dei crediti d’imposta e i repubblicani che si oppongono a qualsiasi negoziazione fino alla riapertura del governo.

In conclusione, il futuro dell’Obamacare e l’accessibilità delle polizze sanitarie dipendono fortemente dalle decisioni politiche riguardanti l’estensione dei crediti d’imposta. Mentre ci avviciniamo al 2026, la situazione rimane tesa e gli americani si preparano a affrontare un panorama sanitario potenzialmente più costoso.