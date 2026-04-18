Obbligazione UniCredit 10 anni: 6,50% per tre anni e cedole legate al BTP

UniCredit ha collocato un’obbligazione retail a dieci anni con un premio fisso garantito per i primi tre anni e una fase successiva in cui la cedola diventa condizionata all’andamento del BTP a 10 anni.

L’emissione, disponibile dal 17 aprile 2026 in negoziazione sul MOT e su Bond X – EuroTLX, ha un taglio minimo di 1.000 euro e prezzo d’emissione pari al 100% del valore nominale. L’ISIN è IT0005705097, e UniCredit agirà come liquidity contributor per favorire la negoziabilità sul mercato secondario.

Il prodotto combina una parte iniziale facilmente leggibile con una seconda fase che si avvicina a uno strumento strutturato: la cedola del 6,50% lordo è certa per tre anni, ma dal quarto al decimo anno il pagamento sarà condizionato dal valore dell’indice di riferimento, il Solactive BTP 10Y Compounded Yield Index, con una barriera fissata al 4,30%. È importante comprendere questa differenza di natura tra le due fasi prima di decidere se inserire il titolo in portafoglio.

Come è strutturata la cedola e cosa osservare

Il funzionamento è semplice nella prima parte: per i primi tre anni l’obbligazione corrisponde una cedola annua lorda del 6,50%, senza condizioni. Dal quarto anno in poi la logica cambia: alla data di osservazione annuale la cedola sarà pagata solo se l’indice di riferimento risulterà pari o superiore a 4,30%. In caso contrario l’investitore non percepirà la cedola per quell’anno. Questo significa che il rendimento complessivo non è predeterminato ma dipende dall’evoluzione dei tassi sui titoli di Stato e dalla percezione del rischio sovrano.

Dettagli tecnici dell’indice

L’indice utilizzato, il Solactive BTP 10Y Compounded Yield Index, replica l’andamento del rendimento del BTP decennale. Si tratta di una variabile di mercato che incorpora aspettative di inflazione, mosse della BCE e variazioni dello spread. Per questo motivo la barriera del 4,30% è il punto di svolta: se i rendimenti tornano sopra quel livello la cedola variabile viene erogata, altrimenti rimane sospesa.

Scenari possibili e confronto con un BTP tradizionale

Se, nell’arco della vita dell’obbligazione, l’indice rimanesse sempre sotto la barriera, l’investitore incasserebbe soltanto le tre cedole iniziali, per un totale lordo del 19,50% in dieci anni. Dopo la tassazione del 26% il risultato netto sarebbe intorno al 14,43% complessivo, ossia una media annua vicina all’1,44%. Al contrario, se l’indice fosse sempre sopra la soglia alle osservazioni, il rendimento netto medio annuo potrebbe arrivare fino a circa 4,81%. Questo rende il confronto con un BTP tradizionale interessante, ma non immediato, dato che il bond UniCredit incorpora un’opzione condizionata.

Vantaggi e compromessi

Un punto di forza è la cedola alta nei primi anni che può attrarre risparmiatori in cerca di flussi certi nel breve periodo. Dall’altro lato, l’esito finale dipende dai tassi e dallo spread: lo stesso rialzo dei rendimenti che attiverebbe le cedole variabili tende a far scendere i prezzi delle obbligazioni sul mercato secondario. Questo duplice effetto significa che chi dovesse vendere prima della scadenza potrebbe subire perdite in conto capitale nonostante le cedole percepite.

Profili di investitore indicati e rischi da valutare

Formalmente l’offerta è rivolta alla clientela retail, ma il prodotto è più adatto a chi ha familiarità con i meccanismi dei rendimenti obbligazionari e accetta un esito non certo al termine del periodo. Il taglio minimo di 1.000 euro lo rende accessibile, ma accessibile non è sinonimo di semplice: occorre valutare la propria tolleranza al rischio di mercato e la possibile volatilità del prezzo nel corso della vita dell’obbligazione. Leggere il prospetto e comprendere il funzionamento dell’indice di riferimento è fondamentale prima della sottoscrizione.