Off-price: come i prezzi proteggono i margine nonostante il caro trasporti

Il rincaro delle spese di trasporto torna a incidere sul panorama del retail globale, ma il segmento off-price mostra una maggiore capacità di adattamento rispetto a crisi precedenti.

Catene come TJX, Ross e Burlington hanno messo in campo strategie commerciali e operative per assorbire parte dell’aumento dei costi senza intaccare eccessivamente i margini operativi.

Fra gli strumenti più efficaci c’è il ricorso a un prezzo medio di vendita più alto per singola unità: l’Average Unit Retail. Con questa leva i retailer generano più ricavi con meno pezzi movimentati, riducendo così l’esposizione ai supplementi di trasporto. Analisi di mercato, tra cui report di istituti internazionali, evidenziano come questo approccio trasformi l’attuale periodo in una fase di consolidamento competitivo per l’intero settore.

Strategie di prezzo per mantenere i margini

I rivenditori stanno puntando su un aumento controllato del prezzo medio per unità venduta, una mossa che consente di bilanciare quantità e ricavo. L’idea è semplice: vendere meno articoli ma a valore unitario superiore per abbassare l’intensità dei trasporti e limitare l’emergere di costi logistici impropri. In termini pratici, questa leva riduce il rapporto fra volume fisico spedito e ricavo totale, attenuando l’impatto di supplementi come quelli legati al diesel o ai noli marittimi.

Aumento dell’AUR e gestione delle scorte

L’AUR — ovvero il prezzo medio per unità venduta — viene utilizzato non solo per innalzare il fatturato per pezzo, ma anche per selezionare assortimenti più profittevoli. Le catene off-price stanno privilegiando acquisti su prodotti con margini più alti e riducendo l’esposizione a referenze a bassa redditività, migliorando così la rotazione del magazzino. Questa disciplina nell’approvvigionamento diventa a sua volta uno strumento di contenimento dei costi logistici.

Pressione sui costi logistici: diesel e noli

Il quadro rimane complesso: i prezzi del diesel hanno registrato aumenti significativi su base annua, valori che si traducono in supplementi e maggiori oneri sulla rete distributiva. Al contrario, le tariffe marittime mostrano un incremento più contenuto rispetto ai picchi osservati negli ultimi anni: segnali che la volatilità è ancora presente ma meno estrema rispetto al periodo 2026/2026.

Impatto su margini e previsioni

Per alcuni operatori il peso sui margini è stimato in decine di punti base, inferiore però rispetto agli impatti passati che avevano superato i 200-300 punti base. Tale differenza è dovuta in parte alla maggiore prevedibilità dei costi e alla possibilità di negoziare con anticipo contratti di trasporto. Tuttavia, i contratti marinari più onerosi si rifletteranno gradualmente sull’inventario disponibile nei punti vendita, rendendo necessaria un’attenzione particolare nella seconda metà dell’anno.

Domanda dei consumatori e vantaggio competitivo

Dal lato della domanda, la pressione sui bilanci familiari spinge un numero crescente di clienti verso soluzioni più economiche ma di marca: il cosiddetto downgrade favorisce direttamente il retail off-price. In un contesto d’inflazione ancora sentita, chi cerca valore tende a premiare insegne che offrono prodotti di brand a prezzo scontato, sostenendo volumi di vendita e contribuendo a stabilizzare i risultati.

In sintesi, la combinazione di prezzi medi più alti, disciplina di assortimento e controllo della rotazione delle scorte conferisce al segmento off-price un margine di resilienza superiore rispetto al retail tradizionale. Se la domanda per prodotti di marca scontati rimarrà robusta e se le aziende continueranno a gestire con rigore acquisti e contratti logistici, il settore può affrontare l’incremento dei costi di trasporto senza cedimenti significativi nei margini.