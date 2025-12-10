Offerta Conto BBVA: Guadagna fino al 3% di Interesse e Cashback Senza Vincoli!

In un contesto in cui è difficile trovare conti correnti con rendimenti attrattivi, la banca spagnola BBVA si distingue con una proposta allettante.

L’ultima iniziativa della banca prevede un tasso di interesse del 3% e un cashback del 3% per i primi sei mesi, offrendo così un’opportunità unica per chi desidera far fruttare i propri risparmi.

Dettagli dell’offerta

Questa promozione consente di accedere a un conto corrente online senza alcun vincolo. Non è necessario, ad esempio, accreditare lo stipendio, mantenere un saldo minimo o garantire una permanenza prolungata presso BBVA. Dopo il periodo promozionale, il conto continuerà a garantire un rendimento a lungo termine, seguendo la linea della politica monetaria della Banca Centrale Europea.

Modalità di interessi e cashback

Gli interessi vengono liquidati mensilmente e sono applicabili fino a un importo massimo di 1 milione di euro. Questo rende il conto BBVA particolarmente interessante per chi ha disponibilità liquide significative. Inoltre, il cashback del 3% rappresenta un ulteriore incentivo, permettendo di recuperare parte delle spese effettuate.

Oltre a questi vantaggi, BBVA ha introdotto anche il Gran Cashback 10%, che consente di ottenere fino a 50 euro di rimborso sugli acquisti effettuati nel primo mese con la carta di debito BBVA, sia nella versione fisica sia in quella digitale. Questo importo viene accreditato direttamente sul conto, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Costi e servizi inclusi

Un altro aspetto da considerare è la gratuità sia del conto corrente che della carta di debito. BBVA non prevede alcun canone mensile e offre diversi servizi gratuiti. Tra questi, si possono citare i bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’acquisto in valute estere, e il servizio di salvadanaio digitale.

Facilità di trasferimento e assistenza

Per coloro che già possiedono un conto presso un’altra banca, BBVA offre il servizio Cambio Facile. Questa opzione consente di trasferire il proprio conto e le relative spese senza complicazioni, supportati da un team di assistenza italiano disponibile 24 ore su 24. Questo aspetto è particolarmente utile per chi desidera un passaggio senza stress a una nuova banca.

L’offerta di BBVA rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi cerca un conto corrente online con rendimenti interessanti e vantaggi aggiuntivi. Con la possibilità di guadagnare interessi e cashback senza alcun vincolo, BBVA si posiziona come un’opzione competitiva nel panorama bancario attuale.