OnlyFans: la storia della creator che ha nascosto 250mila euro al fisco

Una content creator friulana ha guadagnato oltre 250mila euro su OnlyFans senza dichiarare nulla al fisco. La Guardia di Finanza ha scoperto l'evasione grazie a un'attività di intelligence economico-finanziaria.

Nel panorama sempre più vasto della digital creator economy emergono storie di successo ma anche di evasione fiscale. Recentemente, la Guardia di Finanza ha scoperto un caso di evasione totale che coinvolge una content creator friulana attiva su OnlyFans.

La donna, residente nella zona collinare del Friuli, ha incassato oltre 250mila euro nel corso degli anni senza dichiarare un solo euro al fisco italiano. Un vero e proprio fantasma per l’erario, fino a quando le Fiamme Gialle non hanno ricostruito il suo ingente giro d’affari.

L’indagine della Guardia di Finanza

L’operazione è stata condotta dai militari della Tenenza di Gemona del Friuli, che hanno utilizzato un’attività di intelligence economico-finanziaria per ricostruire l’entità dei guadagni della creator. Gli investigatori hanno incrociato le banche dati interne con i report trasmessi direttamente dalla società estera che gestisce OnlyFans, ottenuti grazie ai canali di cooperazione fiscale internazionale.

Questo setaccio digitale ha permesso di quantificare con precisione i compensi reali accreditati sul conto della donna negli anni scorsi: un tesoretto superiore a un quarto di milione di euro su cui non è mai stata pagata un’imposta. La posizione della donna è stata ora ufficialmente segnalata all’Agenzia delle entrate che avvierà le procedure per il recupero delle imposte evase e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

La stretta del fisco sui nuovi mercati digitali

Questo intervento si inserisce in una più ampia e mirata strategia di contrasto all’evasione focalizzata sui nuovi mercati digitali e sulla cosiddetta digital creator economy un settore in fortissima espansione e capace di generare profitti enormi che spesso sfuggono alle maglie del fisco tradizionale.

La Guardia di Finanza ha sottolineato come il fenomeno delle content creator sia in costante crescita, caratterizzato da persone o influencer che ottengono ricavi, talvolta di rilevante entità, dalla pubblicazione di contenuti online destinati a un pubblico sempre più vasto e internazionale.

L’importanza della cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale ha giocato un ruolo cruciale in questa operazione. Grazie agli accordi stipulati per contrastare l’evasione fiscale su larga scala, le informazioni sono arrivate alle autorità italiane, che hanno potuto confrontare i dati economici forniti dalla società che gestisce il portale online per adulti con i conti e le banche dati interne.

Questo caso evidenzia l’importanza di una stretta collaborazione tra le autorità fiscali di diversi paesi per combattere l’evasione fiscale in un contesto sempre più globalizzato e digitalizzato.

La content creator friulana è sospettata di appartenere alla categoria degli evasori totali ed è stata segnalata all’Agenzia delle entrate, che procederà alle valutazioni per il recupero delle imposte dovute, alle quali andranno sommandosi le sanzioni amministrative previste.