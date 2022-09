Previsione prezzi Optimism (OP) 2023, 2024, 2025, 2030, 2050

L’Optimism (OP) come nome suggerito dal progetto mira ad accelerare il ridimensionamento di Ethereum con la soluzione blockchain di livello 2. Lo scopo principale del lancio della propria rete è quello di fornire transazioni a basso costo e più veloci.

Il progetto è iniziato a giugno 2019 con l’introduzione del rollup ottimistico e a dicembre 2021 hanno lanciato la loro rete principale.

L’Optimism (OP) è completamente open source e decentralizzato insieme a quello fornisce una rete senza autorizzazione e sicura. Project lavorerà come organizzazioni non redditizie e tutti i guadagni a scopo di lucro saranno dedicati al lancio di nuovi prodotti sulla rete. L’Optimism (OP) sarà avere una propria rete e in futuro potremmo vedere i più recenti aggiornamenti in rete che includono rollup partizionato, sequencer decentralizzato e altro ancora.

Optimism (OP) mantenendo la cosa semplice, in quanto utilizzava il codice Ethereum e la rete fondamentale. Quindi, i codici in Optimism rimarranno semplici e facili da capire che aiuteranno chiunque a lavorare direttamente con il database esistente. Il progetto mira a diventare la più grande soluzione di scaling per Ethereum con il più alto volume totale bloccato. come da rapporto, Network è già sede di oltre 35 + protocollo e principalmente coinvolto in scambi e applicazioni decentralizzati popolari.

Optimism (OP) Previsione dei prezzi

Mese & Anno Previsione dei prezzi OP settembre 2022 US$ 1,6 ottobre 2022 US$ 2,3 settembre 2022 US$ 2,6 dicembre 2022 US$ 2,7 gennaio 2023 US$ 2,9 febbraio 2023 US$ 2,2 aprile 2023 US$ 2,6 aprile 2023 US$ 2,8 maggio 2023 US$ 3,4 giugno 2023 US$ 3,4 settembre 2023 US$ 3,7 dicembre 2023 US$ 4,0 aprile 2024 US$ 3,9 luglio 2024 US$ 4,5 ottobre 2024 US$ 4,1 gennaio 2025 US$ 4,6 febbraio 2025 US$ 10,1 aprile 2025 US$ 10,4 aprile 2025 US$ 11,4 maggio 2025 US$ 11,6 giugno 2025 US$ 11,9 luglio 2025 US$ 13,3 luglio 2025 US$ 15,4 settembre 2025 US$ 14,0 ottobre 2025 US$ 13,7 ottobre 2025 US$ 16,1 Dicembre 2025 US$ 16,5 gennaio 2030 US$ 35,5 aprile 2030 US$ 37,7 maggio 2030 US$ 42,3 luglio 2030 US$ 39,0 settembre 2030 US$ 44,9 dicembre 2030 US$ 46,5

Panoramica sull’Optimism (OP)

Nome del progetto Optimism (OP) Simbolo Ticker Op Fornitura totale 4,294,967,296 Sito ufficiale Optimism.io Basato su Soluzione Layer 2 Anno di lancio 2019 Rete Optimism (OP) Piattaforma di scambio Binance, Gate, Kucoin, OKX, Huobi Globale Portafoglio Metamaschera

Analisi dei prezzi dei token OP

OP è governance e token di utilità dell’ecosistema Optimism con distribuzione come fondo Ecosystem, finanziamento retroattivo di beni pubblici, airdrop degli utenti, contributori core e investitori. Il titolare del token otterrà la propria ricompensa dal modello di entrate di sequenza, che è attualmente la massima priorità nella roadmap. Tuttavia, le entrate dei token OP saranno distribuite beni pubblici che mirano alla domanda di blockspace.

Secondo CMC e CoinGecko OP token elencati con prezzo $ 0.91 USD su Binance, Huobi e altri scambi di livello 1. Tuttavia, dopo l’inizio del mercato ribassista della quotazione dei token, dove il valore del token è sceso al di sotto di $ 0,50 USD. A seguito dell’attacco alla rete Optimism, l’hacker ha rubato oltre $ 24 milioni di token, ma il 95% del token in seguito restituito dall’hacker stesso al portafoglio fondatore di Ethereum. Durante questo periodo, il token OP continua a seguire un grafico dei prezzi costante e ora da luglio 2022 continua a seguire le tendenze al rialzo. Il prezzo del token OP è salito da $ 0,47 a $ 2,22 USDT in meno di un mese. Ora, il token sta cercando di creare resistenza al livello di prezzo di $ 1,60 USD e se il sentimento del mercato rimane neutrale, potremmo vedere OP raggiungere un nuovo massimo storico prima della fine del 2022.

Conclusione

L’Optimism (OP) subito dopo il lancio bloccato in grandi controversie in quella rete è stato violato, ma il valore del token è stato recuperato molto più velocemente del previsto. Il progetto ha una grande utilità e una forte tabella di marcia che punta a bordo di molti potenziali progetti in rete. L’Optimism (OP) ha guadagnato un enorme volume di mercato in meno di 3 mesi di quotazione e già è in grado di mantenere la classifica tra i primi 200 progetti per capitalizzazione di mercato. Token di Optimism (OP) già quotato sullo scambio principale e sull’ambiente decentralizzato è già elencato.