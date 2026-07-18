Seminario residenziale a Cagliari: la Dottrina Sociale della Chiesa come strumento di evangelizzazione

Dal 3 al 5 settembre 2026, a Cagliari, si terrà un seminario residenziale sulla Dottrina Sociale della Chiesa, promosso dal MEIC e sostenuto dall’Arcidiocesi di Cagliari.

La Dottrina Sociale della Chiesa rappresenta un pilastro fondamentale per l’evangelizzazione e la formazione dei fedeli laici. In questo contesto, il seminario residenziale ‘Da Leone XIII a Leone XIV’ in programma dal 3 al 5 settembre 2026 presso la Casa Provinciale delle Figlie della Carità a Cagliari, si propone come un momento di riflessione e crescita per i laici impegnati nella società.

Promosso dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) in collaborazione con le Associazioni ‘Suor Nicoli’ e ‘Suor T. Tambelli’ e sostenuto dall’Arcidiocesi di Cagliari il seminario intende rispondere all’appello di Papa Leone XIV ai Vescovi italiani, che ha sottolineato la necessità di formare fedeli laici capaci di essere protagonisti dell’evangelizzazione nei vari ambiti della vita sociale.

La Dottrina Sociale della Chiesa come strumento di evangelizzazione

La Dottrina Sociale della Chiesa è presentata come uno strumento privilegiato per l’evangelizzazione e l’educazione alla fede. Essa offre criteri per leggere e interpretare le sfide del nostro tempo, favorendo il dialogo e promuovendo la giustizia. Il seminario si propone di formare le coscienze dei partecipanti, incoraggiando un autentico cammino sinodale nella vita della società.

Tra gli obiettivi del seminario vi è quello di contribuire alla formazione di laici preparati, capaci di animare nelle comunità cristiane una riflessione competente sui temi sociali, economici, culturali e politici alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa.

Il programma del seminario

Il programma del seminario, articolato in tre giornate, vedrà la partecipazione di docenti universitari, studiosi ed esperti del mondo ecclesiale. Tra gli argomenti affrontati figurano i fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa, il rapporto tra Vangelo e trasformazione sociale, la condizione giovanile, la dignità della persona, il principio del bene comune, la partecipazione politica, il lavoro, l’impresa e il ruolo dei fedeli laici nella società italiana e sarda.

Sono inoltre previsti due interventi dell’Arcivescovo, dedicati ai temi ‘Politica: esigente forma di carità’ e ‘Fedeli laici e impegno del servizio alla società: magistero dei vescovi italiani’ accompagnati da momenti di dialogo con i partecipanti.

La partecipazione e le iscrizioni

L’Arcidiocesi invita i parroci a individuare, entro il 5 agosto 2026, una persona – possibilmente di età compresa tra i 20 e i 40 anni – da segnalare per la partecipazione al seminario. L’intento è quello di favorire, nelle parrocchie e nelle foranie, la presenza di laici adeguatamente formati nella Dottrina Sociale della Chiesa, chiamati a essere fermento evangelico nella vita civile e nelle comunità ecclesiali.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i referenti del MEIC ai seguenti recapiti: don Elenio Abis (cell. 348 3740307), dr. Mario Girau (cell. 339 1568342) e dr. Michele Pintus (cell. 339 5966654).