Ordine limite su eToro: ecco come impostarlo

Se il prezzo corrente non soddisfa il tuo desiderio, puoi impostare un ordine limite che un’operazione verrà eseguita automaticamente a un prezzo target selezionato invece di stare seduto ore davanti allo schermo del computer.

Per impostare un ordine limite, segui le semplici istruzioni riportate di seguito:

1.

Accedi al tuo account eToro e scegli uno strumento.

Fai clic su “Commercia” e verrai indirizzato alla finestra Commercio.

2. Qui, fai clic su “TRADE” e quindi seleziona “Ordina” dal menu a discesa:

3. Scegli il tasso al quale verrà eseguito e la quantità di capitale in cui desideri investire.

Nel caso in cui il mercato sia chiuso, fai clic su “TASSO” per impostare un ordine limite. Quindi scegli il tasso al quale verrà eseguito e la quantità di denaro.

4. Seleziona la posizione ACQUISTA o VENDI come desideri e imposta alcuni parametri (Stop loss, Take profit e Leverage). Quindi fai clic su “Imposta ordine” per completare.

Una volta completato, l’importo in contanti assegnato all’ordine non sarà più disponibile per il trading. Un ordine limite rimarrà aperto fino a quando non viene eseguito o lo annulli.

Tieni presente che: a volte, il tuo trade verrà eseguito non esattamente al prezzo target ma vicino al tuo tasso target a causa delle condizioni di mercato, specialmente durante un mercato altamente volatile.