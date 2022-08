Ordini Market vs Limit Binance: cosa sono e come confrontarli

Quando si fa trading su Binance, gli utenti possono vedere diversi tipi di ordini. Tuttavia, non tutti conoscono la differenza e come utilizzare questi comandi. Il seguente articolo distingue tra i tipi di ordine più popolari, Binance Limit vs Market.

Il prossimo articolo aiuterà a determinare tra gli ordini Binance Limit vs Market e utilizzare questi due ordini per la migliore efficienza di trading.

A cosa servono gli ordini Market vs Limit?

Su Binance, ci sono due tipi di ordini per completare una transazione: ordine BUY per una persona per effettuare un ordine per acquistare una criptovaluta e ORDINE SELL per un’altra persona per effettuare un ordine per vendere la stessa quantità di altre criptovalute.

Se uno ha precedentemente utilizzato un ordine BUY, Trade deve utilizzare un ordine SELL per uscire. E viceversa, se uno ha inserito un ordine SELL prima, è necessario utilizzare l’ordine BUY per lasciare il Trade.

Sia gli ordini BUY che SELL hanno opzioni di ordine: Market, Limit, Stop-limit. Questi ordini consentono agli utenti di scegliere prezzi e orari di apertura diversi.

Gli ordini di Binance Market consentono agli utenti di aprire gli ordini al prezzo di mercato attivo.

Gli ordini Binance Limit consentono agli utenti di aprire gli ordini a un prezzo prestabilito.

L’ordine stop-limit di Binance consente all’utente di interrompere l’ordine quando il prezzo raggiunge un prezzo preimpostato.

Stop – Limita gli ordini Binance vengono spesso utilizzati per fermare la perdita o prendere ordini di profitto. Nel frattempo, gli ordini Binance Market e Limit vengono spesso utilizzati per aprire gli ordini, rendendo difficile per molti nuovi trader distinguere tra i due.

Cos’è un ordine di Market Binance?

Un ordine Binance Market è un tipo di ordine che consente ai trader di acquistare o vendere una criptovaluta istantaneamente al miglior prezzo. Gli ordini di Market vengono eseguiti immediatamente, quindi l’utente incorre in commissioni Taker. L’ordine BUY Market viene abbinato all’ordine SELL Limit sul portafoglio ordini per completare una transazione. Supponiamo che un ordine buy Market in volume superi un ordine di vendita in sospeso di un volume inferiore. In tal caso, l’ordine di acquisto rimanente viene eseguito con il seguente ordine di vendita in attesa sul portafoglio ordini. Questo fenomeno è chiamato slippage.

Come aprire un ordine di Market su Binance Spot

Per aprire un ordine Market su Binance, gli utenti devono accedere al proprio account Binance. Se non hai un account, registrati utilizzando il link qui sotto:

Seleziona Trade e fai clic su Classic o Advance (a seconda dell’interfaccia che l’utente preferisce utilizzare. Il tutorial è sull’interfaccia Classic. Nella finestra di trading, seleziona Market.

La finestra di trading di Binance mostra contemporaneamente sia gli ordini di acquisto che quelli di vendita. A seconda del trader che desidera eseguire l’ordine, inserirà le informazioni sul volume in quella finestra e farà clic su Acquista o Vendi. La transazione sarà completata immediatamente.

La sezione volume ha due opzioni: Per totale o Importo per selezionare l’unità per visualizzare la transazione. L’utente che preferisce effettuare ordini in base all’ordine di trading può scegliere quell’unità. Inoltre, il fondo ha anche una barra orizzontale per selezionare il volume delle transazioni effettuate in base alla percentuale di attività che l’utente ha.

Cos’è un ordine Binance Limit?

Un Binance Limit è un ordine per impostare il prezzo che un trader vuole eseguire. Il trade viene condotto quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo fissato all’ordine Limit, o c’è un prezzo migliore. Il prezzo di mercato potrebbe non ottenere mai il prezzo fisso dell’ordine Limit, quindi queste operazioni potrebbero non essere mai eseguite. La commissione di transazione di un ordine Limit è la commissione di prelievo, quindi di solito è inferiore alla commissione di transazione di un ordine di Market.

Binance potrebbe non eseguire ordini Limit a causa di un volume insufficiente degli ordini di Market. Gli ordini Limit vengono completati in ordine cronologico. Se vengono effettuati più ordini allo stesso prezzo, l’ordine effettuato per primo verrà eseguito per primo. Se il costo dell’ordine in sospeso non è adatto, l’ordine in sospeso potrebbe rimanere incompleto per sempre e potrebbe influire sui risultati di investimento del trader.

Come aprire un ordine Limit su Binance Spot

Simile all’apertura di un ordine di Market, gli utenti devono accedere al proprio account Binance, selezionare Trade e fare clic su Classic e selezionare Limita.

Prezzo: è il prezzo che l’utente desidera effettuare la transazione.

Importo: è il volume delle transazioni che si desidera effettuare.

Dopo aver completato le informazioni sulla transazione, fai clic su Acquista o Vendi in base alla strategia di trading. L’ordine in sospeso appena effettuato viene visualizzato nella sezione Ordini aperti.

Confronta gli ordini limit di Binance con gli ordini Market

Gli ordini di Market vengono eseguiti quando un trader deve entrare immediatamente nel Market invece di aspettare un prezzo specifico. Gli ordini di Market vengono eseguiti quando un trader potrebbe non essere interessato a un prezzo speciale o perso quando il suo ordine Limit non è stato completato e deve compensarlo eseguendo immediatamente un’operazione.

Gli ordini di Market hanno spesso commissioni di transazione più elevate o slippage quando gli ordini di vendita in sospeso vengono solitamente collocati a un prezzo inferiore. Quindi i trader lo usano solo in situazioni critiche per evitare di perdere profitti.

Gli ordini Limit vengono spesso utilizzati quando un trader vuole eseguire un trade ad un possibile prezzo migliore di quello attuale, cosa che potrebbe accadere in futuro. Il trader può impostare il prezzo in sospeso in un ordine Limit inferiore o superiore al prezzo corrente per aspettarsi che il prezzo scenda o aumenti in futuro. Gli ordini Limit su Binance possono anche essere impostati in base a una percentuale del volume di criptovaluta disponibile del trader, aiutando il trader a gestire le negoziazioni in modo più efficiente e proattivo.

Conclusione: Binance Limit vs Ordini Market

Gli ordini Limit e Market sono i due tipi di ordine più utilizzati su Binance. Tuttavia, come analizzato sopra, gli ordini Limit possono essere più vantaggiosi per gli utenti per quanto riguarda le commissioni di transazione e i prezzi di esecuzione degli ordini. Tuttavia, se il prezzo previsto non corrisponde, l’ordine Limit potrebbe non essere mai eseguito, influenzando le opportunità di investimento del trader. Pertanto, gli utenti dovrebbero considerare e utilizzare gli ordini Binance Limit e Market appropriati per ottenere le migliori prestazioni di trading.