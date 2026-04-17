Pagamenti in contanti ai dipendenti: cosa cambia dopo la Cassazione

Ricevere o corrispondere uno stipendio in contanti non è solo una questione di pratiche amministrative: può tradursi in conseguenze economiche rilevanti per il datore di lavoro.

Con la sentenza della Corte di Cassazione, richiamata nella pronuncia n. 6633/2026, la giurisprudenza ha chiarito che ogni erogazione in contanti costituisce un atto autonomo soggetto a sanzione. Questo orientamento ribadisce l’importanza della tracciabilità dei pagamenti come elemento centrale della tutela del rapporto di lavoro e della lotta all’evasione.

Il principio assunto dai giudici investe tanto le aziende che praticano pagamenti in nero quanto chi, anche saltuariamente, utilizza il contante per retribuire i dipendenti. L’idea guida è semplice ma dirompente: non conta solo quanto si paga, ma anche come si paga. La decisione della Cassazione segna quindi un punto di svolta nella valutazione delle violazioni amministrative collegate alla retribuzione.

Normativa di riferimento e ragioni della Cassazione

Alla base della disciplina c’è la Legge di Bilancio 2018, che ha imposto la corresponsione delle somme dovute al lavoratore tramite strumenti tracciabili quali bonifico, assegno o pagamenti elettronici. Il legislatore ha voluto così favorire la trasparenza e contrastare il lavoro nero e l’evasione contributiva. La Corte, con la sentenza citata, ha poi precisato che ogni singola erogazione effettuata in contanti rappresenta una violazione autonoma, escludendo la qualificazione della condotta come unica violazione continuata.

Perché ogni pagamento è un illecito distinto

La Cassazione motiva la sua posizione sostenendo che ciascuna emissione di denaro contante è un atto giuridico indipendente: pertanto, non è possibile applicare il cosiddetto cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della legge 689/1981 per ottenere una sanzione unica o mitigata. Di conseguenza, la moltiplicazione delle erogazioni in contanti si traduce in una moltiplicazione delle sanzioni, eliminando la possibilità di un trattamento sanzionatorio che ammortizzi le multe attraverso un criterio aggregato.

Impatto pratico e modalità di calcolo delle sanzioni

La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che, in via ordinaria, può oscillare tra 1.000 e 5.000 euro per ciascun pagamento in contanti. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che non è applicabile l’istituto della diffida per sanare queste infrazioni e che la procedura segue la legge n. 689/1981, con possibilità di pagamento in misura ridotta. Poiché ogni pagamento è un reato distinto, il conto finale può crescere rapidamente: non si valuta il periodo come un’unità unica, ma ogni singola erogazione è computata separatamente.

Esempi numerici per capire il rischio

Per rendere concreto l’impatto, immaginiamo un’azienda che paghi in contanti mensilmente per quattro mesi: applicando la misura ridotta di 1.666,67 euro per ciascun pagamento si arriva a 6.666,68 euro complessivi. Se i pagamenti fossero settimanali o suddivisi in tranche, la somma delle sanzioni crescerebbe ulteriormente. Il parametro fondamentale è la frequenza delle erogazioni in contanti: maggiore è la frequenza, maggiore sarà il moltiplicarsi delle multe.

Consigli pratici per aziende e tutela dei lavoratori

Il messaggio per i datori di lavoro è chiaro: è urgente rivedere le procedure interne e adottare in modo sistematico strumenti tracciabili per qualsiasi voce retributiva (stipendio, anticipi, premi, indennità). Anche i pagamenti occasionali o in situazioni di emergenza vanno evitati, perché la circostanza non esclude la sanzione. Le dichiarazioni del dipendente possono infatti essere utilizzate per ricostruire la frequenza dei pagamenti, perciò servono documenti che dimostrino la regolarità delle modalità scelte.

Diritti del lavoratore e prevenzione del rischio

Per i lavoratori la decisione rafforza una tutela concreta: la corretta modalità di pagamento è parte integrante dei diritti contrattuali. Segnalare pratiche irregolari all’Ispettorato del Lavoro o conservarne traccia può essere decisivo in caso di contestazioni. Sul fronte aziendale, oltre a metodi di pagamento tracciabili, è consigliabile aggiornare gli ambienti informativi, formare il personale amministrativo e prevedere controlli periodici per evitare che abitudini improprie si trasformino in costose multe.