Pagamenti in contanti: come la sentenza Cassazione cambia il conto per le aziende

Negli ultimi anni si è consolidata la regola secondo cui la retribuzione deve essere corrisposta esclusivamente con strumenti tracciabili, ma non tutte le aziende si sono adeguate.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6633/2026, è intervenuta sul tema per chiarire un punto cruciale: quando lo stipendio viene corrisposto in contanti, non si tratta necessariamente di un unico illecito continuato, bensì di una serie di violazioni autonome se ogni pagamento avviene al di fuori dei canali previsti.

Questo approccio interpretativo incide direttamente sull’entità delle sanzioni. Per ogni singola erogazione non tracciata è prevista una sanzione amministrativa che normalmente varia da 1.000 a 5.000 euro, con la possibilità di definire la contestazione in misura ridotta. La Cassazione ha però specificato che la riduzione si applica per ogni pagamento irregolare, così che una prassi mensile o settimanale in contanti può tradursi in multe cumulative molto più elevate rispetto all’idea di una sola pena complessiva.

Cosa prevede la pronuncia della Cassazione

La decisione della Corte non modifica la norma di origine, riconducibile alle disposizioni della legge di Bilancio che hanno imposto l’obbligo di pagamenti tracciabili, ma ne precisa l’interpretazione applicativa. Secondo i giudici, la disciplina va letta in modo rigoroso: ogni singola erogazione in contanti costituisce una fatto giuridico distinto e quindi un illecito separato. Questo principio di autonomia della violazione è il punto che trasforma una prassi ripetuta nel tempo in una successione di sanzioni, con conseguenze economiche rilevanti per il datore di lavoro.

Le conseguenze pratiche della qualificazione

Dal punto di vista operativo, la qualificazione come molteplici infrazioni significa che la somma delle multe cresce rapidamente con la frequenza delle erogazioni. Un pagamento mensile in contanti genera tante contestazioni quante sono le mensilità; pagamenti settimanali o frazionati in anticipo e saldo raddoppiano o moltiplicano l’esposizione sanzionatoria. In termini pratici, il rischio non è solo economico ma anche gestionale: serve una revisione delle procedure di payroll e dei flussi finanziari per garantire la tracciabilità richiesta dalla normativa.

Implicazioni per le aziende e possibili scenari

Le imprese che continuano a utilizzare il contante per retribuire i dipendenti si espongono a multe che possono diventare ingenti in breve tempo. È necessario considerare che la sanzione ridotta, quando prevista, si applica a ogni singola violazione; pertanto il conteggio economico deve tener conto della periodicità dei pagamenti e del numero di lavoratori coinvolti. Strumenti come il bonifico bancario, l’assegno non trasferibile e altri mezzi tracciabili restano le modalità conformi: l’adozione tempestiva di questi metodi è l’antidoto principale per limitare il rischio.

Scelte operative per limitare l’esposizione

Per ridurre il pericolo di sanzioni cumulate è consigliabile pianificare un adeguamento operativo che includa la digitalizzazione delle buste paga, la predisposizione di flussi di pagamento sicuri e l’informazione ai dipendenti sulle nuove modalità. Archiviare le evidenze di pagamento e utilizzare servizi payroll esterni o software dedicati consente di produrre facilmente la prova del pagamento in caso di controlli. Inoltre, la consulenza di esperti in diritto del lavoro e fiscale aiuta a disegnare soluzioni compatibili con la normativa e con le esigenze organizzative.

Come intervenire se la prassi irregolare è già in corso

Quando un’azienda scopre di aver corrisposto stipendi in contanti, la strategia più prudente è avviare una regolarizzazione immediata: passare ai metodi tracciabili per i pagamenti futuri e documentare ogni operazione di rettifica. È importante coinvolgere i dipendenti per ottenere l’accordo sul nuovo metodo di erogazione e conservare ricevute, estratti conto e comunicazioni interne che attestino il cambiamento. Infine, rivolgersi a una consulenza specialistica può chiarire gli obblighi, stimare l’esposizione sanzionatoria e valutare attività di compliance utili a limitare possibili contestazioni.

Conclusione

La decisione della Cassazione rappresenta un monito chiaro: mantenere l’abitudine di pagare in contanti non è più solo una cattiva prassi, ma un rischio concreto di sanzioni che si accumulano per ogni singola erogazione. Le aziende devono dunque operare in tempo per adeguare le procedure, adottare strumenti tracciabili e documentare le operazioni, perché la tracciabilità è oggi l’elemento centrale per evitare danni economici e contenziosi amministrativi.