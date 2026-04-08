Questo articolo raccoglie e riordina i principali comunicati stampa pubblicati da Finanza.tech tra il 2026 e il 2026, offrendo una lettura organica delle tappe più significative.

L’intento è fornire un quadro coerente delle attività societarie, dalle fasi di ammissione al mercato alle iniziative operative come la cessione dei crediti d’imposta, le aperture dei periodi di esercizio dei warrant e l’introduzione di servizi innovativi.

Nel testo vengono rispettate le date così come pubblicate nei comunicati ufficiali e si evidenziano i termini tecnici con evidenziazione, mentre concetti e definizioni sono segnalati in corsivo per facilitare la lettura. Alla fine è indicato anche il contatto ufficiale e i riferimenti ai partner istituzionali.

Le prime fasi: ammissione, KID e primo giorno di quotazione

Le comunicazioni iniziali del 2026 hanno definito il percorso di ingresso sul mercato: il 10 dicembre 2026 è stato pubblicato un primo documento informativo, seguito il 27 dicembre 2026 dalla comunicazione di pre ammissione, il 28 dicembre 2026 dall’ammissione e il 29 dicembre 2026 dalle notifiche relative al KID e al primo giorno di quotazione. Queste pubblicazioni hanno costituito la base operativa e informativa per gli investitori: il KID è lo strumento che sintetizza i rischi e le caratteristiche dei prodotti, mentre l’ammissione ha segnato l’avvio delle negoziazioni.

Greenshoe, calendario e prime esercitazioni

Nei mesi successivi l’attenzione si è concentrata su strumenti e governance: il 27 gennaio 2026 è stata comunicata l’esercitazione dell’opzione Greenshoe, mentre il 28 gennaio 2026 è stato approvato il calendario finanziario 2026. Parallelamente sono state rese note varie modifiche organizzative e dimissioni, come quelle del 16 marzo 2026 relative al Dott. Cristiano Bella e del 25 marzo 2026 relative al sig. Centemero, insieme alla nomina di nuovi ruoli il 28 marzo 2026 per il Prof. D’Alessio.

Dalla crescita operativa alle partnership strategiche (2026-2026)

Nel 2026 e nel 2026 le comunicazioni hanno raccontato una fase di consolidamento operativo: accordi con SCM Sim e Banca UBAE per la cessione dei crediti d’imposta sono stati annunciati il 12 luglio 2026, con un comunicato congiunto e successive specificazioni il 29 luglio 2026. Nel corso del 2026 Finanza.tech ha inoltre ottenuto riconoscimenti esterni, come il premio il 1 dicembre 2026 da IBS Intelligence per l’implementazione della soluzione con Banca UBAE.

Warrant e gestione del capitale

L’emissione e i periodi di esercizio del Warrant Finanza.tech 2026-2026 sono stati seguiti tramite comunicati che hanno annunciato aperture e chiusure dei vari periodi: il primo periodo si è aperto il 20 dicembre 2026 e si è chiuso il 28 dicembre 2026, mentre il secondo periodo è stato aperto il 21 dicembre 2026 e chiuso il 28 dicembre 2026. Successivamente, tra il 2026 e il 2026, sono state convocate assemblee dei portatori di warrant, modificate disposizioni regolamentari e aggiornati i regolamenti fino alla estensione dell’arco temporale a 2026.

Innovazione di prodotto, risultati e governance recenti (2026-2026)

La fase 2026-2026 mostra sviluppi significativi sul fronte tecnologico e commerciale: il 15 aprile 2026 il CdA ha comunicato la nomina dell’Amministratore Delegato e ha verificato i requisiti di indipendenza, mentre il 15 aprile 2026 è stata lanciata la nuova piattaforma tecnologica proprietaria. L’11 ottobre 2026 Finanza.tech ha inaugurato ufficialmente l’Academy FT, un’iniziativa formativa che si affianca all’offerta di servizi digitali.

Nel 2026 la società ha raggiunto ulteriori traguardi: il 4 marzo 2026 è stata segnalata la presenza tra le prime società in Europa nel ranking FT1000 del Financial Times, e il 21 marzo 2026 è stato approvato il bilancio d’esercizio 2026. Tra le nuove offerte commerciali, il 3 aprile 2026 è stato lanciato IllimiTED CFO, un servizio di CFO in outsourcing AI based pensato per le PMI, e lo stesso giorno è stata annunciata la rete di FT Advisor.

Assemblee, bilanci e comunicazioni continue

La governance è stata costantemente aggiornata: convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, approvazioni del bilancio e aggiornamenti del calendario finanziario sono stati comunicati regolarmente, con date come il 2 aprile 2026 per la convocazione e il 24 aprile 2026 per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Inoltre, il processo di iscrizione di verbali e regolamenti è stato formalizzato il 2 ottobre 2026 e l’11 ottobre 2026.

Informazioni pratiche e contatti

Per restare aggiornati è possibile iscriversi alla newsletter: l’iscrizione comporta il consenso a ricevere email con novità, offerte e promozioni, come specificato nell’informativa sulla privacy. Per richieste e approfondimenti è disponibile l’indirizzo email ufficiale [email protected]. Tra i partner si segnala che l’istituzione di pagamento europea è accreditata in Francia dall’ACPR con codice CIB 16568.

Questa cronologia non è un elenco esaustivo di ogni comunicato ma un riordino tematico delle informazioni pubblicate tra il 10 dicembre 2026 e il 2 aprile 2026, utile per chi cerca una panoramica operativa e temporale delle iniziative di Finanza.tech.