Panoramica sui Risultati dei Big Tech e Stabilità del Bitcoin

Nell’ultima settimana, il mondo tecnologico ha osservato con attenzione i risultati trimestrali di giganti del settore come Tesla, Meta, Alphabet e Microsoft.

Il 23 aprile, Tesla ha rivelato risultati inferiori alle attese di Wall Street per quanto riguarda l’EPS, con un calo dell’11,11%, nonostante un rialzo quasi del 20% delle azioni alla fine della settimana, grazie all’annuncio della produzione di un nuovo modello di veicolo elettrico accessibile. Il giorno seguente, Meta ha annunciato un aumento annuo del 27% dei ricavi per il primo trimestre, prevedendo per il 2024 spese in capitale tra i 35 e i 40 miliardi di dollari, a sostegno degli investimenti in infrastrutture per la strategia di intelligenza artificiale della società. Tuttavia, un aumento delle spese e una crescita delle vendite più lenta del previsto hanno portato a un calo delle azioni del 14,74% il mattino del 26 aprile. Alphabet ha superato le aspettative degli analisti il 25 aprile, con vendite per 67,6 miliardi di dollari e un utile netto di 1,89 dollari per azione, annunciando anche il suo primo dividendo e un riacquisto di azioni da 70 miliardi di dollari. Microsoft ha segnalato un incremento del 17% nelle entrate annuali e una crescita del 20% sia nel reddito operativo che negli utili per azione diluiti, con i ricavi dal cloud di Azure aumentati del 31%, di cui il 7% attribuito ai contributi dell’IA.

Stabilità del prezzo del Bitcoin dopo il “halving”

Il prezzo del Bitcoin è rimasto stabile nella prima settimana dopo il “halving” avvenuto il 19 aprile, che ha ridotto il tasso di ricompensa da 6,25 a 3,125 Bitcoin. Nonostante un inizio di settimana promettente, il prezzo ha mostrato una leggera flessione, influenzato da una serie di fattori tra cui prestazioni aziendali deboli, tensioni geopolitiche e condizioni macroeconomiche globali. Gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi record, con il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund e il BlackRock’s iShares Bitcoin Trust che hanno mostrato significative contrazioni.

Nuovi strumenti di AI generativa da Amazon

Amazon ha lanciato nuovi strumenti e aggiornamenti per Amazon Bedrock, parte di Amazon Web Services, volti a costruire applicazioni di intelligenza artificiale più robuste e sicure. Tra le novità, la capacità di importare modelli AI personalizzati e il lancio dei modelli Amazon Titan, progettati per compiti di AI diversificati, che migliorano le prestazioni e la versatilità. Inoltre, Amazon ha introdotto il generatore di immagini Titan e ha annunciato nuovi strumenti per la creazione di embeddings testuali, oltre a implementare Guardrails, misure di sicurezza contro i contenuti dannosi.

Nuova indagine su Tesla

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato una nuova indagine sul sistema Autopilot di Tesla, a seguito di preoccupazioni sulla sua efficacia dopo l’ultimo aggiornamento software. Questo intervento arriva poco dopo la diffusione dei risultati finanziari del primo trimestre di Tesla e solleva questioni sulla sicurezza delle modifiche software, che possono essere facilmente disattivate dagli utenti.

Legislazione sulle stablecoin

Una proposta di legge sulle stablecoin potrebbe presto avanzare verso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, con la speranza che possa essere approvata prima delle elezioni. Questa legislazione, che richiede che le stablecoin siano completamente supportate da riserve e vieta quelle algoritmiche, potrebbe essere combinata con il SAFER Banking Act per aumentarne le possibilità di passaggio.