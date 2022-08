Password di Brave Wallet: ecco come reimpostarla

in

Hai dimenticato la password di Brave Wallet?

Non preoccuparti. Reimpostare la password di Brave Wallet è sempre possibile e facile a meno che e fino a quando non perdi la tua frase di recupero.

La frase di recupero o frase seed è una frase univoca di 12 parole che verrà data a ciascun utente brave wallet al momento della creazione dell’account Brave Wallet.

Per reimpostare la password di Brave Wallet, è necessario fare clic su “Ripristina“.

Quindi, utilizzando la frase di recupero di 12 parole è possibile impostare una nuova password.

Il ripristino di Brave Wallet non influirà sulle risorse che possiedi.

Passaggi per reimpostare la password di Brave Wallet

Passaggi per reimpostare la password di Brave Wallet nell’applicazione mobile Brave

1. Fai clic su “Ripristina“

Apri il browser Brave.

Quindi, fai clic sull’icona “Portafoglio“.

Facendo clic sull’icona Wallet, ti verrà chiesto di inserire la password di Brave Wallet.

Appena sotto la casella della password, puoi vedere due opzioni: Sblocca e Ripristina.

Poiché è necessario modificare la password di Brave Wallet, fare clic su “Ripristina“.

2. Inserisci la tua frase di recupero coraggioso

Ora atterrerai nella pagina Ripristina portafoglio.

Qui, devi inserire la tua frase di recupero di Brave Wallet di 12 parole.

Inserisci la frase di recupero una per una nell’ordine corretto. Devi dare spazio per separare ogni parola.

Per evitare errori durante la digitazione della frase di ripristino, è possibile selezionare la casella di controllo Mostra frase di ripristino.

In questo modo, puoi vedere chiaramente cosa stai digitando.

Assicurati che nessuno stia guardando il tuo schermo tranne te stesso.

3. Inserisci la nuova password

Ora sei pronto per cambiare la password del tuo Brave Wallet.

La password deve essere di almeno 7 caratteri e contenere almeno un numero e un carattere speciale.

Inserisci la nuova password nei campi indicati.

Infine, fai clic su “Ripristina“.

Voilà! Hai cambiato con successo la password di Brave Wallet in un solo minuto.

Tocca “Portafoglio“ Tocca “Ripristina“ Inserisci la frase di recupero Inserisci la nuova password

1. Tocca “Portafoglio“

Apri l’applicazione mobile del browser Brave.

Tocca i “tre punti verticali” nella parte inferiore dello schermo del cellulare.

Quindi, tocca “Portafoglio“.

2. Tocca “Ripristina“

Toccando Ripristina, ti verrà chiesto di inserire la password.

Sotto il campo della password, ci saranno due opzioni: Sblocca e Ripristina.

Tocca “Ripristina“.

3. Inserisci la frase di recupero

Per impostare la nuova password, è necessario inserire la frase di recupero Brave di 12 parole.

È possibile selezionare la casella di controllo “Mostra frase di ripristino” per la visibilità.

4. Inserisci la nuova password

Ora puoi impostare una nuova password per il tuo Brave Wallet.

La password deve essere composta da:

Almeno 7 caratteri

Un carattere speciale

Un numero

Inserisci la password nei campi indicati.

Ecco come puoi reimpostare la password di Brave Wallet.

Conclusione

Se hai dimenticato la password di Brave Wallet, puoi reimpostarla facilmente.

Con la frase di recupero segreta, puoi impostare una nuova password per il tuo Brave Wallet quando necessario.

Non sarai in grado di reimpostare la password se perdi la frase di recupero segreta. E, soprattutto, tutti i tuoi beni andranno persi.

Devi anche conservare la tua frase di recupero in un posto sicuro e protetto. Segui sempre le best practice per archiviare la frase di recupero di Brave Wallet.

Suggerimento bonus: se non desideri digitare spesso la password di Brave Wallet nella schermata di blocco, puoi aumentare il tempo della funzione di blocco automatico.

Per fare ciò, vai su Impostazioni facendo clic sui “tre punti”.

Quindi, vai alla funzione “Blocca automaticamente Brave Wallet” e modifica i minuti secondo i tuoi desideri.