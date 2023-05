Patrimonio Netto di Priscilla Presley 2023: chi ha ereditato da Elvis

In qualità di ex moglie del re del Rock and Roll, Priscilla Presley è spesso oggetto di curiosità da parte dei fan di Elvis riguardo al suo patrimonio netto attuale. Dopo un periodo di corteggiamento durato diversi anni, Elvis e Priscilla si sposarono il 1° maggio del 1967 e dalla loro unione nacque una figlia, Lisa Marie, l’anno seguente. Nonostante il loro divorzio nel 1972, causato da una serie di infedeltà da entrambi i lati, Priscilla si occupò della gestione dell’eredità di Elvis attraverso la loro figlia, fino a quando questa non divenne abbastanza grande. In ogni caso, le informazioni riguardanti il patrimonio netto attuale di Priscilla essendo di natura privata, non sono disponibili al pubblico.

Nel mese di gennaio del 2023, è stato riportato dalla fonte TMZ che Priscilla ha presentato documenti legali per respingere un emendamento al trust di Lisa Marie, due settimane dopo la sua morte. Priscilla e il manager di Elvis, Barry Siegel, sono stati i nominati fiduciari del trust di Lisa Marie. Tuttavia, un emendamento sostituì Priscilla e Siegel come fiduciari e invece nominò i figli maggiore di Lisa Marie, Riley e Benjamin. Priscilla ha recentemente affermato che i documenti legali in questione potrebbero essere fraudolenti in quanto non le sono mai stati consegnati, e ha citato la data come sospetta e la firma di Lisa Marie come anomala rispetto alla sua consueta firma. Pertanto, ha richiesto che l’emendamento sia dichiarato nullo.

Il 16 maggio 2023 è stato raggiunto un accordo tra Priscilla Presley e la tenuta di Lisa Marie dopo una lunga e complessa battaglia legale. Secondo quanto riportato da TMZ, il valore del patteggiamento si aggira su diverse cifre milionarie. L’avvocato di Priscilla, Ronson J. Shamoun, ha dichiarato a Entertainment Tonight che “tutte le parti sono soddisfatte dell’accordo raggiunto e felici della sua conclusione. Siamo molto eccitati per il futuro”. Anche l’avvocato di Riley, Justin Gold, ha espresso lo stesso sentimento ed ha affermato che “Riley è estremamente felice. Si tratta di una donna straordinaria ed il suo futuro è ancor più luminoso”. Per conoscere il patrimonio netto di Priscilla Presley, continua a leggere questa informativa.

Patrimonio Netto di Priscilla Presley 2023

Priscilla Presley vanta un patrimonio netto di circa 50 milioni di dollari, come riportato da Celebrity Net Worth. Al momento del suo divorzio da Elvis, ottenne un pagamento in contanti di 725.000 dollari, mantenimento dei figli e della sua persona, il 50% dei proventi dalla vendita della loro residenza a Beverly Hills e il 5% delle royalties delle case editrici di Elvis. Ulteriormente, ha lanciato con successo la boutique Bis & Beau, frequentata da note personalità del calibro di Diana Ross, Barbra Streisand e Cher.

Dopo il decesso di Elvis Presley, i suoi beneficiari fiduciari sono stati Vernon, Lisa Marie e la nonna Minnie Mae Presley. In quanto Lisa Marie era ancora una bambina di 9 anni all’epoca della morte del padre, la sua eredità è stata custodita fino al raggiungimento del 25esimo compleanno. Vernon ha agito da esecutore testamentario di Elvis, mentre Lisa Marie ha beneficiato di un trust per l’eredità del padre. La celebre dimora di Graceland di Elvis fa parte della fiducia, ma gli oneri di manutenzione hanno messo a dura prova il patrimonio di Lisa Marie. Tuttavia, grazie alla trasformazione della residenza in una famosa attrazione turistica internazionale, Priscilla Presley è diventata presidentessa e presidente della Elvis Presley Enterprises. Secondo fonti affidabili, il patrimonio genera un reddito annuo di 10 milioni di dollari.

Dopo il decesso di Lisa Marie nel 2023, Graceland insieme alla sua proprietà, è stata ereditata dalle sue figlie Riley Keough, Harper e Finley Lockwood, come confermato da un rappresentante di Graceland alla rivista People. Lisa Marie ha avuto Riley con il suo ex marito Danny Keough, dal quale si è separata nel 1994. Mentre Harper e Finley sono nati dal suo matrimonio con Michael Lockwood dal quale si è separata nel 2016 e di cui ha divorziato nel 2021. Il figlio di Lisa Marie, Benjamin Keough, condiviso con Danny, ha purtroppo deciso di porre fine alla sua vita per suicidio nel 2020, a soli 27 anni.

Secondo quanto riportato da Entertainment Tonight il 16 febbraio 2023, la questione all’interno della famiglia si è intensificata. Una fonte ha descritto le ultime settimane come tese e strazianti sia per Riley, in lutto per la perdita della madre, che per Priscilla, impegnata in una disputa di fiducia con un membro della famiglia. Priscilla si mostra determinata nel sostenere la validità del proprio caso e di riuscire a prevaricare in tribunale. Al momento, non c’è comunicazione diretta tra le parti in questione, ma solo attraverso gli avvocati. La fonte ha rivelato che entrambe le parti stanno preparandosi per il processo, ma Riley preferirebbe una risoluzione privata della controversia.

Secondo la fonte, la figlia di Lisa Marie, Laley, è profondamente addolorata dal fatto che la questione sia diventata di dominio pubblico e sa che sua madre non avrebbe mai voluto tutto ciò. Laley è attualmente sotto forte stress, ma sta cercando di mantenere una prospettiva positiva in vista della sua nuova serie, Daisy Jones & The Six. Il supporto della sua famiglia è stato fondamentale in questo difficile momento. Tuttavia, Priscilla, madre di Lisa Marie, non ha dubbi sulla veridicità dei documenti pubblicati e ritiene che siano stati falsificati. Questa situazione ha posto una grave violazione della fiducia della sua amata figlia nel cuore di Priscilla.

Priscilla recently made a statement on the situation to Entertainment Tonight in January 2023. “I loved Elvis dearly, as he loved me,” Priscilla shared. “Lisa is the result of our love. Anyone suggesting otherwise would be mocking the family legacy and disrespecting what Elvis left behind in his life. There is an individual who has surfaced in the family business who is trying to speak on behalf of our family. This person is not a representative of Elvis or our family,” she added, without disclosing who specifically she was referring to. “Please give us the time we need to work together and resolve the issue. Please ignore the noise. As someone who has always been there for Elvis’s legacy, our family, and the fans, I will continue to forge ahead with respect, honesty, dignity, integrity, and love.”

Joel Weinshanker, Managing Partner of Elvis Presley Enterprises, revealed his support for Riley maintaining her role as a trustee following the passing of her mother. “When Elvis passed away, he left everything to his daughter. He did this knowing she would uphold his legacy,” he shared on SiriusXM’s Elvis Radio. “I can tell you [Lisa Marie] has never wavered, no matter what else was going on in her life or career. She’s always been the one looking at what’s best for Elvis… regardless of what anyone else was trying to do, regardless of what another family member [was trying to do].” “We just want to think about what Lisa would want, and what’s best for Elvis. She never had a doubt in her mind that it was Riley,” Joel continued. “There’s no doubt in anyone’s mind [because] Lisa talked about it, there’s numerous amounts of written information, she had talked about it with so many of her friends. There was never a question, and anyone speaking differently isn’t trying to help Elvis, isn’t looking at Lisa, certainly isn’t looking at Riley.”

Dopo il decesso di Vernon nel 1979, Priscilla Presley è stata designata come uno dei tre amministratori fiduciari dell’erede di Elvis. Gli altri due fiduciari erano la National Bank of Commerce di Memphis e Joseph Hanks, ex contabile di Elvis. In seguito alla scomparsa di Minnie Mae nel 1980, Lisa Marie è diventata l’unica erede sopravvissuta, e al raggiungimento del 25° compleanno, avvenuto esattamente il 1° febbraio 1993, ha ereditato l’intera proprietà di Elvis Presley.