Paulo Dybala e l’investimento in agricoltura: la tenuta che guarda al domani

Nel privato della sua vita professionale, Paulo Dybala ha intrapreso un progetto che va oltre le luci degli stadi: un investimento nel settore rurale pensato per consolidare reddito e radici.

La scelta si inscrive nella più ampia tendenza degli atleti che puntano sulla diversificazione economica come strumento per garantire continuità patrimoniale. Questo tipo di operazione non è una semplice acquisizione di proprietà, ma un piano che combina rendita, gestione diretta e legame con il territorio.

La proprietà in questione è nota come La Selva, una vasta tenuta situata nel nord della provincia di Córdoba. L’acquisto è stato effettuato nel 2019 e l’operazione vale indicativamente 5 milioni di dollari, mentre la superficie sfiora i 700 ettari. Posizionata tra Sarmiento e Cañada de Río Pinto, lungo il tradizionale Camino Real, la tenuta unisce elementi storici e produttivi che ne accrescono il valore sia dal punto di vista economico che identitario.

Un investimento attivo e organizzato

Contrariamente all’idea di un acquisto passivo, il progetto è stato strutturato per essere operativo: la tenuta ospita attività agricole e di allevamento orientate alla produttività e alla valorizzazione del suolo. La gestione quotidiana è affidata al fratello di Dybala, scelta che sottolinea la preferenza per una gestione familiare e per il controllo diretto delle attività, riducendo i rischi legati a un approccio puramente finanziario o delegato.

Infrastrutture e destinazioni d’uso

All’interno di La Selva convivono strutture storiche, aree coltivabili e spazi dedicati all’allevamento: una combinazione che rispecchia il tessuto economico locale. La presenza di edifici rurali e di terreni diversi permette di distribuire il rischio tra colture e bestiame, aumentando la resilienza dell’azienda agricola. Inoltre, è prevista la realizzazione di un campo da calcio sulla proprietà, elemento che rafforza il legame personale di Dybala con lo sport e con la comunità locale, oltre a offrire uno spazio multifunzionale per formazione e svago.

Un’operazione inserita in una strategia più ampia

Il caso di Dybala non è isolato: sempre più sportivi investono in asset tangibili come agricoltura, real estate ed energia per costruire una base patrimoniale solida. La logica alla base è semplice e pragmatica: trasformare guadagni spesso concentrati in pochi anni di carriera in flussi di reddito e valore che persistono nel tempo. In paesi come l’Argentina la terra continua a essere considerata un asset stabile, capace di generare ritorni e proteggere il capitale dall’inflazione o dalle oscillazioni finanziarie.

Contesto territoriale e potenziale di sviluppo

La collocazione lungo il Camino Real tra nuclei rurali consolidati conferisce alla tenuta vantaggi pratici e simbolici: accessibilità, tradizione produttiva e potenziale per progetti di sviluppo legati alla filiera agricola. La combinazione di aree coltivabili e spazi per l’allevamento apre scenari per diversificare i ricavi attraverso vendita diretta, contratti con trasformatori locali o iniziative di agriturismo. Questa prospettiva rende l’investimento non solo un ritorno economico, ma anche un contributo allo sviluppo regionale.

Riservatezza e visione a lungo termine

Nonostante la ribalta internazionale, Paulo Dybala ha mantenuto un profilo discreto sul progetto: le immagini della tenuta sono limitate e le informazioni emergono con cautela. Questo approccio riflette l’intento di costruire una base patrimoniale solida lontano dall’esposizione mediatica, privilegiando la sostanza alla visibilità. L’investimento in La Selva rappresenta quindi una scelta strategica e personale, un modo per coniugare affetti, tradizioni e una pianificazione finanziaria pensata per il lungo periodo.