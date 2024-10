Pensioni minime 2025: importi aggiornati e rivalutazioni previste

Nel 2024, le pensioni minime hanno un importo di 598,61 euro, a cui si aggiunge un aumento del +2,7%, valido fino al 31 dicembre, che porta l’assegno massimo a 614,77 euro.

Tuttavia, per il 2025 sono previsti nuovi interventi da parte del Governo per evitare una riduzione delle pensioni minime o, addirittura, aumentare ulteriormente gli importi.

L’obiettivo è portare le pensioni minime a 650 euro nel 2025. In questa guida, vedremo tutte le novità in arrivo per il 2025 e le regole ancora in vigore per il 2024.

Cosa Sono le Pensioni Minime

Le pensioni minime sono quelle pensioni che lo Stato garantisce a chi ha versato contributi insufficienti per ottenere un assegno pensionistico adeguato. Grazie all’integrazione al minimo, l’importo viene aumentato fino alla soglia stabilita dalla Legge, permettendo ai cittadini di avere un reddito minimo dignitoso.

Il calcolo del trattamento minimo si basa su una rivalutazione annuale determinata dall’ISTAT, che adegua l’importo al costo della vita. L’integrazione al minimo viene concessa a condizione che il reddito del pensionato sia al di sotto di determinati limiti, i quali variano in base alla situazione coniugale.

Novità Pensioni Minime 2025

Per il 2025, il Governo sta valutando diverse opzioni per garantire un aumento delle pensioni minime. Attualmente, l’importo minimo è fissato a 614,77 euro grazie a un aumento temporaneo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. Se il Governo non interviene, l’importo minimo potrebbe ridursi o aumentare di poco, arrivando a circa 621 euro, sulla base della rivalutazione ISTAT (+1%).

Tuttavia, il Governo Meloni sembra intenzionato a mantenere l’aumento del +2,7% e ad aggiungere un ulteriore bonus, portando l’importo delle pensioni minime a circa 650 euro nel 2025. Questa misura richiederebbe circa un miliardo di euro, che potrebbe essere finanziato attraverso la riduzione di alcune agevolazioni fiscali.

Importo delle Pensioni Minime nel 2024

Nel 2024, l’importo delle pensioni minime è pari a 598,61 euro al mese, per un totale annuo di 7.781,93 euro. Con l’incremento del +2,7% previsto dalla Legge di Bilancio 2024, l’importo sale a un massimo di 614,77 euro al mese.

L’INPS, nella Circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha confermato che:

La pensione sociale è di 440,42 euro al mese (5.725,46 euro annui).

L’assegno sociale è di 534,41 euro al mese (6.947,33 euro annui).

Cosa Cambia per le Pensioni Minime nel 2025

Nel 2025, se non verranno introdotti ulteriori interventi, l’importo delle pensioni minime potrebbe aumentare a circa 621 euro sulla base della rivalutazione ISTAT. Tuttavia, è possibile che venga introdotto un bonus extra che potrebbe far salire l’importo fino a 650 euro.

Il Vicepremier Antonio Tajani ha anticipato possibili misure già dal 2025, ma l’obiettivo di portare le pensioni minime a 1.000 euro entro la fine della legislatura rimane una priorità per il Governo Meloni. Vi aggiorneremo sugli sviluppi della Legge di Bilancio 2025 e sulle eventuali misure che verranno adottate.

Pensione Minima a 67 Anni: Importo e Requisiti

Per il 2024, la pensione minima a 67 anni è di 598,61 euro, ma grazie alla rivalutazione l’importo può arrivare fino a 614,77 euro. Per chi non ha contributi, è previsto l’Assegno Sociale, che per il 2024 è di 534,41 euro al mese.

L’Assegno Sociale è una misura assistenziale destinata a chi non ha versato contributi sufficienti ed è in difficoltà economiche. Si tratta di una prestazione che non dipende dai contributi e viene erogata a chi ha compiuto 67 anni e soddisfa determinati requisiti di reddito.

Aumento Pensioni Minime: Come Funziona

L’aumento delle pensioni minime segue le regole stabilite dall’INPS, che ha chiarito come funziona questo incremento. La rivalutazione del 2,7% si applica a tutte le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, e l’aumento si calcola sull’importo lordo mensile della pensione.

Le pensioni che decorrono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 beneficiano di questo aumento, che viene applicato anche alla tredicesima mensilità. L’importo aggiuntivo viene indicato sul cedolino della pensione ed è fiscalmente imponibile.

Rivalutazione Pensioni 2024

Il sistema di rivalutazione pensioni 2024 prevede diverse fasce di aumento a seconda dell’importo della pensione:

100% di rivalutazione per pensioni fino a 4 volte il minimo (2.271,76 euro).

per pensioni fino a 4 volte il minimo (2.271,76 euro). 85% di rivalutazione per pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (2.839,7 euro).

per pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (2.839,7 euro). 53% di rivalutazione per pensioni tra 5 e 6 volte il minimo (3.407,64 euro).

per pensioni tra 5 e 6 volte il minimo (3.407,64 euro). 47% di rivalutazione per pensioni tra 6 e 8 volte il minimo.

per pensioni tra 6 e 8 volte il minimo. 37% di rivalutazione per pensioni tra 8 e 10 volte il minimo.

per pensioni tra 8 e 10 volte il minimo. 22% di rivalutazione per pensioni superiori a 10 volte il minimo (oltre 5.679,41 euro).

La Guida alla Riforma Pensioni 2025

Nel 2025, sono previste importanti novità per le pensioni. Il Governo sta lavorando a una riforma del sistema previdenziale per introdurre nuove misure che potrebbero includere flessibilità nel pensionamento anticipato. Vi terremo aggiornati sulle novità in arrivo con la Legge di Bilancio 2025 e sulle possibili modifiche al sistema pensionistico.

Le pensioni minime nel 2025 potrebbero subire nuovi aumenti, con l’importo che potrebbe arrivare a 650 euro grazie a un bonus aggiuntivo. Restano da definire le misure concrete che il Governo adotterà, ma la rivalutazione delle pensioni rimane una priorità per garantire un reddito minimo adeguato ai pensionati.