Perché i contratti SOFR sono più alti delle stime del FOMC e cosa significa

Negli ultimi mesi è emerso un divario sistematico tra i prezzi sui mercati dei tassi a breve e le previsioni ufficiali del FOMC.

In parole semplici, i contratti che riflettono il SOFR segnalano un percorso dei tassi più elevato rispetto alla mediana pubblicata nel Summary of Economic Projections del FOMC. Questo articolo esplora i numeri chiave, le possibili cause dietro la discrepanza e le implicazioni per la politica monetaria e i mercati finanziari.

Il confronto numerico e cosa dice il mercato

Nel documento di riferimento del FOMC pubblicato il 18 marzo il valore mediano stimato per il funds rate alla fine di quest anno era del 3,4%, invariato rispetto a dicembre. Al contempo, i contratti legati al SOFR quotano circa 23 punti base al di sopra di quella mediana. Lo stesso scarto di circa 23 punti base emerge confrontando la curva implicita con la mediana per la fine del 2027. Questa differenza non è marginale: rappresenta una divergenza stabile tra le aspettative di mercato e il sentire ufficiale dei policy maker.

Come leggere 23 punti base

Un differenziale di 23 punti base può sembrare piccolo, ma sui mercati dei tassi brevi produce effetti amplificati su prezzi dei derivati, costo del credito e valutazioni di portafoglio. Quando il mercato prezza un tasso più alto della mediana del SEP, significa che operatori e trader stanno scommettendo su un contesto di politica meno accomodante o su rischi inflazionistici piu elevati rispetto a quanto indicato dagli stessi membri del FOMC.

Fattori che spiegano la discrepanza

Più elementi contribuiscono al divario. Prima di tutto, il SEP viene pubblicato solo poche volte l anno, perciò le stime ufficiali possono risultare meno reattive rispetto ai mercati che incorporano nuove informazioni in tempo reale. Poi c è l effetto di eventi geopolitici: a febbraio, quando i mercati potrebbero aver scontato una certa evoluzione degli eventi internazionali, i contratti SOFR prezzavano un sentiero dei tassi più basso della mediana del FOMC. Successivamente, dopo che la guerra ha determinato la chiusura dello Stretto di Hormuz, la percezione del rischio è cambiata e i prezzi di mercato sono saliti.

Il ruolo delle aspettative e dell informazione

Il mercato incorpora continuamente nuove informazioni e riflette la probabilità di scenari alternativi; il FOMC aggiorna le sue proiezioni a cadenze più rare. Questo porta a un fenomeno per cui la curva dei tassi anticipa movimenti che poi possono spingere i policy maker a rivedere le loro attese. Alcuni analisti parlano di un possibile effetto Warsh, ovvero un ribaltamento di priorità nelle aspettative che perde intensità man mano che cambia la percezione del rischio.

Implicazioni per la politica monetaria e i mercati

La differenza attuale non implica necessariamente una politica restrittiva immediata, ma segnala che il mercato vede il sentiero futuro come più vicino a neutralità che non a una continuazione della forte accomodazione. Nella proiezione del FOMC a metà marzo, lo scarto tra il tasso dei funds e l inflazione core PCE per la fine del 2026 era pari a 0,7 punti percentuali, rispetto a una media di lungo periodo di 1,1 punti percentuali, suggerendo una politica complessivamente ancora accomodativa per l anno in corso e in misura minore per il successivo.

Che cosa succede se la Fed diventa più restrittiva

Se la Fed dovesse spostare la sua stance verso una posizione anche solo lievemente restrittiva, i mercati reagirebbero con un aggiustamento significativo dei prezzi: i contratti SOFR potrebbero salire ulteriormente e incrementare lo scarto rispetto alle attese pubblicate dal FOMC. Se la mossa restrittiva fosse in risposta a un inflazione più alta del previsto, l aggiustamento di mercato sarebbe ancora più pronunciato, con un potenziale aumento dei premi di rischio e una rivalutazione dei prezzi degli asset sensibili al tasso breve.

In sintesi, il divario tra SOFR e le proiezioni del FOMC è un indicatore utile per capire come mercato e policy maker interpretano i rischi futuri. Monitorare questi scarti e le ragioni che li sottendono aiuta a prevedere possibili correzioni e a valutare la probabilità di scenari meno accomodanti nel prossimo futuro.