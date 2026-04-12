Perché il dollaro continua a guidare i flussi finanziari globali

Il dollaro USA si conferma fulcro delle transazioni internazionali: non solo è la valuta più impiegata per i pagamenti e la fatturazione, ma occupa anche un ruolo predominante nei mercati valutari e nelle riserve ufficiali.

In questo articolo esaminiamo i diversi ambiti in cui emerge la dominanza del dollaro, confrontando il suo peso con quello di altre valute principali come il euro, lo yen e il renminbi (RMB), e illustrando le implicazioni pratiche per il commercio, il credito internazionale e la politica monetaria.

Il quadro che ne risulta non è monotono: esistono settori dove la supremazia del USD è quasi totale e altri dove il primato è sfidato. Analizzeremo dati di fatturazione commerciale, registri di scambi interbancari, posizioni di riserva e strumenti di debito internazionale, descrivendo come tali evidenze si combinano per delineare una vera e propria zona di dominanza valutaria.

Dollaro e commercio internazionale: fatturazione e liquidazione

Il peso del dollaro nelle operazioni di commercio internazionale supera spesso quello che si potrebbe aspettare guardando solo i flussi commerciali diretti verso gli Stati Uniti. In altri termini, molte economie scelgono di effettuare la invoicing o la liquidazione delle esportazioni in USD più di quanto suggerirebbe la quota delle loro vendite destinate al mercato statunitense. Questa tendenza riflette sia la preferenza per una moneta con ampia accettazione internazionale sia la ricerca di stabilità nelle negoziazioni transfrontaliere.

Composizione delle transazioni internazionali

I dati raccolti da sistemi di pagamento e banche mostrano che il dollaro è la valuta più usata per le liquidazioni globali, seguito dal euro. In alcuni periodi, ad esempio negli inizi degli anni 2010, l’euro è stato più competitivo del USD nelle liquidazioni, ma la tendenza recente vede il dollaro nuovamente in testa. Questo non significa che le altre valute siano irrilevanti; piuttosto, indica che il USD funge spesso da valuta di riferimento nelle catene di pagamento internazionali.

Mercati valutari e riserve: dove il dollaro domina

Nei mercati dei cambi il USD riveste un ruolo centrale: nelle statistiche triennali del mercato valutario globale il dollaro è presente in una percentuale molto alta delle operazioni, con valori storici oscillanti tra l’80% e il 90% e registrando una presenza dell’88% secondo l’ultima rilevazione. Il euro ha mostrato una quota in calo rispetto ai picchi di inizio millennio, mentre il renminbi ha gradualmente aumentato la sua partecipazione, raggiungendo percentuali modeste ma in crescita nei mercati valutari.

Le riserve valutarie degli stati

I portafogli ufficiali delle banche centrali confermano la preferenza per il dollaro: la quota del USD nelle riserve globali è rimasta elevata, con valori che si attestano intorno al 58% nelle rilevazioni più recenti. Il euro rappresenta circa un quinto delle riserve, mentre valute come lo yen, la sterlina e il RMB occupano quote significativamente minori, rispettivamente sui singoli punti percentuali. Questi numeri influenzano la capacità delle banche centrali di intervenire sui mercati e la preferenza per strumenti di investimento sicuri.

Credito transfrontaliero, titoli di debito e zone valutarie

Nelle attività bancarie internazionali il dollaro rimane dominante: le passività bancarie transfrontaliere denominate in USD hanno mantenuto, negli ultimi decenni, una quota consistente e pari a quasi la metà del totale in periodi recenti. L’euro è la seconda valuta per importanza nei prestiti internazionali, mentre lo yen ha perso terreno rispetto alle sue quote passate. Questa struttura si riflette anche nel mercato dei titoli di debito internazionale, dove il USD e l’euro coprono la maggioranza delle emissioni, con il dollaro leggermente in vantaggio nelle ultime rilevazioni.

Zona di dominanza e implicazioni macroeconomiche

Gli studi empirici che stimano quanto le economie ancorino le proprie valute a monete principali permettono di costruire una mappa delle zone valutarie. Aggregando questi pesi si ottengono stime della dimensione economica relativa associata a ciascuna valuta. Storicamente il USD ha costituito la zona più ampia, con brevi fasi in cui la DEM o poi l’EUR hanno avuto maggior peso. Negli ultimi anni è emerso un moderato ampliamento della zona legata al RMB, che, pur rimanendo contenuta, ha mostrato una crescita dopo la crisi finanziaria globale e ha raggiunto valori confrontabili con alcune parti della zona euro in termini relativi.

Considerazioni finali

La predominanza del dollaro è multifacetica: coinvolge la fatturazione commerciale, il funzionamento dei mercati dei cambi, la struttura del credito internazionale e le scelte di riserva delle banche centrali. Per imprese e decisori pubblici comprendere queste dinamiche significa valutare meglio l’esposizione valutaria, i costi di finanziamento e la vulnerabilità a shock esterni. Pur con segnali di diversificazione, la rete di mercato costruita attorno al USD rende qualsiasi transizione un processo graduale e complesso.