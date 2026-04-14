Perché l’auto accessibile è scomparsa dal mercato statunitense

Per decenni molte famiglie americane potevano contare su una vettura semplice, affidabile e relativamente economica per muoversi: l’era dell’econobox ha fornito quel servizio.

Oggi la situazione è cambiata radicalmente: il prezzo medio di transazione per un’auto nuova si aggira intorno ai 50.000 dollari e a diciembre è diventato quasi impossibile trovare modelli sotto i 20.000 dollari.

Questa perdita di accessibilità non è solo una questione di numeri: riguarda mobilità, autonomia economica e la quotidianità di chi vive in aree con scarso trasporto pubblico. Le riparazioni sono diventate più costose, i prestiti più gravosi e i casi di carrozzieri che portano a pignoramenti sono aumentati in modo significativo, con proiezioni che indicano oltre 3 milioni di sequestri entro la fine del 2026.

L’evoluzione dei modelli e dei prezzi

Negli ultimi decenni le automobili si sono trasformate: più potenti, più grandi e piene di elettronica. Il risultato è un aumento dei costi di produzione e, di conseguenza, del prezzo per il consumatore. Modelli un tempo economici come alcune berline compatte sono stati eliminati dalle gamme, mentre le case hanno scommesso su S.U.V. e pickup di fascia alta, dove i margini di profitto sono più elevati. Questo cambio di strategia ha lasciato pochissime opzioni per chi ha budget limitati.

Dalla prima Civic alle versioni attuali

Il percorso della Honda Civic è esemplare: lanciata in anni in cui il risparmio di carburante contava molto, costava poche migliaia di dollari e rappresentava una scelta popolare per famiglie e pendolari. Oggi lo stesso nome identifica vetture più grandi, più potenti e dotate di tecnologie avanzate; il prezzo medio delle versioni moderne supera i 30.000 dollari, quasi il doppio in termini reali rispetto al modello originale. Il risultato concreto è che ciò che una volta era un bene popolare si è trasformato in un prodotto quasi di lusso.

Il ruolo delle politiche commerciali

Dietro la rarificazione delle auto economiche non ci sono solo le scelte industriali: la politica commerciale ha reso il mercato meno competitivo. Per decenni misure protettive e tariffe hanno limitato la pressione concorrenziale sulle case nazionali, incoraggiando la produzione di modelli più redditizi. Interventi come le limitazioni sulle importazioni e diversi livelli di standard per auto e veicoli commerciali hanno contribuito a orientare le strategie produttive verso segmenti più lucrosi.

Tariffe, protezionismo e conseguenze

Le decisioni degli ultimi anni hanno accentuato il fenomeno: dagli accordi commerciali ai dazi imposti su componenti e veicoli, fino alle misure più recenti che hanno colpito anche le auto elettriche importate. Queste scelte hanno aggiunto costi alle catene di approvvigionamento e ridotto l’incentivo a competere sui prezzi. Allo stesso tempo, alcune nazioni hanno sostenuto i propri produttori con sussidi che hanno alterato il confronto internazionale.

Le alternative che potrebbero riportare prezzi più bassi

Aprire il mercato a produttori stranieri altamente competitivi rappresenta una soluzione concreta per aumentare l’offerta di auto a prezzi contenuti. Case come BYD hanno mostrato che è possibile offrire vetture elettriche avanzate a costi molto inferiori rispetto a concorrenti consolidati; il modello Seal, per esempio, viene spesso citato come alternativa a minor prezzo rispetto alla concorrenza.

Un’apertura regolamentata — che richieda produzione locale, limiti ai sussidi esteri e garanzie sulla sicurezza dei sistemi digitali a bordo — potrebbe bilanciare la tutela dell’occupazione con il beneficio di una maggiore concorrenza. Paesi vicino agli Stati Uniti hanno già ridotto i dazi su alcune auto cinesi; una mossa simile potrebbe ampliare l’offerta di auto sotto i 25.000 dollari e riportare nelle strade opzioni accessibili.

Impatto sociale e politico

Il problema non è solo economico: perdere l’accesso a vetture economiche significa compromettere opportunità di lavoro, accesso a servizi e la mobilità sociale. Per molte persone un’auto è lo strumento per restare impiegate o raggiungere un assegno migliore. Ripristinare la disponibilità di veicoli accessibili potrebbe avere effetti positivi sull’autonomia delle famiglie e sulla coesione sociale.

In conclusione, il venir meno dell’auto economica è il frutto di scelte industriali, trasformazioni tecnologiche e politiche commerciali. Una strategia che combini concorrenza internazionale regolata, trasparenza sui costi e tutela dei lavoratori potrebbe restituire alle famiglie l’accesso a vetture che tornino a svolgere il ruolo di strumento quotidiano di libertà e progresso.