Perché petrolio e oro si muovono in direzioni opposte nonostante le tensioni

Il recente rialzo del petrolio accompagnato da un calo dell’oro ha sorpreso molti operatori, creando una narrativa che sembra contraddire le consuetudini di mercato.

In poche settimane il rapporto oro-petrolio è precipitato, un movimento spesso interpretato come indicatore dello stato dell’economia globale. Tuttavia, dietro questa oscillazione non ci sono necessariamente i segnali tradizionali di boom o recessione, ma una combinazione di dinamiche legate all’offerta energetica, ai rendimenti obbligazionari e alle esigenze di liquidità degli attori istituzionali.

Il crollo aritmetico del rapporto e il suo significato

Il valore del rapporto tra oro e petrolio è sceso da oltre 78 a meno di 45, un calo superiore al 40% che riporta l’indicatore su livelli non visti da mesi. Tradizionalmente questo rapporto viene usato come termometro: un aumento molto marcato segnala avversione al rischio o un rallentamento della domanda di materie prime; una discesa rapida suggerirebbe un contesto di domanda robusta. Tuttavia, la caduta attuale non coincide con un’espansione economica generalizzata: il movimento del greggio è stato guidato da un shock sull’offerta, mentre la dinamica dell’oro è stata condizionata da fattori finanziari e fiscali che alterano il comportamento degli investitori.

Quando l’aritmetica inganna

È importante ricordare che il rapporto misura grandezze diverse (barili vs once) e che la sua variazione può derivare tanto dal prezzo del greggio quanto da quello dell’oro. In questo caso il rialzo del petrolio è conseguenza di tensioni geopolitiche che complicano produzione e logistica, non di una domanda globale esplosiva. Contemporaneamente, il mercato obbligazionario ha visto un aumento dei rendimenti, rendendo più attraenti strumenti che pagano flussi rispetto a un asset senza cedole come l’oro. Il risultato è un segnale apparentemente contraddittorio che richiede una lettura più sfumata.

Fattori a brevissimo termine che hanno spinto l’oro al ribasso

Tre cause principali spiegano la correzione dell’oro nelle settimane successive all’escalation geopolitica: la prima è la reazione del mercato alla minore probabilità di tagli dei tassi, alimentata dall’ipotesi che prezzi energetici più alti possano spingere l’inflazione e costringere le banche centrali a mantenere tassi elevati. La seconda riguarda i movimenti di risk off e la corsa alla liquidità: in fasi di stress molte posizioni vengono smobilitate anche su asset storicamente difensivi. La terza è la pressione fiscale e le esigenze di liquidità di governi e fondi sovrani che possono aver liquidato oro per coprire spese urgenti, comprimendo ulteriormente il prezzo.

Impatto sui titoli auriferi

Il settore delle società estrattive ha subito forti perdite: i titoli auriferi sono diminuiti di circa il 25% dall’inizio del conflitto. I margini dei produttori offrono un contesto diverso rispetto al passato recente: su base all-in i margini erano notevolmente più elevati rispetto all’inizio del 2026 (fonte di paragone indicava circa 1.800 dollari per oncia oggi contro 150 dollari per oncia nel 2026), riducendo in parte la leva operativa. Ciò significa che variazioni dei costi possono erodere i profitti in modo più rapido, ma forniscono anche un cuscinetto che limita la pressione finanziaria immediata sulle aziende.

Le lezioni del passato e gli scenari plausibili

Analogie con gli anni Settanta mostrano come mercati e banche centrali possano reagire in modo differente a shock energetici: dopo lo shock del 1973 la politica monetaria non adottò subito una stretta decisa, mentre la crisi successiva alla fine del decennio indusse interventi più aggressivi. Il punto chiave è che i mercati spesso anticipano movimenti sui tassi e sulle politiche fiscali, ma non sempre nella direzione corretta. Oggi la possibilità di una stagflazione — prezzi energetici elevati combinati con rallentamento della crescita — non può essere esclusa e rende le mosse delle banche centrali decisive per l’evoluzione di oro e petrolio.

Quali sviluppi monitorare

Due scenari principali meritano attenzione: se i tassi dovessero restare alti per un periodo prolungato, l’oro potrebbe continuare a soffrire rispetto ad asset che offrono rendimento; al contrario, una nuova ondata di instabilità finanziaria o una persistente de-dollarizzazione nelle relazioni internazionali potrebbe riportare l’oro al centro della scena come copertura e opportunità di acquisto. Molti gestori ritengono che i trend di lungo periodo legati a fiscalità crescente e ricomposizione geopolitica non siano stati cancellati dagli eventi recenti, e per questo vedono elementi che supportano una prospettiva favorevole per l’oro nel medio-lungo termine.