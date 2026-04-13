Percorso formativo in finanza aziendale e economia e finanza: cosa sapere

Il presente testo descrive il corso di studi afferente al Dipartimento di Economia e Impresa, pensato per fornire una preparazione specialistica nelle aree finanziaria, aziendale e assicurativa.

Il programma è strutturato su due indirizzi distinti ma complementari: Finanza aziendale e Economia e finanza. Ogni percorso mira a combinare teoria e applicazioni pratiche, affinché gli studenti sviluppino competenze spendibili sia in ambito aziendale sia nel mondo degli intermediari finanziari e assicurativi. Questo approccio integrato consente di affrontare con efficacia le dinamiche complesse che legano impresa, mercati e rischi.

La proposta formativa pone particolare attenzione a strumenti tradizionali e innovativi della finanza, per garantire conoscenze aggiornate e strumenti operativi. L’offerta didattica è orientata a costruire professionalità capaci di interagire con il mercato dei capitali, gli intermediari bancari e finanziari e il settore assicurativo. Nel corso degli studi vengono introdotti concetti chiave come l’analisi finanziaria, la valutazione degli investimenti e la gestione del rischio, con l’obiettivo di formare figure versatili e strategiche.

Profilo del corso

Il corso si rivolge a studenti interessati ad acquisire una formazione avanzata in ambito economico-finanziario, capace di coniugare aspetti manageriali e tecnici. Il percorso è pensato per sviluppare sia competenze analitiche sia abilità operative, utili per interpretare i meccanismi dei mercati e per supportare le decisioni aziendali. In particolare, l’offerta formativa promuove una comprensione approfondita dei prodotti finanziari, delle logiche di intermediazione e delle dinamiche assicurative, consentendo di operare efficacemente in contesti complessi e regolamentati.

Percorsi formativi

Il corso si articola in due indirizzi principali: Finanza aziendale, che focalizza l’attenzione sulle scelte finanziarie all’interno dell’impresa, e Economia e finanza, che approfondisce l’interazione tra sistemi economici e mercati finanziari. Il primo prepara allo studio di temi come la pianificazione finanziaria, la struttura del capitale e la valutazione d’impresa; il secondo approfondisce strumenti di politica finanziaria, funzionamento dei mercati e ruoli degli intermediari. Entrambi i percorsi integrano metodi quantitativi e qualitativi per formare professionisti completi.

Obiettivi formativi

Gli obiettivi del corso includono il trasferimento di conoscenze multidisciplinari in ambito strategico, finanziario e assicurativo, con l’intento di preparare laureati capaci di gestire rapporti fra impresa, banche e mercato. Si pone l’accento su competenze pratiche nella gestione del rischio finanziario e nella valutazione degli asset, oltre che su una solida comprensione del funzionamento dei mercati dei capitali e degli operatori che li animano. Questo assetto formativo favorisce una visione integrata e operativa delle problematiche economico-finanziarie.

Competenze acquisite

Al termine del percorso gli studenti acquisiscono abilità avanzate in analisi finanziaria, valutazione degli investimenti e gestione del rischio (creditizio, finanziario e assicurativo). L’offerta mira a sviluppare capacità di consulenza e di gestione strategica, nonché competenze tecniche per operare nell’intermediazione. Il percorso fornisce inoltre strumenti per comprendere le innovazioni finanziarie e per applicare modelli quantitativi nella valutazione di strumenti e strategie, favorendo un approccio critico e operativo.

Sbocchi professionali e prospettive

I laureati del corso sono preparati per ruoli professionali nei settori economico-finanziario, bancario, aziendale, assicurativo e nei mercati dei capitali. Le competenze sviluppate consentono di accedere a posizioni manageriali, consulenziali o come libero-professionista, occupandosi di analisi finanziaria, intermediazione, valutazione di progetti e gestione dei rischi. Grazie all’impostazione multidisciplinare, i laureati risultano idonei a collaborare con enti regolatori, società di consulenza e istituzioni finanziarie.

Impiego pratico delle competenze

In ambito operativo, le conoscenze acquisite permettono di svolgere attività quali la predisposizione di report finanziari, l’analisi della sostenibilità di investimenti, la strutturazione di prodotti assicurativi e la gestione del portafoglio. L’integrazione tra teoria e pratica facilita il passaggio al mondo del lavoro, offrendo strumenti per affrontare in modo consapevole le sfide della gestione finanziaria e per contribuire allo sviluppo strategico delle imprese e degli intermediari.