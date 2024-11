Un ritorno alle origini per Pietro Sforza

Pietro Sforza, professionista con oltre 23 anni di esperienza nel settore finanziario, è stato recentemente nominato Direttore Commerciale Financial Advisors & Wealth di ING Italia. Questo nuovo incarico segna un ritorno alle origini per Sforza, che ha iniziato la sua carriera proprio in ING nel 2001. Con una carriera costruita su solide basi, Sforza ha trascorso gli ultimi 17 anni in Fineco, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Direzione Commerciale Rete PFA & Private Banking.

Un modello di servizio in evoluzione

La missione di Sforza in ING Italia sarà quella di consolidare e far evolvere il modello di servizio della rete di consulenti. In un contesto di forte crescita dell’offerta di prodotti e servizi di investimento, Sforza si concentrerà sull’integrazione di giovani talenti e professionisti senior. Attualmente, circa 200 consulenti sono formati in collaborazione con SDA Bocconi, un’iniziativa che sottolinea l’impegno di ING nel promuovere la formazione continua e l’aggiornamento professionale.

Strategie per il futuro

Matteo Pomoni, Head of Investment & Wealth di ING Italia, ha commentato la nomina di Sforza, sottolineando come la sua professionalità e i risultati ottenuti lo rendano il manager ideale per guidare un salto di qualità nel modello distributivo di ING. La banca è attualmente in una fase di espansione, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di prodotti e servizi per garantire una consulenza personalizzata e di alta qualità ai clienti. Sforza ha espresso entusiasmo per il suo nuovo ruolo, evidenziando l’importanza di avere i consulenti finanziari al centro del modello bancario.

Il valore dei giovani nel settore finanziario

Il settore del risparmio gestito, secondo Sforza, ha bisogno di ringiovanirsi. I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per l’industria e per il Paese. Con un ambiente dinamico e collaborativo, ING Italia punta a diventare sempre più attrattiva per professionisti senior e giovani talenti, creando una rete di consulenti che si distingue per professionalità e competenza. Sforza è determinato a far crescere la rete di consulenti, offrendo supporti e strumenti adeguati per affrontare le sfide del mercato.