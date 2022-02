Pinnacle è affidabile?

Fondata nel 2004, Pinnacle (precedentemente nota come Pinnacle Sports) è un marchio globale leader nel settore dei giochi online, delle scommesse sportive e delle scommesse, che opera in tutto il mondo in diversi mercati regolamentati. Pinnacle è principalmente noto per la sua attività di scommesse sportive, ma gestisce anche un sito web di casinò online dalla fine del 2004.

Sviluppato da un team di persone eccezionalmente talentuoso, utilizza una tecnologia all’avanguardia per offrire esperienze di gioco interattive, dagli eSport ai casinò online.

Pinnacle ha decenni di esperienza nella gestione di clienti provenienti da oltre un centinaio di paesi. Prende molto sul serio i suoi compiti e il sito pone una forte attenzione sul seguire una filosofia “compliance first” su tutta la linea. Non c’è dubbio che Pinnacle abbia fornito prodotti di gioco in un ambiente equo, sicuro, protetto e responsabile.

Molta confusione è stata costruita intorno a chi possiede Pinnacle. Va detto che Pinnacle è un’entità privata di proprietà di una società. Tuttavia, leggi la recensione di Pinnacle qui sotto e conosci maggiori dettagli.

Informazioni su Pinnacle Casino

Pinnacle è un noto casinò istantaneo e sito di scommesse sportive. Da quando ha piazzato la sua prima scommessa sugli eSport nell’anno 2010, Pinnacle è stata alla frontiera delle scommesse. È uno dei siti di scommesse online più popolari e si è anche fatto un nome come uno dei migliori bookmaker offrendo cash back contro le scommesse.

Il successo di Pinnacle si basa sul fornire agli scommettitori le migliori probabilità e nessuna restrizione di vincita. Opera con un approccio di “prezzo a margine inferiore”, che lo ha reso di grande successo nella sua attività e abbastanza redditizio per i giocatori d’azzardo. La piattaforma è inoltre governata dalla Malta Gaming Authority e dalla Curacao eGaming Commission, oltre ad essere controllata da eCogra, un revisore indipendente, per garantire equità e sicurezza.

Con il suo casinò dal vivo, cerca di avvicinare le persone il più possibile all’azione facendole sentire come se ne fossero parte attiva.

Pinnacle è un casinò legittimo?

Sì, Pinnacle è un casinò online cripto legittimo. Attualmente è autorizzato dal governo di Curacao ai sensi della licenza 8048 / JAZ2013-013 emessa per la fornitura di scommesse sportive crittografiche online e casinò. La piattaforma ha anche divulgato l’assegnazione di una licenza di gioco maltese a distanza di classe II, MGA / CL2 / 1069 / 2015, per l’offerta di scommesse sportive il 19 marzo dell’anno 2015. Le transazioni effettuate su Pinnacle sono sicure in quanto consentono pagamenti solo tramite rinomati fornitori di gateway di pagamento.

Esperienza utente Pinnacle

Pinnacle si impegna a offrire ai propri clienti un’esperienza divertente, affidabile e aperta. Tutto nel gioco di scommesse sportive online Pinnacle, dalla ricerca facile da usare e dalle funzionalità preferite al centro live appositamente costruito e al centro statistiche ricco di dati, è progettato pensando al cliente. I bassi margini di Pinnacle aiutano ad aumentare il profitto potenziale e a sfruttare al meglio ogni scommessa.

Oltre a questo, il cassiere offre tutti i principali metodi di pagamento. Tutti i depositi vengono accreditati istantaneamente sul conto del giocatore. L’ufficio di Pinnacle può essere contattato via e-mail in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web.

Caratteristiche di Pinnacle

Ecco alcune delle migliori caratteristiche che rendono Pinnacle una destinazione di scommesse online così popolare: –

Protocollo di sicurezza solido

Pinnacle segue protocolli rigorosi per salvaguardare le informazioni dei clienti. I database della piattaforma sono altamente sicuri e ben protetti. Ha tutti i titoli intatti per mantenere le transazioni protette.

Vasta selezione di giochi

Il portale di gioco online offre una vasta selezione di giochi, come slot di criptovaluta,giri senza commissioni, giochi da tavolo, ecc. La disposizione comprende diverse opzioni di scommessa come casinò, sport virtuali, eSport, sezione casinò dal vivo, scommesse sportive Pinnacle e altro ancora.

Licenza

Il marchio è attualmente concesso in licenza dal governo di Curacao sotto licenza 8048 / JAZ2013-013 rilasciata per la fornitura di scommesse sportive online e casinò. L’autorità di gioco di Malta possiede pinnacle.

Gioco d’azzardo più sicuro

Pinnacle è leader mondiale nel gioco d’azzardo online sicuro e responsabile di criptovaluta. Si distingue per il gioco equo e offre un ambiente responsabile in cui giocare per tutti i clienti.

Grandi Promozioni e Offerte

Le promozioni e le offerte vanno dal bonus di benvenuto al cashback ai giri gratuiti.

Esperienza di gioco equa

Pinnacle si concentra sulla fornitura di un’esperienza di gioco piacevole. Riconosce che il gioco d’azzardo può causare dipendenza in molti casi. Per questo motivo, si impegna a garantire che i consumatori siano informati dei numerosi pericoli. Nel caso in cui un utente abbia bisogno di maggiore assistenza, il provider ha anche elencato diverse organizzazioni che offrono assistenza gratuita da parte di esperti. Alcuni degli elenchi sul sito includono Gambling Therapy at GamCare, Gordon Moody’s, Gambler’s Anonymous.

Recensione Pinnacle: pro e contro

Ecco una breve rassegna dei servizi: –

Pro Contro I più grandi limiti di scommessa disponibili su Internet. Per gli americani, questo servizio non è disponibile. Gli scommettitori acuti non sono limitati dal piazzare scommesse. Rispetto ad altre scommesse sportive, ci sono meno mercati di proposta. Early eSports adopter. Non ci sono bonus di deposito o bonus di ricarica in quanto tali. Margini di scommesse sportive più bassi.

Processo di registrazione Pinnacle

L’utente deve compilare il modulo di registrazione e leggere e accettare i termini. Per utilizzare il servizio ed entrare nei mercati delle scommesse di criptovaluta, l’utente deve prima diventare un cliente certificato, il che comporta il completamento di controlli specifici. Ai potenziali clienti può essere richiesto di presentare una prova d’identità valida e qualsiasi altro documento ritenuto appropriato.

Sono richiesti un documento d’identità con foto (carta d’identità nazionale, copia del passaporto o patente di guida) e una bolletta recente che indichi il nome e l’indirizzo dell’utente come prova di residenza. Questa procedura è obbligatoria per legge e viene eseguita in conformità con le normative di gioco applicabili e le leggi antiriciclaggio (AML). Ogni transazione è protetta da fornitori di gateway di pagamento di fama mondiale. È possibile registrarsi tramite il sito mobile o la versione desktop. Oltre a questo, gli utenti hanno anche la possibilità di scaricare l’app mobile del provider.

Giochi forniti da Pinnacle

Non c’è carenza di giochi offerti da Pinnacle, dai giochi da tavolo ai giochi dal vivo, giochi di carte, giochi con croupier dal vivo, video poker Bitcoin,jackpotprogressivo, slot, giri gratuiti, sezione live in-play, sezione scommesse sportive pinnacle e altro ancora. Ecco un elenco completo: –

Giochi di Casinò Dal Vivo

L’area Live Casino di Pinnacle offre una vasta gamma di giochi crittografici che soddisfano tutte le aspettative degli utenti. I giochi includono,

Blackjack

Criptovaluta Baccarat

Roulette americana

Spettacoli di gioco

Tempo pazzo

Side Bet Città

Monopoli Dal vivo

Dadi fulminei

Deal o No Deal

Studio di Calcio

Ruota del denaro

Fan Tan

Craps Crypto

Texas Hold’em definitivo

Live Three Card Poker

Casinò Live Holdem

Caraibi Stud Poker

Drago Tigre

BetGames TV

Patti adolescente

Andar Bahar

Giochi da Casinò

Il casinò Pinnacle, dalle migliori scommesse sportive del mondo, offre le migliori slot online, roulette, gratta e vinci, slot e altro ancora. L’elenco completo include: –

Slot

Blackjack

Roulette di criptovaluta

Giochi da tavolo

Video poker

Sport virtuali

Su Pinnacle Casino, c’è sempre un gioco in corso! Si può trarre profitto da una vasta gamma di giochi sportivi virtuali online mettendo una scommessa su di essi. La selezione comprende,

Campionato mondiale di hockey su ghiaccio

GOAL – Euro League Calcio

Tennis Virtuale

GOAL – Calcio spagnolo a partita singola

GOAL – Campionato spagnolo di calcio

Salti

GOAL – Calcio Italiano a Partita Singola

GOAL – Campionato Italiano Calcio

Euro virtuali

Calcio istantaneo

Modalità Campionato di calcio virtuale

Open virtuale di tennis

Campionato virtuale di pallacanestro

Cavalli classici virtuali

Dashing Derby

Segugi di platino

Carri di ricarica

MAXCAR Automobilismo

Tennis da tavolo Pro-Pong

GOAL – Calcio inglese a partita singola

GOAL – Campionato inglese di calcio

Roulette da corsa

Calcio Virtuale

Corse istantanee

Cavalli istantanei

Levrieri istantanei

Speedway istantaneo

Trotto istantaneo

Scommesse sportive

La piattaforma è cresciuta fino a diventare un bookmaker online di medie dimensioni completamente concesso in licenza. Pinnacle sportsbook attualmente offre scommesse su più di 15 sport diversi. L’operatore copre tutti gli sport popolari disponibili su vari siti di scommesse sportive.

Calcio

Pallacanestro

Calcio

Tennis

Hockey

eSport

ESport

La sezione eSports di Pinnacle dimostra il suo impegno nell’offrire agli scommettitori un’esperienza straordinaria. Ecco un elenco di ciò che è in offerta: –

Dota 2 ·

League of Legends

Brawl Stelle

Call of Duty Mobile

Re della Gloria

PUBG ·

Arcobaleno Sei

StarCraft 2

StarCraft: Brood War

Valorant ·

Rift selvaggio

Pinnacle Casino ha una lunga lista di giochi con jackpot progressivo, almeno in termini di quantità. Ci sono più di 20 titoli disponibili da varie società di software e i giocatori possono tentare la fortuna su alcuni dei più grandi jackpot progressivi del mondo. I giocatori possono aspettarsi una grande vittoria se giocano con Pinnacle. I giocatori hanno accesso alla lista di giochi più completa.

Metodi di pagamento Pinnacle

Valute supportate

Dollaro degli Stati Uniti

Real brasiliano

Dollaro canadese

Peso colombiano

Euro

Dollaro di Hong Kong

Rupia indiana

Yen giapponese

Won coreano

Ringgit malese

Peso messicano

Dollaro neozelandese

Sol peruviano

Sterlina

Rublo russo]

Dollaro taiwanese

Baht tailandese

Opzioni di bonifico bancario Pinnacle

USDT Tether

Visa e MasterCard

Carta AstroPay

Pay4Fun

Bitcoin

Boleto ·

ecoPayz

Trasferimenti locali

Trasferimento elettronico interac

Moltobetter

Neosurf ·

Servizi bancari istantanei

paysafecard

Assegno elettronico

iDebit

Instadebit

Skrill ·

NETELLER ·

Oxxo ·

ecoPayz

WebMoney

Bonifico bancario

Trasferimenti locali

Litecoin ·

JCB

Diners Club e Scopri

iDebit

Pinnacle utilizza i metodi bancari più sicuri.

Dettagli su depositi e prelievi

Pinnacle offre una gamma di opzioni di deposito e prelievo. Ecco un elenco completo di metodi che è possibile utilizzare per effettuare una transazione: –

OPZIONI DI DEPOSITO OPZIONI DI PRELIEVO USDT Tether USDT Tether Visa e MasterCard Visa e MasterCard Carta AstroPay Carta AstroPay Pay4Fun Pay4Fun Bitcoin Bitcoin Boleto · ecoPayz ecoPayz Servizi bancari istantanei Trasferimenti locali Assegno elettronico Trasferimento elettronico interac iDebit Moltobetter Instadebit Neosurf · Skrill · Servizi bancari istantanei WebMoney paysafecard Trasferimenti locali Assegno elettronico Litecoin · iDebit Instadebit Skrill · NETELLER · Oxxo · ecoPayz WebMoney Bonifico bancario Trasferimenti locali Litecoin · JCB Diners Club e Scopri iDebit

Con tutte queste alternative di pagamento e opzioni di prelievo, c’è anche la possibilità di evitare di pagare una commissione di pagamento, poiché ogni utente Pinnacle ha diritto a un prelievo gratuito ogni mese di calendario, soggetto alle restrizioni dell’account del fornitore di servizi. Oltre a questo, i depositi nel casinò sono generalmente esenti da qualsiasi costo.

Pinnacle Scommesse Live & Eventi

Il Live Center di Pinnacle si è ampliato e migliorato. Ora fornisce mercati in diretta per diversi sport, consentendo ai giocatori di piazzare scommesse sull’azione mentre accade, piuttosto che dover perdere le scommesse su un evento o una partita perché è già iniziata. In questo modo gli scommettitori possono fare scommesse interessanti in movimento.

Le scommesse live sono disponibili per una vasta gamma di sport di punta, come calcio, tennis, basket, calcio, hockey, baseball ed eSport. Pinnacle offre limiti di scommessa elevati. Inoltre, giocare con Pinnacle è privo di rischi in quanto l’operatore ha reso facile per gli scommettitori pagare in modo sicuro.

Pinnacle Bonus e Promozioni Offerte

Ogni domenica per tutto il mese di novembre, Pinnacle Casino offre il 10% di cashback sulle perdite su tutti i giochi di Live Casino, fino a $ 100, come promozione.

Ogni martedì di novembre, i giocatori di casinò possono godere di un cashback del 10% sulle perdite su qualsiasi slot di Pinnacle Casino, fino a $ 100.

Pinnacle Casino offre anche la possibilità di ottenere un bonus di benvenuto di 25 USD. Pinnacle non offre un bonus sul primo deposito o alcun bonus di questo tipo. Invece, fornisce un modello di prezzi a margine ridotto che garantisce più valore rispetto a un bonus di benvenuto o ai bonus di ricarica.

Se a un utente piace scommettere in grande e non è tentato dai bonus di offerta gratuita, Pinnacle molto probabilmente diventerà il suo migliore amico.

Pinnacle Giri Gratis

Mentre potrebbe esserci una carenza di bonus di iscrizione, bonus di benvenuto e altre promozioni, ogni giovedì di novembre, i giocatori di casinò riceveranno dieci giri gratuiti su Pinnacle Casino giocando al Gioco della Settimana.

Semplicemente mettendo 45 USD sul gioco in primo piano della settimana, i giocatori di casinò possono ottenere fino a 40 giri gratuiti questo mese mentre giocano a giochi di slot divertenti ed emozionanti, giochi da tavolo o video poker. Le promozioni sono in corso tra le 00:00 e le 23:59 (EDT) in date specifiche, come indicato sul sito. I giocatori possono sfruttare al meglio tali giri gratuiti e altre slot correlate.

Programma di affiliazione Pinnacle

Il programma di affiliazione di Pinnacle è stato creato per aiutare gli affiliati a fare più soldi di quanto abbiano mai fatto prima.

Requisiti di scommessa Pinnacle

I requisiti di scommessa si applicano alla maggior parte dei bonus e degli incentivi del casinò Pinnacle. I requisiti di scommessa sono dettagliati nella pagina di destinazione della campagna bonus nei Termini e condizioni promozionali per ogni campagna.

Se non diversamente indicato nei termini e condizioni particolari per ogni offerta di bonus del casinò online annunciata separatamente su ciascuna pagina di destinazione della campagna, la regola generale dei requisiti di scommessa è impostata su 30 volte per tutte le offerte di bonus del casinò online. I regolamenti sono applicabili anche alle vincite delle campagne di giri gratuiti.

Restrizioni nazionali pinnacle

Le persone residenti nei seguenti paesi non possono scommettere con Pinnacle: –

Paesi soggetti a restrizioni: –

Australia

Danimarca

Ceca.

Francia

Irlanda

Germania

Italia

Paesi Bassi

Kosovo

Corea del Nord

Polonia

Filippine

Singapore

Spagna

Slovenia

Svezia

Siria

Sudan

Turchia

USA

REGNO UNITO

Pinnacle inoltre non consente agli utenti di iniziare a scommettere da paesi che limitano il gioco d’azzardo su Internet per i suoi residenti o chiunque all’interno dei suoi confini.

Opzioni di sicurezza Pinnacle

Pinnacle, come la maggior parte dei casinò affidabili, è certificato eCOGRA. I giochi RNG dell’operatore sono valutati per correttezza in termini di RTP e risultato. Quindi, si può essere certi che i giochi da casinò qui sono affidabili perché hanno ricevuto la certificazione eCOGRA. Oltre a questo, Pinnacle utilizza solo rinomati fornitori di servizi di pagamento per garantire la completa sicurezza del denaro dei clienti.

Assistenza clienti Pinnacle

Se i giocatori hanno bisogno di mettersi in contatto con Pinnacle, possono utilizzare i suoi servizi di posta elettronica. Se c’è una domanda, possono contattare il fornitore via e-mail e quest’ultimo ti contatterà il prima possibile, di solito durante le ore di servizio entro un giorno. Il personale del servizio clienti è disponibile e competente. Possono essere avvicinati in qualsiasi momento a piacimento degli scommettitori. C’è anche un centro assistenza e una funzione di chat dal vivo per risolvere le domande degli utenti.

I membri devono includere il proprio ID cliente e utilizzare l’indirizzo e-mail associato al proprio account Pinnacle. I giocatori possono anche contattare via e-mail [email protected] Anche la sezione di chat dal vivo viene reindirizzata all’e-mail.

Termini e condizioni di Pinnacle

Pinnacle richiede ai suoi utenti di avere almeno 18 anni. Qualsiasi nazione che proibisca il gioco d’azzardo online alla sua gente o a qualcuno all’interno di quel paese non può utilizzare il servizio.

Gli scommettitori devono compilare il modulo di registrazione e leggere e accettare i termini prima di piazzare le scommesse. Per accedere al servizio, il giocatore deve prima diventare un cliente certificato. Ciò comporta il completamento di controlli specifici e la presentazione di una prova di identificazione valida, nonché di qualsiasi altro documento ritenuto appropriato. Pinnacle non divulga il nome dei propri clienti a meno che non sia legalmente obbligata dalle autorità competenti ai sensi dell’Informativa sulla privacy.

Pinnacle consente conti in una varietà di valute diverse. Uno dei tanti metodi elencati sul sito ufficiale di Pinnacle può essere utilizzato per depositare denaro su un conto. Qualsiasi deposito effettuato in una valuta diversa dalla valuta preferita del conto non verrà convertito. I pagamenti devono essere effettuati e ricevuti nella stessa valuta. Ciò mantiene il processo privo di rischi e semplice. Qualsiasi informazione relativa ai limiti dell’account può essere trovata visitando il sito ufficiale.

Pinnacle non è responsabile per eventuali perdite o danni che un affiliato o uno scommettitore sportivo sotto l’affiliato possa subire, direttamente o indirettamente.

Recensione Pinnacle: Conclusione

Fin dal suo lancio, Pinnacle si è costruita una reputazione per offrire quote imbattibili e migliori, fornendo di conseguenza una delle migliori esperienze di gioco ai professionisti. Nonostante offra meno opportunità di guadagno bonus, rispetto alla sua concorrenza, il casinò ha guadagnato popolarità grazie alla sua impressionante selezione di oltre mille slot, RNG, video poker, giochi con croupier dal vivo e giochi da tavolo. Il nome del sito si è diffuso in tutta la comunità del gioco d’azzardo in tutto il mondo e ora serve giocatori in oltre un centinaio di paesi. Inoltre, l’operatore è ben noto per offrire limiti di scommessa eccezionali, che sono tra i più grandi del settore.

Come accennato in precedenza, Pinnacle Casino offre una vasta gamma di giochi, tra cui casinò online dal vivo e slot, ma è più noto per i migliori siti di crypto blackjack. Se uno è un high roller, si può scommettere grandi quantità giocando a blackjack e guadagnare profumatamente.

Nel caso in cui un appassionato scommetta sui single e miri a un profitto a lungo termine, Pinnacle diventa la scelta ideale per tali utenti. Quindi si può facilmente concludere che la sezione casinò di Pinnacle è di gran lunga uno dei luoghi più impressionanti per i giochi da casinò con soldi veri su Internet.

Domande frequenti

Quanto è sicuro un casinò Pinnacle?

Il casinò Pinnacle è molto sicuro. È concesso in licenza dal governo di Curacao ai sensi della licenza 8048 / JAZ2013-013 emessa per la fornitura di scommesse sportive e casinò online. Il sito Web di Pinnacle è alimentato da alcuni dei più rinomati software Microgaming globali. Inoltre, l’operatore offre molteplici opzioni di pagamento affidabili ai clienti di tutto il mondo. I giocatori possono sempre contattare l’assistenza clienti di Pinnacle tramite e-mail. I giocatori possono anche leggere la recensione sportiva di Pinnacle e la recensione di scommesse sportive di Pinnacle online su siti online popolari per maggiore chiarezza.

Pinnacle accetta giocatori statunitensi?

Sebbene i giocatori statunitensi siano vietati (le regole americane sono simili alle regole australiane), lo sport Pinnacle fornisce alcune delle migliori quote di scommesse sportive americane nel casinò sportivo Pinnacle. È noto per offrire quote migliori di chiunque altro nel settore per vincere le scommesse. Le informazioni relative al divieto e alle quote di scommessa sono presenti in modo completo sul loro sito.

Qual è il deposito minimo su Pinnacle Casino?

Per registrare un account con il casinò Pinnacle non è richiesto un deposito minimo. Alcune opzioni di deposito hanno requisiti di deposito minimo e massimo. Nella sezione Opzioni di pagamento, si possono trovare ampie informazioni sui limiti minimi di deposito per ogni tipo di deposito. I giocatori possono sempre contattare l’assistenza clienti di Pinnacle in un momento opportuno per saperne di più sulle sue commissioni e sui limiti di deposito.

Qual è il prelievo minimo su Pinnacle Casino?

Gli scommettitori sportivi possono ritirarsi comodamente su Pinnacle. Il limite minimo varia da metodo di pagamento a metodo di pagamento. Ad esempio, il limite di prelievo per Bitcoin è di soli USD 5. Tuttavia, alcuni altri metodi hanno un limite minimo di prelievo da USD 10 a USD 50. Sono i fornitori di servizi di pagamento che stabiliscono limiti ai prelievi. I giocatori possono sempre contattare l’assistenza clienti tramite e-mail per saperne di più sulle loro commissioni e limiti ai prelievi.

Come prelevare denaro da Pinnacle?

Per richiedere prelievi, gli scommettitori sportivi devono selezionare Ritiro e scegliere il metodo desiderato. Seguire le istruzioni visualizzate, compilare il modulo e fare clic su Invia. Una volta completato il modulo, i prelievi verranno inviati per l’elaborazione. Il casinò Pinnacle ha elencato quasi tutto sul suo sito. Troverete il loro sito web estremamente facile da navigare. Il provider ha utilizzato un linguaggio di facile comprensione.