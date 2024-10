Un semestre positivo per Piquadro

Piquadro, nota azienda italiana nel settore della pelletteria, ha recentemente pubblicato i dati finanziari del primo semestre dell’esercizio fiscale 2024/25. Con un fatturato consolidato di 87,8 milioni di Euro, la società ha registrato un incremento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando le sfide economiche globali e le fluttuazioni dei cambi. Il marchio Piquadro, in particolare, ha visto i suoi ricavi raggiungere i 39,8 milioni di Euro, con un aumento dello 0,8%.

Analisi dei canali di vendita

Un aspetto interessante da notare è la performance dei diversi canali di vendita. Il canale wholesale, che rappresenta circa il 61,7% delle vendite totali del brand Piquadro, ha mostrato una crescita del 2,1%. Questo dato evidenzia l’importanza di questo canale per la strategia commerciale dell’azienda. D’altra parte, il marchio The Bridge ha registrato ricavi per 16,8 milioni di Euro, con un incremento dell’1,5%. Anche in questo caso, il canale wholesale ha visto un incremento del 3,6%, mentre il canale DOS ha registrato una crescita del 3,5%.

Performance geografica e prospettive future

Dal punto di vista geografico, i risultati sono stati misti. In Italia, il fatturato è diminuito del 2,0%, attestandosi a 40,9 milioni di Euro. Tuttavia, in Europa, il fatturato è cresciuto dell’8,6%, raggiungendo 44,1 milioni di Euro. Questo suggerisce che, mentre il mercato domestico presenta delle difficoltà, le opportunità di crescita all’estero sono in aumento. Nel “Resto del mondo”, invece, si è registrato un calo a 2,7 milioni di Euro, evidenziando la necessità di una strategia più incisiva per espandere la presenza internazionale.