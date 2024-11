Un nuovo impianto solare per la sostenibilità

Plenitude ha recentemente annunciato l’avvio della produzione del suo nuovo impianto solare situato a Bouillac, una cittadina della regione della Dordogna, in Francia. Questo impianto, con una capacità installata di 5MW, rappresenta un importante passo avanti verso la sostenibilità energetica nella zona. Si stima che l’impianto sarà in grado di generare circa 6.700 MWh di elettricità all’anno, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 2.500 persone.

Collegamento alla rete e modello di business

L’energia prodotta dall’impianto sarà commercializzata da Plenitude, seguendo il suo modello di business integrato. L’impianto è collegato alla rete di distribuzione locale tramite una linea sotterranea di media tensione lunga 1,7 km, garantendo così un’integrazione efficiente con il sistema energetico esistente. Questo progetto non solo contribuisce alla produzione di energia rinnovabile, ma rappresenta anche un esempio di come le aziende possano operare in modo responsabile e sostenibile.

Recupero di terreni dismessi e impatto ambientale

Un aspetto significativo del progetto è il recupero di un’ex cava di estrazione di argilla, attualmente in disuso. Questa scelta è stata effettuata in conformità con le linee guida del governo francese, che promuovono l’installazione di parchi fotovoltaici su terreni non più utilizzati. Inoltre, l’impianto è stato progettato per minimizzare l’impatto visivo sulle aree circostanti. Grazie alla sua collocazione all’interno di un’area circondata da alberi, l’impianto risulta poco visibile e ben integrato nel paesaggio locale, dimostrando che è possibile coniugare sviluppo energetico e rispetto per l’ambiente.

Il futuro dell’energia rinnovabile in Europa

Il lancio di questo impianto solare rappresenta un passo importante non solo per Plenitude, ma anche per l’intero settore delle energie rinnovabili in Europa. Con l’aumento della domanda di energia sostenibile e la crescente attenzione verso la riduzione delle emissioni di carbonio, iniziative come quella di Bouillac sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici fissati a livello europeo. La transizione verso fonti di energia rinnovabile è essenziale per garantire un futuro sostenibile e per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.