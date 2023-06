Polizze online: in crescita la richiesta per l'assicurazione casa

Gli italiani acquistano sempre di più assicurazioni sulla casa online. Secondo l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, il 52% dei consumatori ha acquistato una polizza casa digitale.

Da un’indagine ANIA emerge, inoltre, come il numero complessivo di assicurazioni casa sia aumentato fino a 11,9 milioni al 31 marzo 2022: si tratta di una crescita del 5,9% rispetto all’anno precedente e del 14,4% in confronto al 2020. L’incremento è di circa 1,5 milioni di polizze casa tra marzo 2020 e marzo 2022, con un valore di somme assicurate cresciuto del 3,3% negli ultimi due anni che ha raggiunto quota 3.923 miliardi di euro.

Si tratta di un trend positivo che sembra destinato a confermarsi anche nel 2023, grazie ai numerosi vantaggi di cui è possibile usufruire stipulando una polizza digitale.

Quali coperture offrono le assicurazioni online per la casa?

Oggi chi desidera procedere alla stipula di un’assicurazione casa online può affidarsi a Verti, compagnia assicurativa di riferimento del settore, appartenente al gruppo MAPFRE, multinazionale spagnola leader a livello internazionale.

Verti propone una polizza casa e famiglia chiara e completa, con un contratto semplice e clausole trasparenti, un’ampia gamma di garanzie personalizzabili in base alle proprie esigenze e la possibilità di fare tutto online, dal calcolo del preventivo fino all’acquisto dell’assicurazione e all’apertura di un sinistro.

In particolare, è possibile stipulare un’assicurazione sulla casa e la famiglia, per proteggere il proprio immobile e il suo contenuto contro una serie di imprevisti, come i danni accidentali causati involontariamente a terzi tramite la garanzia RC proprietario. Per quanto riguarda invece la protezione dell’abitazione, è possibile scegliere la garanzia danni al fabbricato, per tutelare la propria casa di proprietà contro i danni provocati da eventi naturali, atmosferici, incendi e guasti. Inoltre, acquistando la garanzia Assistenza casa ci si assicura l’assistenza per la casa con un servizio di pronto intervento 24/.

Un’altra garanzia che è possibile includere nella polizza è la garanzia danni al contenuto, per essere protetti in caso di danni a una serie di beni come mobili, arredamento, tappeti, quadri e oggetti custoditi in box e cantine.

È inoltre possibile comprendere nel contratto dell’assicurazione casa anche la garanzia furto del contenuto, per proteggere i propri oggetti in caso qualcuno si introduca nella propria abitazione illegalmente.

Altre garanzie per la personalizzazione della polizza casa consentono di tutelarsi contro i danni causati a terzi dagli animali domestici, in caso di infortunio domestico o l’assistenza legale in caso di contenziosi

legali.

Assicurazione casa: perché è importante proteggersi a 360 gradi

Il trend legato alla stipula delle polizze casa online è in crescita, tuttavia le abitazioni in Italia rimangono nel complesso sotto-assicurate contro alcune tipologie di rischi.

Per esempio, attualmente solo un’abitazione su due in Italia è assicurata contro il rischio incendio, mentre soltanto il 5% degli immobili è protetto da una polizza contro le calamità naturali, sebbene una fetta piuttosto ampia di abitazioni nel nostro Paese sia esposta a questa tipologia di rischio.

Gli italiani, quindi, stanno proteggendo di più la propria abitazione rispetto al passato, scegliendo sempre di più le polizze online, ma sono ancora pochi quelli che tutelano l’immobile di proprietà contro i rischi ambientali. Eppure, fenomeni come alluvioni, frane e allagamenti sono sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

In attesa che un’azione legislativa che vada a regolare la materia – recentemente, infatti, una proposta di legge che era stata formulata al riguardo non è stata accolta – valutare di inserire le giuste garanzie accessorie nella propria polizza casa rappresenta una valida forma di tutela contro questo genere di eventualità.