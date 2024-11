Costi delle polizze per monopattini

Con l’approvazione definitiva del DDL sulla sicurezza stradale, le polizze per i monopattini sono diventate obbligatorie. Secondo un’indagine condotta da Facile.it, i costi delle assicurazioni variano notevolmente. Le polizze RC Capofamiglia, che offrono una copertura completa per il contraente e la sua famiglia, partono da circa 75 euro all’anno. Queste polizze possono includere anche i danni causati a terzi durante la guida del monopattino.

D’altra parte, le polizze specifiche per monopattini, che coprono i danni a terzi o a oggetti di terzi, hanno un prezzo che inizia da circa 40 euro all’anno per una copertura singola. Se si desidera una polizza che tuteli tutti i membri della famiglia, il costo può salire fino a 80 euro. L’interesse per queste polizze è in forte crescita, con un aumento del 285% nelle ricerche online rispetto al mese precedente.

Le incertezze sulle nuove normative

Gli esperti di Facile.it avvertono che è fondamentale comprendere quali caratteristiche dovranno avere i prodotti assicurativi per monopattini in base alla nuova normativa. Un aspetto cruciale è se l’obbligo di assicurazione sarà legato alla persona o al veicolo. Attualmente, le polizze in commercio tutelano la persona, ma se l’obbligo dovesse passare al veicolo, come avviene per le auto, i prodotti dovranno essere adeguati, il che potrebbe comportare variazioni nei prezzi.

Impatto delle nuove regole sulle multe stradali

Il nuovo Codice della Strada introduce anche novità riguardo agli autovelox, stabilendo regole più severe per l’installazione e la riconoscibilità dei dispositivi. Queste norme potrebbero influenzare le entrate dei Comuni, che nei primi dieci mesi del 2024 hanno incassato 1,3 miliardi di euro grazie alle multe stradali. La Lombardia si conferma la regione con il maggior incasso, seguita da Lazio ed Emilia-Romagna. Milano, con 128,7 milioni di euro, guida la classifica delle città con più di 250mila abitanti, seguita da Roma e Torino.