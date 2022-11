Polygon: cos’è e concorrenti diretti

in

Polygon è una blockchain decentralizzata, basata su soluzioni. È una rete blockchain di livello 2 che invece di competere con Ethereum funziona parallelamente a Ethereum e fornisce soluzioni ai problemi che si affrontano sulla blockchain di Ethereum.

MATIC è il token nativo di Polygon ed è stato introdotto nel 2017.

Polygon (MATIC) si basa su un processo di consenso Proof of Stake, quindi c’è un minor consumo di energia. Polygon nella sua piattaforma ufficiale si è affermata come una piattaforma blockchain a emissioni zero.

Quali sono gli usi di Polygon e casi d’uso di Polygon?

Polygon (MATIC) offre agli utenti una varietà di funzionalità, rendendolo un’opzione interessante per gli utenti che desiderano investire nel mondo delle criptovalute. La blockchain poligonale può essere utilizzata nello sviluppo di DeFi, Metaverse, NFT e altre dApp blockchain.

Quando si tratta della sicurezza della blockchain, Polygon fornisce Security as a Service attraverso la blockchain di Ethereum o attraverso il pool di validatori professionali di Polygon.

Oltre a questo, Polygon aiuta anche a coniare NFT e picchettare con l’aiuto del suo token nativo Matic.

Come sappiamo Polygon lavora in cima alla blockchain di Ethereum, quindi, un uso chiave di Polygon è quello di fornire la compatibilità di Ethereum ad altre blockchain.

Tuttavia, questo può anche essere uno svantaggio perché se la blockchain di Ethereum cessa di esistere, anche Polygon cesserà di esistere.

Casi d’uso di Polygon

Polygon ha un problema, il problema dell’adozione, e la ragione alla base di questo è che, nonostante sia una blockchain attraente, Polygon non è riuscita a costruire connessioni consumer come altre blockchain. Le reti poligonali possono anche essere utilizzate per sviluppare blockchain personalizzate. Tuttavia, molti progetti sono stati costruiti sulla blockchain Polygon.

Alcuni di questi progetti sono:

Token non fungibile (NFT)

La blockchain poligonale consente il trading NFT. Grazie al suo costo di transazione inferiore, diventa attraente per gli sviluppatori NFT. Una delle più grandi piattaforme NFT Opensea utilizza la blockchain Polygon. Oltre a questo, l’altra piattaforma NFT in esecuzione su Polygon è Aavegotchi.

Defi

La blockchain Polygon sta gradualmente diventando popolare anche nel settore Defi e in questo settore Polygon si concentra principalmente sul consentire ai commercianti di valutare i rating di credito degli utenti iscritti all’utilizzo della piattaforma.

Alcune delle app Defi che utilizzano Polygon sono Compound, Aave, ecc.

Gioco

Polygon si è anche avventurata nel campo del gioco con una propria piattaforma chiamata Polygon Studios. Un poligono con questa divisione aiuta nella transizione del gioco dal Web 2.0 al Web 3.0.

Pagamento digitale

Polygon Network è utilizzato anche nel campo dei pagamenti digitali. Alcune delle app di pagamento che utilizzano la blockchain Polygon sono atomic swap, jelly swap, ecc.

In che modo Polygon è diverso dagli altri?

Polygon è una blockchain Layer-2 costruita su Ethereum che è una Blockchain Layer-1. Si distingue da Ethereum grazie alla maggiore velocità e alla riduzione dei costi. Polygon non è solo competitivo di per sé, ma riduce anche l’onere per Ethereum di diventare più veloce o più economico.

La rete poligonale è ben finanziata. Recentemente ha raccolto capitali freschi quest’anno che offre ai fondatori la flessibilità di costruire Polygon in una blockchain redditizia che spinge la domanda di Matic Token ancora più in alto.

Polygon è più veloce e ha una capacità di elaborazione di 7.000 transazioni al secondo. Inoltre, Polygon è più economico e le tariffe del gas addebitate sono solo una frazione di quelle addebitate da Ethereum.

Polygon (MATIC) offre funzionalità come basse commissioni di transazione, elevata scalabilità e la capacità di offrire una vasta gamma di servizi agli utenti.

Chi sono i concorrenti di Polygon?

Un problema con Polygon è stata la crescente concorrenza. Diversi nuovi giocatori stanno arrivando e diversi nuovi giocatori esistono già.